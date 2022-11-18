Мать Погба о шантаже Поля старшим братом: «Большие акулы манипулировали Матиа. Мы чувствовали себя преданными»
Мама братьев Погба рассказала о шантаже Поля старшим братом.
Напомним, что старший брат полузащитника «Ювентуса», Матиа Погба, и друзья детства Поля, состоящие в преступной группировке, вымогали у игрока сборной Франции 13 миллионов евро. Матиа был заключен под стражу.
Мама братьев Погба, Йео Мориба, рассказала в своей автобиографии, что Матиа «попал в ловушку, им манипулировали близкие к семье люди». Женщина отметила, что ее попросили добавить фрагмент о конфликте братьев в уже готовую книгу.
«Мы чувствовали себя преданными. Это большие, большие акулы, которых подпитывает чрезвычайная зависть», – сказала Мориба.
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