Роналду после 3+1 за тайм с «Абхой» и победы «Аль-Насра» 8:0: «Не сбавляем оборотов!»

Криштиану Роналду опубликовал сообщение после разгрома «Абхи».

« » в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии одержал победу со счетом 8:0. 39-летний португалец оформил хет-трик и сделал голевой пас в первом тайме и был заменен перед вторым.

«Мы не сбавляем оборотов!» – написал нападающий.

Роналду забил 8 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср». У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате

Роналду забил 56 голов и сделал 14 ассистов в 60 играх за «Аль-Наср»