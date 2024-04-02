Гути о «Реале»: «Этот состав намного лучше галактикос. Он лучше укомплектован»

Теги Луиш Фигу Клод Макелеле Реал Мадрид Гути Роналдо Ла Лига Зинедин Зидан Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга Футбол

Гути сравнил нынешний состав «Реала» с галактикос.

Гути также отреагировал на недовольство Килиана Мбаппе заменой в матче с «Марселем»: «В его поведении нет ничего необычного для звезды. Звездам это свойственно. Наверное, такой характер и нужен, чтобы стать звездой».

«Я знал, каково мое положение в «Мадриде» [во времена галактикос]. Я старался изо всех сил. Я знал, что могу внести свой вклад. Когда я играл на позиции полузащитника рядом с Макелеле, я знал, что у меня есть выбор: отдать пас либо Фигу, либо Зидану, либо Роналдо, потому что я понимал, что они решат за меня исход матча. 

Почему, когда Макелеле ушел, все говорили: «Мы потеряли опору «Реала»?» Потому что Макелеле прекрасно знал, что ему нужно делать.

[Сейчас в «Реале»] Феде Вальверде тоже четко понимает свою роль, Камавинга четко понимает свою роль. Этот состав намного лучше, чем галактикос, намного лучше. По составу клуб намного лучше укомплектован, чем галктикос», – сказал бывший футболист мадридцев в эфире El Chiringuito.

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12 комментариев
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Конечно. Нынешний состав из двужильных много бегающих негров раскатал бы ту команду с Фигу и Бэкхемом как минимум 5:0
+13
-5
+8
Эта команда намного сбалансированнее в плане возраста и работы без мяча, все верно.
+7
0
+7
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Конечно. Нынешний состав из двужильных много бегающих негров раскатал бы ту команду с Фигу и Бэкхемом как минимум 5:0
Что то у этих негров не получилось в финале аргов перебегать)
+11
-4
+7
Дэвис и Мбаппе еще, вот вам и галактикос, сам себя создали 👍
+5
-2
+3
Возможно, под словом "лучше" Гути имел ввиду "правильнее" или просто перебрал хереса.
+2
0
+2
намного чернее)
+2
-1
+1
Ответ SWAGG
Что то у этих негров не получилось в финале аргов перебегать)
У них не было Винисиума, Родриго, Беллингема
+1
0
+1
Согласен с Гути. И про звёзд он верно говорит. Без характера звездой не станешь
0
0
0
Ответ SWAGG
Что то у этих негров не получилось в финале аргов перебегать)
Получилось в принципе. Последний голевой момент был у французов. Если б не кипер.
+3
-3
0
Ответ SWAGG
Что то у этих негров не получилось в финале аргов перебегать)
Так состав Реала сильнее чем любая сборная в мире
0
0
0
Ответ Batitotti
Возможно, под словом "лучше" Гути имел ввиду "правильнее" или просто перебрал хереса.
ещё вариант - "сбалансированнее"
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