Поль Погба: «Деньги меняют людей. Они могут разрушить семью, привести к войне. Иногда я думал: «Больше не хочу играть. Я просто хочу быть с нормальными людьми»

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба Матиа Погба деньги Футбол

Поль Погба рассказал, какое пагубное влияние могут иметь деньги.

«Деньги меняют людей. Они могут разрушить семью. Они могут привести к войне.

Иногда я просто оставался один и думал: «Я больше не хочу, чтобы у меня были деньги. Я больше не хочу играть. Я просто хочу быть с нормальными людьми, чтобы они любили меня таким, какой я есть, – не ради славы, не ради денег». Иногда бывает непросто», – сказал полузащитник «Ювентуса». 

Напомним, старший брат Поля Погба в сентябре прошлого года был арестован в связи с попыткой вымогательства у хавбека «Ювентуса» 13 млн евро.

Погба думал о завершении карьеры из-за шантажа со стороны брата

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16 комментариев

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Евгений Кузнецов
если ты простой нормальный человек, то это действительно тяжело - все вокруг хотят от тебя денег, вокруг тебя появляется куча родственников, агентов, тьма других заинтересантов... реально сложно понять, кто любит тебя искренне, а кто - за деньги... думаю, здесь Погба можно понять
+38
-3
+35
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Фарид Харисов
Иногда я думал бросить играть... И кстати бросил. Эй, Юве, где мои 8 миллионов за 8 матчей?
+22
-7
+15
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Тамбовский Волк
Ответ Евгений Кузнецов
если ты простой нормальный человек, то это действительно тяжело - все вокруг хотят от тебя денег, вокруг тебя появляется куча родственников, агентов, тьма других заинтересантов... реально сложно понять, кто любит тебя искренне, а кто - за деньги... думаю, здесь Погба можно понять
Всё просто. Не давай людям денег и сразу поймёшь ради денег человек с тобой или нет. Кто с тобой ради денег, сразу от тебя отвернётся. А когда соришь этими бумажками направо и налево, то тут да, сложно разобраться к с тобой искренне.
+15
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Толик Изверг
Потом посмотрел в свой жирный контракт с Юве и пустил горькую слезу, которую промочил пачкой купюр.
+7
-3
+4
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AryanPamir
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
где-то гифка с Вуди Харрельсоном)
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Godare88
Деньги не меняют людей. Они помогают им быть собой.
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majestic1980
А потом он просыпался после ночного кошмара в своем личном Gulfstream G280 за 25 млн
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Мукунку хороший
В комнате с белым потолком
С правом на надежду(с)
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ReneHoseman
...Я больше не хочу играть... — Поль, ты очень давно так думаешь. а окружение взрослый человек выбирает сам,
пенять можешь только на себя
+1
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Maluma Amulam
Переезжай к нам брат Поль
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NikoVinkovic
Ответ Евгений Кузнецов
если ты простой нормальный человек, то это действительно тяжело - все вокруг хотят от тебя денег, вокруг тебя появляется куча родственников, агентов, тьма других заинтересантов... реально сложно понять, кто любит тебя искренне, а кто - за деньги... думаю, здесь Погба можно понять
Ну вообще-то да, многие богатые люди испытывают этот комплекс и даже завидуют людям со скромным достатком, но у которых есть честные верные друзья и искренне любящие женщины.
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Jedef
-Поль, ты где, у тебя контракт
-вы не понимаете, я не хочу играть за тонну денег, я хочу чувствовать вкус жизни
-играй за нас бесплатно
-(гудки)
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maximilian_15
Такое ощущение, что он карьеру закончил и раздает прощальные интервью. Хотя...)
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Лёха Жданчик
...а не с родными братьями
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