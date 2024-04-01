Эдуард Сперцян: «Ивич научил меня многому, тяжело выделить что-то одно, в чем я прибавил. Его отставка – решение клуба, мы профессионалы и должны играть»
Эдуард Сперцян высказался о работе под руководством Владимира Ивича.
Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара» 13 марта. До конца сезона команду возглавил Мурад Мусаев.
Во время вчерашнего матча Мир РПЛ против «Локомотива» (1:1) болельщики «Краснодара» вывесили баннер с надписью: «Спасибо, мистер Ивич!»
«Если честно, не заметил баннер от болельщиков с благодарностью Ивичу. Мы профессионалы своего дела. Должны тренироваться, выходить на поле и играть. Отставка Ивича – это решение руководства клуба. Я не могу это комментировать.
Я знаю Мурада Олеговича. У всей команды большое доверие к нему. Нужно чуть-чуть времени. Это нелегко – взять команду во время чемпионата.
Ивич научил меня многому. Каждый тренер учит многому. Тяжело выделить что-то одно, в чем я прибавил при Ивиче. Во многом, что касается тактики, обороны – да всего», – сказал Сперцян.
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