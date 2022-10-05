Брата Погба оставили под стражей из-за того, что в его соцсетях появились новые обвинения в адрес Поля

Брат Поля Погба Матиа остался под стражей.

Суд отклонил ходатайство об освобождении брата хавбека и сборной Франции. Причина в том, что 23 сентября, когда Матиа уже был под стражей, в его соцсетях были опубликованы 30 видео, в которых он подробно изложил обвинения в адрес брата.

По версии следствия, новые ролики вызывают еще более серьезные вопросы о причастности Матиа к возможному преступлению и его намерениях по отношению к Полю.

Ранее футболист «Ювентуса» заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста , который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.