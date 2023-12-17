Роналдиньо – лучший футболист 2000-х по версии FourFourTwo. Анри – 2-й, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Зидан – 6-й, Иньеста – 8-й, Руни – 12-й, Златан – 15-й
Роналдиньо назван лучшим игроком 2000-х по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил рейтинг из 32 лучших футболистов, выступавших в 2000-х годах.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Роналдиньо
2. Тьерри Анри
3. Роналдо
7. Хави
9. Луиш Фигу
10. Андреа Пирло
11. Икер Касильяс
12. Уэйн Руни
13. Фабио Каннаваро
14. Кака
15. Златан Ибрагимович.
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