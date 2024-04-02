Роналду дважды забил со штрафных впервые с 2011 года. У него 63 таких гола, у Месси – 65

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Абха Футбол

Криштиану Роналду забил «Абхе» два гола со штрафных.

На 11-й минуте игры 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» успешно пробил низом по центру ворот. На 22-й он перебросил стенку и попал под перекладину.

В последний раз форвард реализовывал штрафной удар 23 марта 2023 года – в матче за сборную Португалии против Лихтенштейна.

Дубль со штрафных у Роналду в последний раз был 15 мая 2011 года. Тогда он поучаствовал в победе «Реала» над «Вильярреалом».

Всего на счету 39-летнего футболиста 63 гола со штрафных. У Лионеля Месси – 65.

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62 комментария
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9 голов до Гретцки.
+46
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+43
Парни,срочная новость,у меня в среде мессибоев есть свой осведомитель,вчера опять был сбор поклонников Месси,все были в сборе: Рига,Игорек,Симкин,Oleg,Greatest of all time,AF007 и тд. ребята опять играли в свою любимую игру - квиз по футбольной карьере Лионеля Месси,правила простые,отвечаешь правильно получаешь очко,неправильно у тебя отнимают очко,ну как обычно!Говорят лидировал Oleg и перед последним вопросом оказалось так,что у AF007 всего одно очко и он вдруг ответил неправильно и проиграл свое единственное очко!Осталось узнать, кто из ребят его выиграл,как узнаю,обязательно доложу!Ну или ребята сами раскроют!
+48
-20
+28
Ответ Пацанчик реальный
Парни,срочная новость,у меня в среде мессибоев есть свой осведомитель,вчера опять был сбор поклонников Месси,все были в сборе: Рига,Игорек,Симкин,Oleg,Greatest of all time,AF007 и тд. ребята опять играли в свою любимую игру - квиз по футбольной карьере Лионеля Месси,правила простые,отвечаешь правильно получаешь очко,неправильно у тебя отнимают очко,ну как обычно!Говорят лидировал Oleg и перед последним вопросом оказалось так,что у AF007 всего одно очко и он вдруг ответил неправильно и проиграл свое единственное очко!Осталось узнать, кто из ребят его выиграл,как узнаю,обязательно доложу!Ну или ребята сами раскроют!
Будем ждать дальнейшей информации от вас
+20
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+18
Но ведь Месси гений штрафных, а Роналду их бить не умеет по мнению местных юзеров
+29
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+15
Спорт у вас в главных новостях АЖ ШЕСТЬ НОВОСТЕЙ ПРО РОНАЛДУ. У вас все хорошо?
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+10
Ответ Eldzheron
Будем ждать дальнейшей информации от вас
Как узнаю,сразу отчитаюсь.мне передают информацию из первых рук!👌
+13
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+8
Ответ Товарищ Наркотик
Но ведь Месси гений штрафных, а Роналду их бить не умеет по мнению местных юзеров
Что ты от них хочешь?Они считают,что земля плоская и что Регина самая красивая женщина в мире!👌👌
+13
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+6
Ответ Fazy10
фанаты гно ма начали массово минусовать всех
Да не , тут собрались разумнейшие фаны Роналду которые активно следят за этой веткой и плюсуют даже самую глупую чушь
+7
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+6
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Значит ты сам признаёшь что твой умный коммент про "рон впереди а Месси позади " чушь?
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Ответ Роман
Теперь понятно почему Месси не играл последние матчи. Решил по телевизору наблюдать за Гоатом.
Хммм а где же твой коммент где Месси всегда позади а Роналду впереди?🤔 Хотя да лучше чушь написать
+12
-6
+6
Ответ Товарищ Наркотик
Но ведь Месси гений штрафных, а Роналду их бить не умеет по мнению местных юзеров
И в чем они неправы?
https://www.championat.com/football/news-4584313-ronaldu-ispolnil-90-shtrafnyh-udarov-v-chempionatah-s-2017-goda-portugalec-realizoval-odin.html
+10
-5
+5
Ответ Крыс Пол
