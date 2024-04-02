Роналду заменен после 1-го тайма игры с «Абхой». Форвард «Аль-Насра» сделал 3+1 к перерыву

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду заменен после первого тайма матча с «Абхой».

Форвард «Аль-Насра» оформил хет-трик в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Он забил на 11-й, 21-й и 42-й минутах.

Также на счету португальца результативная передача Абдулмаджиду Аль-Сулайхиму.

После перерыва Роналду на поле не вышел.

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23 комментария
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Воткнул трешечку за один тайм в 40 лет и пошёл отдыхать. Вот он - уровень Бога футбола.
+40
-6
+34
Вот и вся разница между Роналду и Месси.
Где бы не играл, Рон всегда результативен.

Месси без ХавиИньесты перестал выигрывать в ЛЧ с Барсой.
В ПСЖ провалился.
В сборной тащит Ди Мария и Мартинес.

Вот и вся разница.
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3+2 же не?
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+10
Ответ Александр Суряев
Сняли с него один ассист, хотя, как по мне, там можно было бы и засчитывать.
побоялись что Месси догонит и массовые суициды но миру начнутся.
+15
-5
+10
Ответ Эркинбек Апаканов
3+2 же не?
Сняли с него один ассист, хотя, как по мне, там можно было бы и засчитывать.
+7
-1
+6
Самые несчастливые 45 минут у мессифанов...
+7
-6
+1
Ответ Вальдано
Какое скудетто?.. Там еле в ЛЧ вскочили с деревянного места.. "Тащер помог".. Хе..
Ах да, точно, они же выползли в ЛЧ только благодаря тому, что Наполи сыграл вничью в последнем туре
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говорят тренер набрался мужества и заменил. Не выполнил тренерскую установку на игру, не прессинговал, в итоге с позором был заменён.
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Ответ ArtemEgs
Да еще Роналду настолько был результативным в Ювентусе, что они вылетали из ЛЧ в 1/4, а потом два сезона в 1/8 от нетоповых команд (до этого два раза финал был), а в третий его сезон, когда он стал лучшим бомбардиром, Ювентус вообще умудрился не выиграть скудетто
Какое скудетто?.. Там еле в ЛЧ вскочили с деревянного места.. "Тащер помог".. Хе..
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Ответ Gasanov Jafar4ik
А Роналду прям после реала везде выиграл лигу чемпионов по твоему мнению.
Да он не просто не выигрывал, он откровенно проваливался в ЛЧ, играя за Ювентус.
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Ответ ArtemEgs
Ах да, точно, они же выползли в ЛЧ только благодаря тому, что Наполи сыграл вничью в последнем туре
Именно.. Помогла старухе Верона.. После этого Авейру позорно бежал в МЮ.. В последний день трансферного окна.. "Навстречу" Тен Хагу и очередному своему позору.. 😀
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