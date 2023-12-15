Зидан – лучший игрок 1990-х по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Мальдини – 4-й, Фигу – 8-й

Зинедин Зидан возглавил список лучших футболистов 1990-х.

Выступавший за сборную хавбек занял первое место в рейтинге, составленном . Всего в нем 32 игрока.

В первую половину списка включены:

1. , Франция

2. Роналдо, Бразилия

3. , Италия

4. , Италия

5. Ривалдо, Бразилия

6. Марко ван ,

7. , Нидерланды

8. Луиш Фигу,

9. Ромарио, Бразилия

10. Христо Стоичков, Болгария

11. , Франция

12. Габриэль Батистута, Аргентина

13. Лотар Маттеус, Германия

14. Роберто Карлос, Бразилия

15. Марсель Десайи, Франция

16. Алан Ширер, Англия.

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