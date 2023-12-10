Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду. Роналдо, Зидан, Погба, Роналдиньо, Нойер – в ней
Карим Бензема не включил Криштиану Роналду в свою символическую сборную.
35-летний форвард «Аль-Иттихад Джидда» не включил многолетнего партнера по «Реалу» в состав 11 футболистов. Лионель Месси также не попал в этот список.
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Дани Алвес, Пепе, Серхио Рамос, Марсело;
Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан, Роналдиньо;
Нападающие: Роналдо, Карим Бензема.
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Кафу, Тюррам, Неста, Мальдини.
Макелеле, Зидан, Модрич
Месси, Роналдо(бразилец), Роналдиньо.