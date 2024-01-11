Гути: «Реал» и Мбаппе придут к компромиссу. Это бизнес, Перес делал это с Фигу, Бекхэмом, Роналду, Зиданом»

Теги ПСЖ Луиш Фигу Криштиану Роналду Реал Мадрид Гути Дэвид Бекхэм лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Гути уверен, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

«Очевидно, Мбаппе и «Реал» придут к компромиссу. Мы говорим о лучшем футболисте в мире, который теперь свободен.

Его мечта – перейти в «Реал», а у мадридцев мечта, чтобы Мбаппе играл за «Реал», так что в конце концов им обоим придется уступить.

Да, Мбаппе не придет за 12 млн и наверняка не придет за подписной бонус в 20 млн. Я очень четко это понимаю.

Дело не только в том, чтобы Мбаппе вышел на поле, а в бизнесе. И именно этим Флорентино Перес занимался всю свою жизнь, именно поэтому он лучший президент «Реала».

Перес делал это с Фигу, с Бекхэмом, с Роналду, с Зиданом... И сейчас Мбаппе. Другого не дано», – сказал экс-игрок «Реала».

Контракт 25-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня.

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33 комментария
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Мбаппе с 2017 года динамит Мадрид, а эксперты все продолжают говорить про "созданы друг для друга". И Перес никогда не подписывал Роналду, это целиком и полностью работа Кальдерона. Перес лишь презентовал Криштиану, хотя очень хотел отменить сделку и не сделал это только из-за того, что по договору Кальдерона с Роналду был включен штраф в 30 миллионов при отмене трансфера. И именно поэтому Перес так обожал Бейла и в 2015 всячески форсил идею сделать Бейла центром проекта, требовав от Бенитеса ставить Бейла десяткой.
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Не смог сделать этого с Дель Пьеро, Батистутой, Роналдиньо, Креспо, Мальдини, Нестой.
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Ответ Фархат Гайдаров
Мбаппе на данный момент не лучший футболист в мире.
Из доступных для покупки лучший. В процентном соотношении возраст/качество тоже.

Если Реалу надолго нужен ещё один игрок мирового класса из когорты лучших, то только Киллиан. Либо с ним, либо без него и только лет через 5 найти кого-то похожего по классу, возрасту и медийности.
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Ответ Фархат Гайдаров
А что Мбаппе даст Реалу? Медийность? Шутка какая-то?)
Роналду дал? Дал.
Реал был без него одним из самых известных клубов мира? Был.

А почему тогда дал?
Потому что был одним из главных футболистов поколения в расцвете сил. Медийность «Реала» увеличится, все будут знать, что к ним перешёл Чемпион Мира, финалист Чемпионата Мира, забивающий чуть ли не гол за матч. Будет наплыв молодых фанатов, которые возможно даже Месси с Роном не застали и для них ориентиры — это Холанд и Килиан.

Черепашка, конечно, не уровня Месси и Рона, но он всё равно один из самых качественных нападающих последних 5 лет. И бренд его прокачан очень хорошо, ходячая хайп-машина.
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Может в итоге и окажется в Реале, но говорить "другого не дано" после двух лет фейлов не очень логично.
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Мбаппе на данный момент не лучший футболист в мире.
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Есть опасение что появление Мбаппе в Реале может нарушить баланс отношений в раздевалке, Вини и Джуд тоже явно претендуют на роль первой скрипки. Также нарушится структура зарплат. Хотя Мбаппе конечно как футболист усилит любой клуб
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Ответ ShamilK
Мбаппе с 2017 года динамит Мадрид, а эксперты все продолжают говорить про "созданы друг для друга". И Перес никогда не подписывал Роналду, это целиком и полностью работа Кальдерона. Перес лишь презентовал Криштиану, хотя очень хотел отменить сделку и не сделал это только из-за того, что по договору Кальдерона с Роналду был включен штраф в 30 миллионов при отмене трансфера. И именно поэтому Перес так обожал Бейла и в 2015 всячески форсил идею сделать Бейла центром проекта, требовав от Бенитеса ставить Бейла десяткой.
Секта поклонников Переса предпочитает это не вспоминать.
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Ответ !!!Bata!!!
Не смог сделать этого с Дель Пьеро, Батистутой, Роналдиньо, Креспо, Мальдини, Нестой.
Справедливости ради можно сказать, что Дель Пьеро и Мальдини свои клубы вообще не предавали никогда. Про Батистуту и Креспо не припомню трансферной эпопеи у Переса. Роналдиньо не купил Реал по причине того, что все ресурсы в тот год были направлены на Давида Бэкхема.
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гути скажи лучше про холанда
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Мбаппе продает Реалу свой ресурс одного из лучших нападающих в мире.Реал продает Мбаппе высокую вероятность того,что тот присовокупит к титулу чемпиона мира титул победителя лиги чемпионов. Разницу в стоимости кто-то кому-то должен оплатить.
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Должен уже переходить.
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Переход Баппе ливерпулью более реалистичен чем мадрид.
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Ответ Фархат Гайдаров
А что Мбаппе даст Реалу? Медийность? Шутка какая-то?)
Результативность поднимет, шумиху вокруг клуба и, в конечном итоге, доходы клуба
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Ответ Raar
Может в итоге и окажется в Реале, но говорить "другого не дано" после двух лет фейлов не очень логично.
Вероятнее всего, "фейл" заключается в том, что он не перешёл на выгодных условиях.
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Ответ Михо
Есть опасение что появление Мбаппе в Реале может нарушить баланс отношений в раздевалке, Вини и Джуд тоже явно претендуют на роль первой скрипки. Также нарушится структура зарплат. Хотя Мбаппе конечно как футболист усилит любой клуб
Кому-то придётся уступить в своих амбициях и это вполне нормально
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Ответ Mr Alexander
Откуда вы всё это берёте...???!!!))))))
Из истории батенька,из истории..)Притом не очень далекой..
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Ответ ShamilK
Мбаппе с 2017 года динамит Мадрид, а эксперты все продолжают говорить про "созданы друг для друга". И Перес никогда не подписывал Роналду, это целиком и полностью работа Кальдерона. Перес лишь презентовал Криштиану, хотя очень хотел отменить сделку и не сделал это только из-за того, что по договору Кальдерона с Роналду был включен штраф в 30 миллионов при отмене трансфера. И именно поэтому Перес так обожал Бейла и в 2015 всячески форсил идею сделать Бейла центром проекта, требовав от Бенитеса ставить Бейла десяткой.
Да плевать всем уже на черепаху , да, к да красавчик, чм взял, хет-трик в финале делал, но величия не достичь Рона и Месси, все просто, эти двое последовательно шли к своей цели, у этого цели нет, есть деньги, да и возраст уже 25
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