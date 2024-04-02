Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере. У Месси их 57

У Криштиану Роналду на 8 хет-триков больше, чем у Лионеля Месси.

Сегодня форвард « » трижды забил «Абхе» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 65 хет-триков в карьере. Аргентинец провел 57 матчей такого рода.

При этом в 29 случаях забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.