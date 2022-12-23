Брата Погба выпустили из тюрьмы, он будет под надзором. Матиа обвиняли в вымогательстве 13 млн евро у Поля

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба Матиа Погба Футбол

Брата Поля Погба Матиа выпустили из тюрьмы.

Об этом сообщил его адвокат в интервью Le Parisien и BFMTV.

Матиа Погба, а также трое других подозреваемых были арестованы в сентябре в связи с попыткой вымогательства у хавбека «Ювентуса» 13 млн евро.

После освобождения Матиа будет находиться под административным надзором. Ему запрещены контакты с его матерью, Йео Мориба, братом Полем, а также с другими фигурантами дела. Он не может покидать страну и пользоваться социальными сетями.

Мать Погба о шантаже Поля старшим братом: «Большие акулы манипулировали Матиа. Мы чувствовали себя преданными»

В окружении Погба были бандиты. Они прострелили руку одному из его родственников, ограбили брата Матиа и подожгли дом его матери

Брата Погба взяли под стражу – за вымогательство 13 млн у Поля. История с шаманским проклятием продолжается

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R. Giskard Reventlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Алкаш и неудачник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tollie
запахло Погбой, напрягам отбой
+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pvh-82
Пернатый прочирикал мне пора! Чтож хозяин, покидаю номера...)))
запахло Погбой, напрягам отбой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Братец мог всю жизнь жить комфортно за счёт брата, но жадность взяла вверх
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поль: скажи мне в чем сила брат?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пернатый прочирикал мне пора! Чтож хозяин, покидаю номера...)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Zhomkov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно. Зачем работать если брат футболист на жирном контракте. Только вот денег не даёт много(уверен даёт, но хотят больше) . Приходится шантажировать, обычная житейская ситуация)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Погба освобожденный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tristan...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Семья здорового человека...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий