Брата Погба выпустили из тюрьмы, он будет под надзором. Матиа обвиняли в вымогательстве 13 млн евро у Поля

Брата Поля Погба Матиа выпустили из тюрьмы.

Об этом сообщил его адвокат в интервью Le Parisien и BFMTV.

, а также трое других подозреваемых были арестованы в сентябре в связи с попыткой вымогательства у хавбека «Ювентуса» 13 млн евро.

После освобождения Матиа будет находиться под административным надзором. Ему запрещены контакты с его матерью, Йео Мориба, братом Полем, а также с другими фигурантами дела. Он не может покидать страну и пользоваться социальными сетями.

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