Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере. У Месси их 57

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Абха Футбол

У Криштиану Роналду на 8 хет-триков больше, чем у Лионеля Месси.

Сегодня форвард «Аль-Насра» трижды забил «Абхе» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 65 хет-триков в карьере. Аргентинец провел 57 матчей такого рода.

При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.

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48 комментариев
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Великий человек, великий спортсмен. Сколько бы грязи на него не лилось, он на протяжении 20+ лет только и делает, что затыкает рты своими результатами.
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ждем фанатов Месси, со шпаргалками, у кого сколько хет-триков, без учета пенальти
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Роналду всегда впереди, Месси всегда позади.
Один тащит команду, второго тащит ФИФА.
+29
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Ответ Роман
Роналду всегда тащил в одиночку. Это одной приме всегда нужны были: ХавиИньеста, затем Мбаппе, Неймар, а также Ди Мария, Мартинес.
даже под конец одного Бускетса с Альбой было мало, потребовал и Суареса.
+13
-5
+8
Роналду всегда тащил в одиночку.
Это одной приме всегда нужны были: ХавиИньеста, затем Мбаппе, Неймар, а также Ди Мария, Мартинес.
+17
-11
+6
все топ-клубы выстроились в ряд
+5
-3
+2
Ответ Роман
Роналду всегда тащил в одиночку. Это одной приме всегда нужны были: ХавиИньеста, затем Мбаппе, Неймар, а также Ди Мария, Мартинес.
Роман, вы меня извините конечно, но говорить «Роналду всегда тащил в одиночку» - это смешно, на мой взгляд.

Точно так же, как вы приводите в пример партнеров Месси, то можно и составить список из партнеров Роналду: Пепе, Рамос, Ди Мария, Модрич, Руни, Скоулз и многие другие.

Или в финале ЛЧ 13/14 наверное Роналду перевел игру в овертайм, а не Рамос, своим голом на 94-й минуте ?
Или в финале ЧЕ-16 наверное Роналду забил единственный гол, а не Эдер ?
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+2
Как же Регина наверное довольна,ведь Игорек опять злой и сегодня на ней опять оторвется!хахахах!
+3
-1
+2
Ответ suka1989
Комментарий скрыт
… у вас в голове от одного упоминания КР 😂😂😂
+4
-2
+2
Ответ AF007
Глоры манекена - МЛС это дно, никто никого не кроет, кошмар верблюдшип - 0-8 Глоры манекена - 👍💪💪💪
Аль-Наср - Интер Майами 6-0. Уровень лиг несопоставим.
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Ответ Роман
Роналду всегда впереди, Месси всегда позади. Один тащит команду, второго тащит ФИФА.
Тебе точно 33?
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На даче играли что ли? 0-8? Без бутс что ли? ) в Сокольниках вчера 11-8 было)
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Спортс просто обязан "откатывать" Рону. Столько хайпа на королеве пустынь словили....
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Ответ Роман
Роналду всегда впереди, Месси всегда позади. Один тащит команду, второго тащит ФИФА.
Первое апреля было уже дядь
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Что то путаете, Месси чемпион мира
Это у них новая мантра. То Лигу Наций за официальный турнир принимали, лишь бы обгонять по титулам со сборной, теперь вот ЧМ уже «нищитовый». Там бы и три ЧМ за карьеру не помогли, нашли бы оправдания каждому. Что поделать, если марокканская клубничка не способна сама побеждать, то надо обесценивать победы других😎
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Ответ xQcoW
Жаль, что у обоих нет честных выигранных ЧМ
Жаль, что автор треда такой "оригинальный"
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Ответ rus mag
Великий человек, великий спортсмен. Сколько бы грязи на него не лилось, он на протяжении 20+ лет только и делает, что затыкает рты своими результатами.
Особенно здорово у него получилось всех заткнуть на чемпионатах мира.
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885 голов это конечно космос. Для нападающего 300 за карьеру это топ. 400 уже мега топ. 500+ только избранные, из числа легенд (либо из полулюбительских чемпионатов межвоенного периода) . А тут 885 и ещё близко не конец
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Ответ Любезный Коссутий
один из тех, кто решил побить Месси https://ibb.co/bzXxQBC ... но питбуль вступился за хозяина
Вау, охранник на стадионе задерживает выбежевшего на поле фаната... Никогда такого не было!
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Абхе. 🤣
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Ответ Eden Hazard
даже под конец одного Бускетса с Альбой было мало, потребовал и Суареса.
Толи дело у Роналду в насре нет топовых игроков в рассвете, все сам делает, да и в реале, мю, юве он был окружён любителями
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Спортс знатно набрасывает 🤣
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Ответ Кирилл
Роман, вы меня извините конечно, но говорить «Роналду всегда тащил в одиночку» - это смешно, на мой взгляд. Точно так же, как вы приводите в пример партнеров Месси, то можно и составить список из партнеров Роналду: Пепе, Рамос, Ди Мария, Модрич, Руни, Скоулз и многие другие. Или в финале ЛЧ 13/14 наверное Роналду перевел игру в овертайм, а не Рамос, своим голом на 94-й минуте ? Или в финале ЧЕ-16 наверное Роналду забил единственный гол, а не Эдер ?
Да, забей)) это один из местных сверхразумов - плоско байтит, не более
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Толи дело у Роналду в насре нет топовых игроков в рассвете, все сам делает, да и в реале, мю, юве он был окружён любителями
да нет. но это не сравнимо с подтягиванием друзей Месси к любому клубу, где он играет. Он не может без личного комфорта. Когда Почеттино назначили тренером ПСЖ, например, я тут писал, что ну вот, аргентинский тренер, значит Месси точно туда перейдет. Ой, сколько минусов было) Правда меньше, чем когда перешёл, а я продублировал)
А теперь найди кто переходил с Роналду туда, куда он переходил)
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Ответ Любезный Коссутий
ждем фанатов Месси, со шпаргалками, у кого сколько хет-триков, без учета пенальти
Сейчас активизируются))
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Ответ AF007
Глоры манекена - МЛС это дно, никто никого не кроет, кошмар верблюдшип - 0-8 Глоры манекена - 👍💪💪💪
дак Аль-Наср выиграл и у Интер Майами со счетом 6-0 или у вас что-то с памятью? как раз таки команда Абхе - это команда уровня МЛС
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Один в 39 разрывает лигу, второй в 36 не тянет скорости бургер-лиги
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