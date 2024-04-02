Гути о «Реале»: «Этот состав намного лучше галактикос. Он лучше укомплектован»

Гути сравнил нынешний состав «Реала» с галактикос.

Гути также отреагировал на недовольство Килиана Мбаппе заменой в матче с «Марселем»: «В его поведении нет ничего необычного для звезды. Звездам это свойственно. Наверное, такой характер и нужен, чтобы стать звездой».

«Я знал, каково мое положение в « » [во времена галактикос]. Я старался изо всех сил. Я знал, что могу внести свой вклад. Когда я играл на позиции полузащитника рядом с Макелеле, я знал, что у меня есть выбор: отдать пас либо , либо , либо , потому что я понимал, что они решат за меня исход матча.

Почему, когда ушел, все говорили: «Мы потеряли опору «Реала»?» Потому что Макелеле прекрасно знал, что ему нужно делать.

[Сейчас в «Реале»] Феде Вальверде тоже четко понимает свою роль, Камавинга четко понимает свою роль. Этот состав намного лучше, чем галактикос, намного лучше. По составу клуб намного лучше укомплектован, чем галктикос», – сказал бывший футболист мадридцев в эфире El Chiringuito.