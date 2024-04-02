Роналду дважды забил со штрафных впервые с 2011 года. У него 63 таких гола, у Месси – 65

Криштиану Роналду забил «Абхе» два гола со штрафных.

На 11-й минуте игры 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии нападающий « » успешно пробил низом по центру ворот. На 22-й он перебросил стенку и попал под перекладину.

В последний раз форвард реализовывал штрафной удар 23 марта 2023 года – в матче за сборную против Лихтенштейна.

Дубль со штрафных у в последний раз был 15 мая 2011 года. Тогда он поучаствовал в победе «Реала» над «Вильярреалом».

Всего на счету 39-летнего футболиста 63 гола со штрафных. У Лионеля – 65.