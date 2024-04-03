Роналду после 3+1 за тайм с «Абхой» и победы «Аль-Насра» 8:0: «Не сбавляем оборотов!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду опубликовал сообщение после разгрома «Абхи».

«Аль-Наср» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии одержал победу со счетом 8:0. 39-летний португалец оформил хет-трик и сделал голевой пас в первом тайме и был заменен перед вторым.

«Мы не сбавляем оборотов!» – написал нападающий.

Роналду забил 8 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср». У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате

Роналду забил 56 голов и сделал 14 ассистов в 60 играх за «Аль-Наср»

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23 комментария
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Когда уже вылетели из ЛЧ и нет шансов на чемпионство, самое время набрать обороты
+26
-11
+15
Аль-Хиляль: ок , не сбавляем оборотов
🤭
+19
-9
+10
Ответ Футбол_это_жизнь
Да ему наплевать на это! У него осталась лишь 1 возможность как-то вписать себя в историю и это количеством голов! Что его адепты и форсят - годы в лиге верблюдов приравнивают к топ 5
Ааа, так лучший бомбардир реала, португалии, лч, сборных, евро и обладатель 5 зм не в истории футбола, запишем
+5
0
+5
Ответ Eldzheron
А почему не топ 4 лиг?) Уровень ПСЖ это уровень фермеров которые официально в лигу бургеров переименовываются. Я бы понял если бы он в Италий ещё играл или в Германий, но Франция это смешно. Хорошо Месси лучший бомбардир топ 5 лиге а Роналду лучший бомбардир топ 4. Потому что между Италией Германией и Францией пропасть по уровню игры. А на счёт делятся на 10, можешь дальше себя этим бредом успокаивать)
Ок. Месси лучший бомбардир топ 2 лиг (АПЛ и Ла лига). Доволен?
+4
-1
+3
не хочу вмешиваться в спор месси фанов и фанатов роналдо. не мои игроки.я олд. но мне смешно с этой фразы
+3
-2
+1
У Ротенберга научился)
0
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Ничуть не умаляя умения Криштиану, скажу, что команду «Абха» следовало назвать «Амба»
0
0
0
Я один кринжую с его постоянных однотипных постов?
0
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0
Ответ Дзмітрый Фарботка
Когда уже вылетели из ЛЧ и нет шансов на чемпионство, самое время набрать обороты
Ремонтада👆
+4
-4
0
Ответ аноним анонимович
Ремонтада👆
Клубнитада. Иншалла🍓☝️
+1
-1
0
Ответ Eldzheron
А почему не топ 4 лиг?) Уровень ПСЖ это уровень фермеров которые официально в лигу бургеров переименовываются. Я бы понял если бы он в Италий ещё играл или в Германий, но Франция это смешно. Хорошо Месси лучший бомбардир топ 5 лиге а Роналду лучший бомбардир топ 4. Потому что между Италией Германией и Францией пропасть по уровню игры. А на счёт делятся на 10, можешь дальше себя этим бредом успокаивать)
Тогда почему не топ 2 лиг?)
+1
-1
0
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