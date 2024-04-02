Роналду заменен после 1-го тайма игры с «Абхой». Форвард «Аль-Насра» сделал 3+1 к перерыву
Криштиану Роналду заменен после первого тайма матча с «Абхой».
Форвард «Аль-Насра» оформил хет-трик в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Он забил на 11-й, 21-й и 42-й минутах.
Также на счету португальца результативная передача Абдулмаджиду Аль-Сулайхиму.
После перерыва Роналду на поле не вышел.
Где бы не играл, Рон всегда результативен.
Месси без ХавиИньесты перестал выигрывать в ЛЧ с Барсой.
В ПСЖ провалился.
В сборной тащит Ди Мария и Мартинес.
Вот и вся разница.