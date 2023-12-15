Зидан – лучший игрок 1990-х по версии FourFourTwo. Роналдо – 2-й, Мальдини – 4-й, Фигу – 8-й
Зинедин Зидан возглавил список лучших футболистов 1990-х.
Выступавший за сборную Франции хавбек занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo. Всего в нем 32 игрока.
В первую половину списка включены:
1. Зинедин Зидан, Франция
2. Роналдо, Бразилия
3. Роберто Баджо, Италия
4. Паоло Мальдини, Италия
5. Ривалдо, Бразилия
6. Марко ван Бастен, Нидерланды
7. Деннис Бергкамп, Нидерланды
8. Луиш Фигу, Португалия
9. Ромарио, Бразилия
10. Христо Стоичков, Болгария
11. Эрик Кантона, Франция
12. Габриэль Батистута, Аргентина
13. Лотар Маттеус, Германия
14. Роберто Карлос, Бразилия
15. Марсель Десайи, Франция
16. Алан Ширер, Англия.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Роналдо до финала, в особенности в полуфинале против Нидерландов, был просто шикарен на том мундиале.
Человек привел Боруссию к победе в ЛЧ, Германию-к победе на Евро, выиграл ЗМ
1, 2, 4, 8 место
Полная самодискредитация ФоФоТу.
Фигу мог и в Юве оказаться за год до Зидана, если не ошибаюсь. Но вляпался в тот скандал с двумя переходами в Юве и Парму. Тоже интересный мог быть переход.
17. Дель Пьеро
18. Рауль
19. Шукер
20. Хаджи
21. Гаскойн
22. Лаудруп
23. Бекхэм
24. Шмейхель
25. Клинсманн
26. Веа
27. Кафу