Роналду заменен после 1-го тайма игры с «Абхой». Форвард «Аль-Насра» сделал 3+1 к перерыву

Криштиану Роналду заменен после первого тайма матча с «Абхой».

Форвард « » оформил хет-трик в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Он забил на 11-й, 21-й и 42-й минутах.

Также на счету португальца результативная передача Абдулмаджиду Аль-Сулайхиму.

После перерыва на поле не вышел.