Странно, ведь фаны Месси на каждом углу орут, что он не умеет бить штрафные, в отличие от Лео, у которого аж на 2 забитых больше..
Ну так там же черным по белому написано, он забивал 2 штрафных за матч больше 13 лет назад)
А вообще Криш с сезона 2017-2018 забивает по одному штрафному за сезон. Месси минимум 2-3 кладет за сезон с сезона 2010/2011, а 1 гол со штрафного за сезон у него был как раз 13 лет назад)
+6
-1
+5
Почти догнал пешехода
+15
-12
+3
Кто видел? Чётко положил?
+9
-6
+3
Ответ VictorVallecano
А потом рассказывают про количество попыток, но даже не приводят статистику, лол.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allozdravstvuite/2938268.html
лол, держи.
+3
0
+3
Ответ Пацанчик реальный
Парни,срочная новость,у меня в среде мессибоев есть свой осведомитель,вчера опять был сбор поклонников Месси,все были в сборе: Рига,Игорек,Симкин,Oleg,Greatest of all time,AF007 и тд. ребята опять играли в свою любимую игру - квиз по футбольной карьере Лионеля Месси,правила простые,отвечаешь правильно получаешь очко,неправильно у тебя отнимают очко,ну как обычно!Говорят лидировал Oleg и перед последним вопросом оказалось так,что у AF007 всего одно очко и он вдруг ответил неправильно и проиграл свое единственное очко!Осталось узнать, кто из ребят его выиграл,как узнаю,обязательно доложу!Ну или ребята сами раскроют!
А я так понял, Вы врач?
+3
0
+3
Ответ Дороф
А я так понял, Вы врач?
психиатр
+4
-1
+3
Ответ Пацанчик реальный
Как узнаю,сразу отчитаюсь.мне передают информацию из первых рук!👌
Продолжайте вести наблюдение. Мы с вами свяжемся.
+4
-1
+3
Ответ Leon Petov
Если Роналду забивает со штрафного, то хейтеры пишут что на воротах стоял какой-то любитель. В этот раз на воротах был Тетерушану, недавно игравший в Милане )
Когда между Региной и Игорьком кое-что происходит,они называют это Тетарушану!👌
+7
-4
+3
Ответ yrok77
Почти догнал пешехода
ключевое тут почти...
+2
0
+2
В пустынной медиалиге с донными дворовыми вратарями арабами я бы в каждом матче забивал со штрафных.
+4
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До Жуниньо Пернамбукано обоим далеко. По общему количеству конечно близки, но по процентам реализации далеко.
+2
0
+2
Вау, нихрена себе! 5 и 6 голы со штрафных за последние 7 лет - неплохо для гоата 💪
+4
-2
+2
Ответ Товарищ Наркотик
Но ведь Месси гений штрафных, а Роналду их бить не умеет по мнению местных юзеров
Ну у Месси они лучше летят и попыток меньше. Шикарно положил Ливерпулю, в дебютном матче за Интер. Тот же гол Рона В ворота Испании и Арсенала - это вишенка на торте.
+3
-1
+2
Ответ Kostyaqwfhjf
До Жуниньо Пернамбукано обоим далеко. По общему количеству конечно близки, но по процентам реализации далеко.
Если стенки в кэмел-лиге будут так же рассыпаться, то не удивлюсь если рекорд Пернамбукано долго не продержится))
+1
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Ответ аноним анонимович
Значит ты сам признаёшь что твой умный коммент про "рон впереди а Месси позади " чушь?
Ну получается что так , он тот ещё балабол 🤭
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Ответ евГений
А, то есть поклонники аравийской пустыни продолжают считать стату в лиге бедуинов за стату на топ уровне? Месси штрафные ливеру клал, а не алькебабам, дядь.
А Роналду то Арсеналу и Баварии в полуфиналах ЛЧ со штрафных не забивал, ага)
+1
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Ответ ShadyL
и? то что у него был неудачный период никак не отменяет его скилла в целом. по итогу между "неумеющим" бить штрафные и гением штрафных разница всего в 2 мяча
Есть такая метрика - "процент реализации" называется. Надеюсь, не надо объяснять что это такое.
+2
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Ответ Крыс Пол
Странно, ведь фаны Месси на каждом углу орут, что он не умеет бить штрафные, в отличие от Лео, у которого аж на 2 забитых больше..
Процент реализации вышел из чата...
+1
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Ответ yrok77
Почти догнал пешехода
Комплексы к Месси не дают вам забыть его 🤭🤭🤭
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