Гути: «Реал» и Мбаппе придут к компромиссу. Это бизнес, Перес делал это с Фигу, Бекхэмом, Роналду, Зиданом»

Гути уверен, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

«Очевидно, и «Реал» придут к компромиссу. Мы говорим о лучшем футболисте в мире, который теперь свободен.

Его мечта – перейти в «Реал», а у мадридцев мечта, чтобы Мбаппе играл за «Реал», так что в конце концов им обоим придется уступить.

Да, Мбаппе не придет за 12 млн и наверняка не придет за подписной бонус в 20 млн. Я очень четко это понимаю.

Дело не только в том, чтобы Мбаппе вышел на поле, а в бизнесе. И именно этим занимался всю свою жизнь, именно поэтому он лучший президент «Реала».

Перес делал это с , с , с , с ... И сейчас Мбаппе. Другого не дано», – сказал экс-игрок « ».

Контракт 25-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня.

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