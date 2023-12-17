Роналдиньо – лучший футболист 2000-х по версии FourFourTwo. Анри – 2-й, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Зидан – 6-й, Иньеста – 8-й, Руни – 12-й, Златан – 15-й

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Роналдиньо назван лучшим игроком 2000-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил рейтинг из 32 лучших футболистов, выступавших в 2000-х годах.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Роналдиньо

2. Тьерри Анри

3. Роналдо

4. Лионель Месси

5. Криштиану Роналду

6. Зинедин Зидан

7. Хави

8. Андрес Иньеста

9. Луиш Фигу

10. Андреа Пирло

11. Икер Касильяс

12. Уэйн Руни

13. Фабио Каннаваро

14. Кака

15. Златан Ибрагимович.

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62 комментария
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я не фанат ни одного, ни другого...но месси выше роналду в нулевых? в десятых может быть, но в нулевых врядли
+25
-14
+11
Сомнительно, но ОКЕЙ
+17
-7
+10
Ответ Капибарбер
Рональду всегда был в тени Месси.
Как показало время, Месси превзошёл своего визави, но уж точно не всегда Роналду был в тени, в отличии от тебя, последний парень на деревне.
+11
-3
+8
Ответ totocash
я не фанат ни одного, ни другого...но месси выше роналду в нулевых? в десятых может быть, но в нулевых врядли
подписан:
"Криштиану Рональду"🤡

Зачем ты лжешь? И почему ложь не удаляют?
+13
-6
+7
Ответ Dmitri Kudrenko
Сомнительно, но ОКЕЙ
Как и все топы этого издания собственно
+6
0
+6
Володька Быстров вместо Хави.
+8
-3
+5
Ответ Капибарбер
Две лч Месси >>> одна лч Рональду, вот ты и спалился жалкий хейтер Месси
а у Анри сколько ЛЧ?
+4
0
+4
Здесь Роналдиньо на 1 месте, среди лучших бразильцев Роналдо выше. Уважаемые знатоки, вопрос. Где логика?
+6
-2
+4
Ответ Алекс1986
Здесь Роналдиньо на 1 месте, среди лучших бразильцев Роналдо выше. Уважаемые знатоки, вопрос. Где логика?
Друг, 90ые, 20ые, какбе разница?
+4
0
+4
Тихоновецкого нет?
+5
-2
+3
Есть рейтинг рейтингов FourFourTwo по версии FourFourTwo?
+5
-2
+3
Ответ Капибарбер
Рональду всегда был в тени Месси.
для вас, аргентинских фанатиков, да.
+4
-1
+3
Ответ Капибарбер
Две лч Месси >>> одна лч Рональду, вот ты и спалился жалкий хейтер Месси
А в 10-х кто тогда круче?) 4 ЛЧ
+4
-1
+3
Ответ Капибарбер
ты говоришь не его фан, но ты подписан на него 🤡
в основном я подписан на баскетбол, за роналду слежу, но я не его фанат. удивляет откуда у вас столько ненависти, ведь я просто высказал свою точку зрения.
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
подписан: "Криштиану Рональду"🤡 Зачем ты лжешь? И почему ложь не удаляют?
я баскетбольный фан, а в футболе только его знаю. объективно в нулевых роналду сильнее, в десятых месси. непонятно только почему у вас так 60м6ит?
+5
-4
+1
Ответ Aleksandr Danilov
Сомнительно, что тебе больше 18 лет. Те кто видел игру Роналдиньо скажут что он лучший в истории, жаль так быстро ему это надоело
зато вечеринки в стиле самбо не надоедают никогда
+1
0
+1
Не хватает тут Тотти с Беркампом явно. Еще странно что нет Недведа, хотя он золотой мяч получал. А так нормальный рейтинг.
+1
0
+1
Мальдини,Неста где?Несту брали за космическую и цену и он показывал такой же уровень,Мальдини и так понятно.Буффона тоже можно было добавить
+1
0
+1
Где Буффон 😱
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Капибарбер
Две лч Месси >>> одна лч Рональду, вот ты и спалился жалкий хейтер Месси
В 2006 Месси был болбоем и не сделал абсолютно ничего чтобы получить медаль. 1+0 за весь турнир, пропустив весь плей-офф))). Роналду стал лучшим игроком и бомбардиром в 2008 году с 8+4 статой.
+2
-1
+1
да будет срач
+2
-1
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Ну этот рейтинг более адекватный, чем предыдущие. Даже 00-е Месси выиграл больше трофеев и был лучше, чем Роналду. Современные дети должны это знать)
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Валеры Климова, кстати тоже. Бред!
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Месси - лучший, Геша - популярный.. Как пицца.. А-ха-ха-ха.. 😀
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Ответ Акира_1
Как и все топы этого издания собственно
Сомнительно, как и всё топы
0
0
0
Ответ totocash
я не фанат ни одного, ни другого...но месси выше роналду в нулевых? в десятых может быть, но в нулевых врядли
думаю тебе не понять, месси, нууу месси, но в те времена, у меня висели плакаты с рональдиньо, прикинь были календари с плакатом его, собирал деньги, и такой кайф когда покупаешь, сейчас нету такого
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Ответ Капибарбер
Две лч Месси >>> одна лч Рональду, вот ты и спалился жалкий хейтер Месси
Тогда в 10-х Роналду лучший по твоей логике, да?!
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Ответ Вальдано
Как ты, баскетбольный фан, можешь определить, что роналду сильнее, если только его знаешь??. Его ж надо с кем-то сравнивать.. У тебя логики - ноль.. Не пались больше своей писаниной..
в нулевых у всех нас был телевизор с россия2 и обзоры апл, тогда особо нечего было смотреть. из тех кто сейчас играет я особо никого не знаю.
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Ответ oka79410
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Птюч, Ёж.
Роналдиньо провел на уровне столько же сколько и Роналдо в нулевые. Разница наверно всего в пару месяцев.
Для меня разница в восприятии, Роналдо 90ые, Рональдиньо 00ые(начало). Не претендую на правду, как сказал, это по эмоцияи
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