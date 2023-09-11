Поль Погба: «Деньги меняют людей. Они могут разрушить семью, привести к войне. Иногда я думал: «Больше не хочу играть. Я просто хочу быть с нормальными людьми»
Поль Погба рассказал, какое пагубное влияние могут иметь деньги.
«Деньги меняют людей. Они могут разрушить семью. Они могут привести к войне.
Иногда я просто оставался один и думал: «Я больше не хочу, чтобы у меня были деньги. Я больше не хочу играть. Я просто хочу быть с нормальными людьми, чтобы они любили меня таким, какой я есть, – не ради славы, не ради денег». Иногда бывает непросто», – сказал полузащитник «Ювентуса».
Напомним, старший брат Поля Погба в сентябре прошлого года был арестован в связи с попыткой вымогательства у хавбека «Ювентуса» 13 млн евро.
Погба думал о завершении карьеры из-за шантажа со стороны брата
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-вы не понимаете, я не хочу играть за тонну денег, я хочу чувствовать вкус жизни
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