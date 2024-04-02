Роналду дважды забил со штрафных впервые с 2011 года. У него 63 таких гола, у Месси – 65
Криштиану Роналду забил «Абхе» два гола со штрафных.
На 11-й минуте игры 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» успешно пробил низом по центру ворот. На 22-й он перебросил стенку и попал под перекладину.
В последний раз форвард реализовывал штрафной удар 23 марта 2023 года – в матче за сборную Португалии против Лихтенштейна.
Дубль со штрафных у Роналду в последний раз был 15 мая 2011 года. Тогда он поучаствовал в победе «Реала» над «Вильярреалом».
Всего на счету 39-летнего футболиста 63 гола со штрафных. У Лионеля Месси – 65.
https://www.championat.com/football/news-4584313-ronaldu-ispolnil-90-shtrafnyh-udarov-v-chempionatah-s-2017-goda-portugalec-realizoval-odin.html
А вообще Криш с сезона 2017-2018 забивает по одному штрафному за сезон. Месси минимум 2-3 кладет за сезон с сезона 2010/2011, а 1 гол со штрафного за сезон у него был как раз 13 лет назад)
лол, держи.