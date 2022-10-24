Погба думал о завершении карьеры из-за шантажа со стороны брата

думал о завершении футбольной карьеры.

Полузащитник в начале этого сезона рассматривал возможность ухода из футбола из-за дела о шантаже со стороны брата.

Ранее сообщалось, что Матиа Погба и друзья детства Поля, состоящие в преступной группировке, вымогали у игрока 13 миллионов евро.

Бубакар Камара, близкий друг детства Поля, рассказал следователям, что футболист поделился с ним желанием закончить карьеру.

«Ему было трудно говорить, потом он сказал мне, что его и моего младшего брата ограбили вооруженные парни в капюшонах.

Поль сказал мне: «Я больше не хочу играть в футбол, я хочу исчезнуть». Поль плакал, я сказал ему успокоиться…

Он боялся за своих детей, свою жену, свою семью», – приводит слова Камара Get French Football News со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

29-летний Погба еще не играл в нынешнем сезоне из-за травмы. Летом он вернулся в «Юве» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Брата Погба взяли под стражу – за вымогательство 13 млн у Поля. История с шаманским проклятием продолжается