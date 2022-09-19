Погба хотел выплатить 13 млн евро вымогателям, но банк отклонил операцию. Подозреваемые заявили, что на них оказывали давление другие шантажисты

Поль Погба дал показания по делу о шантаже со стороны его брата.

Ранее игрок сборной заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста , который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Матиа взяли под стражу, ему предъявили обвинения в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре. Четырем другим подозреваемым в возрасте от 27 до 36 лет также предъявили обвинения, всех их взяли под стражу на время судебного разбирательства. Полиция взяла Поля под охрану из-за угроз.

Так, Погба рассказал, что 19 марта 2022 года, когда он находился в расположении сборной, друзья его детства Адама К. и братья Рушдан и Мачикур К. отвели его в квартиру, расположенную неподалеку от отеля, в котором он жил. Там футболиста заставили выключить и отдать свой телефон.

В квартире оказались два вооруженных человека в капюшонах. Рушдан К. приказал Полю выплатить им 13 миллионов евро, в том числе 3 миллиона наличными, за защиту, которую мужчины якобы оказывали ему в течение многих лет.

«Я был напуган. Двое парней снова наставили на меня свое оружие. Будучи удерживаемым под дулом, я сказал им, что заплачу. Они кричали: «Заткнись, смотри вниз».

Один из двух мужчин в капюшонах что-то сказал на ухо Рушдану. Когда парни в капюшонах ушли, Рушдан сказал мне, что я должен заплатить им, иначе мы все в опасности.

Рушдан сказал, что то, что произошло, – нормально, когда ты известный футболист. Но мне придется заплатить, потому что он поручился за меня», – сказал Погба следователям.

Изначально Поль хотел выплатить шантажистам всю сумму, но банк отклонил эту операцию из-за подозрительного характера.

После дальнейшего давления весной игрок согласился передать 100 000 евро наличными Бубакару С. из Манчестера. Поль также признался, что подписал документ, обязывающий его инвестировать в криптовалюту для дальнейшей передачи средств вымогателям.

Затем Погба попросил свой итальянский банк перевести 13 миллионов евро на его счет в Дубае, намереваясь в дальнейшем перевести деньги на счет Адама К. в ОАЭ. Потом он передумал.

Все пятеро обвиняемых утверждают, что подвергались давлению и угрозам со стороны «второго круга» шантажистов. Так, Бубакар С. заявил, что ему угрожали три человека в капюшонах в Сене и Марне. Его адвокат Ромена Буле в связи с этим описал своего клиента так: «Он жертва, как и Поль Погба, потому что ему угрожали, им манипулировали, и он попал в ловушку».

Автомобиль другого подозреваемого, Мамаду М., был подожжен в середине июля в районе Парижа. Также Матиа Погба утверждает, что в конце июля несколько мужчин угрожали ему и двум другим подозреваемым оружием.

10 августа Рушдан К. был ранен в руку. Его адвокат Дафна Пульези заявила, что Рушдан сам является жертвой. Он был арестован 13 сентября, когда готовился к отъезду в Тунис.

Находясь под стражей, Матиа Погба сказал, что разместил в конце августа в социальных сетях видео с обещанием разоблачить Поля, потому что боялся вооруженных людей. Он сказал, что сделал это, «чтобы заставить своего брата говорить».

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе