Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду. Роналдо, Зидан, Погба, Роналдиньо, Нойер – в ней

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Карим Бензема не включил Криштиану Роналду в свою символическую сборную.

35-летний форвард «Аль-Иттихад Джидда» не включил многолетнего партнера по «Реалу» в состав 11 футболистов. Лионель Месси также не попал в этот список.

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Дани Алвес, Пепе, Серхио Рамос, Марсело;

Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан, Роналдиньо;

Нападающие: Роналдо, Карим Бензема.

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22 комментария
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Дело вкуса конечно , но Погба ...
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Нойер.
Кафу, Тюррам, Неста, Мальдини.
Макелеле, Зидан, Модрич
Месси, Роналдо(бразилец), Роналдиньо.
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Не поздравил с золотым мячом - отомстил )
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Ответ lovec23
Дело вкуса конечно , но Погба ...
Мусульманин! Там великое объедение по религиозному признаку!
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Ответ Джони Уай
А что? Когда Погба хорош, то мегахорош.
Хорош конечно , но есть очень много по-настоящему великих , отдельное спасибо за Клода и парня который всегда улыбался .
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Ответ encaro_one
Не поздравил с золотым мячом - отомстил )
Я тоже об подумал - обиделся!
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3 спорные кандидаты: Погба, Алвес, сам Бензема все таки самому себя включать не этично
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Ответ Футбол_это_жизнь
Мусульманин! Там великое объедение по религиозному признаку!
"Великое..." - это кто? Зидан в любой команде быть достоин, остается - Погба. Погба - "великое объединение"? Ты ему льстишь!
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Ответ Joy2being
Походу ислам в голову ударил. Вылезла наружу небладгоарность исламистская.
не без этого. в обороне из Реала нет только Карвахаля...
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Не включил? Усё пропало, шеф.
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Естественно, что Бензема, как этнический француз , включил много соотечественников Погба, Зидан, Мекелеле
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