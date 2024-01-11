Гути: «Реал» и Мбаппе придут к компромиссу. Это бизнес, Перес делал это с Фигу, Бекхэмом, Роналду, Зиданом»
Гути уверен, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».
«Очевидно, Мбаппе и «Реал» придут к компромиссу. Мы говорим о лучшем футболисте в мире, который теперь свободен.
Его мечта – перейти в «Реал», а у мадридцев мечта, чтобы Мбаппе играл за «Реал», так что в конце концов им обоим придется уступить.
Да, Мбаппе не придет за 12 млн и наверняка не придет за подписной бонус в 20 млн. Я очень четко это понимаю.
Дело не только в том, чтобы Мбаппе вышел на поле, а в бизнесе. И именно этим Флорентино Перес занимался всю свою жизнь, именно поэтому он лучший президент «Реала».
Перес делал это с Фигу, с Бекхэмом, с Роналду, с Зиданом... И сейчас Мбаппе. Другого не дано», – сказал экс-игрок «Реала».
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Если Реалу надолго нужен ещё один игрок мирового класса из когорты лучших, то только Киллиан. Либо с ним, либо без него и только лет через 5 найти кого-то похожего по классу, возрасту и медийности.
Реал был без него одним из самых известных клубов мира? Был.
А почему тогда дал?
Потому что был одним из главных футболистов поколения в расцвете сил. Медийность «Реала» увеличится, все будут знать, что к ним перешёл Чемпион Мира, финалист Чемпионата Мира, забивающий чуть ли не гол за матч. Будет наплыв молодых фанатов, которые возможно даже Месси с Роном не застали и для них ориентиры — это Холанд и Килиан.
Черепашка, конечно, не уровня Месси и Рона, но он всё равно один из самых качественных нападающих последних 5 лет. И бренд его прокачан очень хорошо, ходячая хайп-машина.