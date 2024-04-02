Владислав Радимов: «С Мусаевым «Краснодар» ближе к золоту, чем с Ивичем. Там была осторожная игра, с которой не было шансов на чемпионство»

Теги Локомотив Владислав Радимов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Владислав Радимов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство при Мураде Мусаеве.

В 22-м туре Мир РПЛ «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). 

– Мне кажется, «Краснодар» был ближе к победе в этом матче. И этот отмененный гол Сперцяна из-за совсем небольшого офсайда… Ну и вы представьте, что вместо 2:0 сразу же получаете 1:1.

Но мне все равно краснодарцы больше понравились, в первый раз за сезон они забили в начале игры, потому что стали играть при Мусаеве более агрессивно. Такой «Краснодар» может бороться за чемпионство. Но «Локо» в этой игре не хотел сдаваться, хотя, получается, ни те, ни другие ничьей должны быть не рады, потому что обе команды по весне еще не выигрывали.

– Получается, Мусаев за короткий срок смог что-то подкрутить у «Краснодара»?

– Да, мне показалось, что именно так. И смотрелось это очень здорово. С Мусаевым команда остается в чемпионской гонке, во всяком случае, сейчас команда ближе к золотым медалям, чем с Ивичем. Там была осторожная игра, с которой не было шансов на чемпионство. А с Мусаевым более авантюрная, более агрессивная игра может принести «Краснодару» больше дивидендов, – сказал бывший игрок «Зенита».

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17 комментариев
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Ну только благодаря Ивичу Краснодар стал претендентом реальным на золото а не с Мусаевым.
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Без Ивича они вообще о золоте и думать не могли
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Сейчас все побегут вперёд в ущерб защитной игре команды, выстроенной Ивичем...
Сейчас за тройку зацепиться будет за счастье...
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Мусаевский "Краснодар"- это пустая болтовня про красивую игру,а главное - отсутствие результатов.
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"Краснодар был ближе к победе" - сразу видно, что человек не глазами футбол смотрел, а другим местом.
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Что это было?
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То есть Радимов пытается нам рассказать, что авантюрная игра приведет к чемпионству?
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О, это лютый эксперт
Краснодар теперь будет интересно играть, это факт, но для титула нужно играть эффективно.
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Сёминский "Локомотив" в своём последнем чемпионском сезоне играл также оборонительно. А перед очной игрой с "Зенитом" в Москве вообще затормозил и терял очки на ровном месте. Но в нужном матче оказался сильнее и взял "золото".
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Мусаев молодец он сделает
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Ахахах хорошая шутка
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Радимов в очередной раз подтвердил ,что он дилетант
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Радимов тролит что ли непойму
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В последнем матче при Мусаеве у "Краснодара" в атаке было одно - забрасывание на Кордобу, при Ивиче ещё три наигранных варианта атаки были в каждом матче. Это Радимов так потролил Мусаева и Галицкого.
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Мусаеву хотя бы текущее место отстоять.. я в него не верю... как бы я не хотел Зенит согнать с 1 места, но Мусаев не сможет... не те яйца... дай бог, как писал текущее сохранить... хотя я в это слабо верю..
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Мусаевский "Краснодар"- это пустая болтовня про красивую игру,а главное - отсутствие результатов.
соглашусь отчасти.. Возможно в этот раз Мусаев сделал выводы и внесет в игру команды что то новое и свежее ..
Но также поражает отношение людей к Ивичу... В кои веки Краснодар в чемпионской гонке, причем шансы до сих пор высоки... И так поливать человека за результаты которые есть по факту, за профессиональную работу, за четкое порядочное отношению к игрокам и обслуживающему персоналу, за мнение, которое тренер как оказалось умел высказывать и отстаивать.... По меньшей мере странная реакция...
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