Эдуард Сперцян: «Ивич научил меня многому, тяжело выделить что-то одно, в чем я прибавил. Его отставка – решение клуба, мы профессионалы и должны играть»

Эдуард Сперцян высказался о работе под руководством Владимира Ивича.

Ивич был уволен с поста главного тренера « » 13 марта. До конца сезона команду возглавил .

Во время вчерашнего матча Мир против «Локомотива» (1:1) болельщики «Краснодара» вывесили баннер с надписью: «Спасибо, мистер Ивич!»

«Если честно, не заметил баннер от болельщиков с благодарностью Ивичу. Мы профессионалы своего дела. Должны тренироваться, выходить на поле и играть. Отставка Ивича – это решение руководства клуба. Я не могу это комментировать.

Я знаю Мурада Олеговича. У всей команды большое доверие к нему. Нужно чуть-чуть времени. Это нелегко – взять команду во время чемпионата.

Ивич научил меня многому. Каждый тренер учит многому. Тяжело выделить что-то одно, в чем я прибавил при Ивиче. Во многом, что касается тактики, обороны – да всего», – сказал .

«Краснодар» Мусаева похож на Ивича. И это нормально