Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере. У Месси их 57
У Криштиану Роналду на 8 хет-триков больше, чем у Лионеля Месси.
Сегодня форвард «Аль-Насра» трижды забил «Абхе» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Теперь на счету португальца 65 хет-триков в карьере. Аргентинец провел 57 матчей такого рода.
При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.
Один тащит команду, второго тащит ФИФА.
Это одной приме всегда нужны были: ХавиИньеста, затем Мбаппе, Неймар, а также Ди Мария, Мартинес.
Точно так же, как вы приводите в пример партнеров Месси, то можно и составить список из партнеров Роналду: Пепе, Рамос, Ди Мария, Модрич, Руни, Скоулз и многие другие.
Или в финале ЛЧ 13/14 наверное Роналду перевел игру в овертайм, а не Рамос, своим голом на 94-й минуте ?
Или в финале ЧЕ-16 наверное Роналду забил единственный гол, а не Эдер ?
А теперь найди кто переходил с Роналду туда, куда он переходил)