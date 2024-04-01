Эдуард Сперцян: «Ивич научил меня многому, тяжело выделить что-то одно, в чем я прибавил. Его отставка – решение клуба, мы профессионалы и должны играть»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Чемпионат.com Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян высказался о работе под руководством Владимира Ивича.

Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара» 13 марта. До конца сезона команду возглавил Мурад Мусаев.

Во время вчерашнего матча Мир РПЛ против «Локомотива» (1:1) болельщики «Краснодара» вывесили баннер с надписью: «Спасибо, мистер Ивич!»

«Если честно, не заметил баннер от болельщиков с благодарностью Ивичу. Мы профессионалы своего дела. Должны тренироваться, выходить на поле и играть. Отставка Ивича – это решение руководства клуба. Я не могу это комментировать.

Я знаю Мурада Олеговича. У всей команды большое доверие к нему. Нужно чуть-чуть времени. Это нелегко – взять команду во время чемпионата.

Ивич научил меня многому. Каждый тренер учит многому. Тяжело выделить что-то одно, в чем я прибавил при Ивиче. Во многом, что касается тактики, обороны – да всего», – сказал Сперцян.

«Краснодар» Мусаева похож на Ивича. И это нормально

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4 комментария
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не дали довести сезон до конца явно не по игровым характеристикам, думаю случилось личное разногласие с президентом клуба
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Галицкому еще аукнется эта отставка, я думаю, карма не заставит себя долго ждать. Юран на винтики разберёт Мусю
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Ответ Mihail0910
Галицкому еще аукнется эта отставка, я думаю, карма не заставит себя долго ждать. Юран на винтики разберёт Мусю
Юран может разве что бутылку водки разобрать. Либо топ матных слов русского языка.
Не более
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