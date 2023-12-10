Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду. Роналдо, Зидан, Погба, Роналдиньо, Нойер – в ней

Карим Бензема не включил Криштиану Роналду в свою символическую сборную.

35-летний форвард « » не включил многолетнего партнера по « » в состав 11 футболистов. также не попал в этот список.

Вратарь: ;

Защитники: , , , ;

Полузащитники: Клод Макелеле, , Зинедин Зидан, ;

Нападающие: Роналдо, Карим Бензема.

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