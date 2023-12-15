Зидан – лучший игрок 1990-х по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Мальдини – 4-й, Фигу – 8-й

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Зинедин Зидан возглавил список лучших футболистов 1990-х.

Выступавший за сборную Франции хавбек занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo. Всего в нем 32 игрока.

В первую половину списка включены:

1. Зинедин Зидан, Франция

2. Роналдо, Бразилия

3. Роберто Баджо, Италия

4. Паоло Мальдини, Италия

5. Ривалдо, Бразилия

6. Марко ван Бастен, Нидерланды

7. Деннис Бергкамп, Нидерланды

8. Луиш Фигу, Португалия

9. Ромарио, Бразилия

10. Христо Стоичков, Болгария

11. Эрик Кантона, Франция

12. Габриэль Батистута, Аргентина

13. Лотар Маттеус, Германия

14. Роберто Карлос, Бразилия

15. Марсель Десайи, Франция

16. Алан Ширер, Англия.

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74 комментария
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Зидан считался сильным игроком, но до ЧМ-1998 не котировался, как супертоп. Ван Бастен в девяностые уже сильно травмирован был, а Маттеус, сжиравший полполя и чей пик был именно в девяностые, заслуживает быть сильно выше. Очень спорно.
+67
-7
+60
Если брать в расчёт исключительно 90-ые, то Роналдо не было равных. Даже победный для Зидана ЧМ-98 бразилец провёл сильнее.
+57
-10
+47
Ответ [Ingush]
Если брать в расчёт исключительно 90-ые, то Роналдо не было равных. Даже победный для Зидана ЧМ-98 бразилец провёл сильнее.
Зидан ЧМ-1998 (туда даже Дель Пьеро и Бергкамп ехали как бОльшие звёзды) откровенно провалил и по ходу турнира подвергался огромной критике но те 2 шальных гола из ничего создали обманчивую мифологию
+50
-6
+44
Прайм Зидана пришелся на стыки десятилетий 1998-2006. В 90-е он явно не первый.
+36
-3
+33
Ответ Rio de Janeiro
Зидан ЧМ-1998 (туда даже Дель Пьеро и Бергкамп ехали как бОльшие звёзды) откровенно провалил и по ходу турнира подвергался огромной критике но те 2 шальных гола из ничего создали обманчивую мифологию
И я об этом.
Роналдо до финала, в особенности в полуфинале против Нидерландов, был просто шикарен на том мундиале.
+26
-1
+25
Ответ Ignazio DE Alter
заголовок топ 1, 2, 4, 8 место
Автор новости так и не простил Баджо тот промах))
+26
-3
+23
Никакой Зидан до Евро-2000 с пиковым Зубастиком по уровню, статусу, медийности и рядом не валялся
+29
-10
+19
Где Мостовой?
+11
0
+11
Странно 🤔 что нет Хаджи - человек тянул всю румынию один ☝️ техника на уровне запредельном , интеллект 🧐 космос 🪐
+11
0
+11
Ответ Николай Бойко
Зидан считался сильным игроком, но до ЧМ-1998 не котировался, как супертоп. Ван Бастен в девяностые уже сильно травмирован был, а Маттеус, сжиравший полполя и чей пик был именно в девяностые, заслуживает быть сильно выше. Очень спорно.
Пик Маттеуса 80е. Фантастический игрок!
+8
0
+8
Ответ Enchanter WIZZARD
Прайм Зидана пришелся на стыки десятилетий 1998-2006. В 90-е он явно не первый.
Согласен!хотя Зидан мой самый любимый футболист,но ты все правильно сказал!
+8
-1
+7
Маттиас Заммер?)
Человек привел Боруссию к победе в ЛЧ, Германию-к победе на Евро, выиграл ЗМ
+7
-1
+6
заголовок топ
1, 2, 4, 8 место
+6
-1
+5
Ответ Николай Бойко
Зидан считался сильным игроком, но до ЧМ-1998 не котировался, как супертоп. Ван Бастен в девяностые уже сильно травмирован был, а Маттеус, сжиравший полполя и чей пик был именно в девяностые, заслуживает быть сильно выше. Очень спорно.
Такие рейтинги и должны быть спорными.
+5
0
+5
Роналдо - точно номер 1! Помню, даже в старенькой фифе у него единственного был рейтинг 99)
+5
0
+5
Обожаю Зизу, но это совершенно дегенератский рейтинг. Зидан начал именно блистать в самом конце девяностых, каких, к чёрту, девяностых он лучший игрок? Дальше даже читать не стал, если такое упоротое первое место.
Полная самодискредитация ФоФоТу.
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
Зидан считался сильным игроком, но до ЧМ-1998 не котировался, как супертоп. Ван Бастен в девяностые уже сильно травмирован был, а Маттеус, сжиравший полполя и чей пик был именно в девяностые, заслуживает быть сильно выше. Очень спорно.
33 летний рассуждает о футболе 90-х
+4
-1
+3
Забавная могла быть команда, останься Роналдо в Барсе и докупи они еще Ривалдо. Праймовые Роналдо Фигу и Ривалдо. Точно было бы весело.
Фигу мог и в Юве оказаться за год до Зидана, если не ошибаюсь. Но вляпался в тот скандал с двумя переходами в Юве и Парму. Тоже интересный мог быть переход.
+3
0
+3
.....
17. Дель Пьеро
18. Рауль
19. Шукер
20. Хаджи
21. Гаскойн
22. Лаудруп
23. Бекхэм
24. Шмейхель
25. Клинсманн
26. Веа
27. Кафу
+2
0
+2
Маттиаса Заммера не хватает в списке - в 90-е запросто мог подвинуть Кантона или Бергкампа.
+3
-1
+2
Ответ Николай Бойко
Автор новости так и не простил Баджо тот промах))
Но он вряд ли Анчелотти))
+2
0
+2
Удивлен, что нет Веа. Он был очень хорош как раз ровно в 90-е. Уж в топ-15 попасть точно заслужил.
+3
-1
+2
Конечно, Роналдо первый - даже обсуждать несерьезно.
+3
-1
+2
В 90е Роналдо был лучше Зидана.
+4
-2
+2
Держите меня семеро! Какие имена!!!
+2
0
+2
интересно Шукер есть в списке?
+1
0
+1
Ответ Ruscello
В 90е Роналдо был лучше Зидана.
А Дель Пьеро был лучше и Роналдо и ЗиЗу!
+1
0
+1
На мой взгляд, Роналдо лучший и в топ 5 всех времен
+2
-1
+1
Ответ Rio de Janeiro
Зидан ЧМ-1998 (туда даже Дель Пьеро и Бергкамп ехали как бОльшие звёзды) откровенно провалил и по ходу турнира подвергался огромной критике но те 2 шальных гола из ничего создали обманчивую мифологию
А такие же шальные два в 2022 принесли ЗМ кому-то
+1
0
+1
Дессаи можно было бы заменить например Дель Пьеро
+3
-2
+1
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