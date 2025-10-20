  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» – хедлайнер по провальным трансферам в РПЛ. Набрали центральных защитников Ву и Джику, а они привозят, Гарсия заиграть не может». Попов о красно-белых
17

«Спартак» – хедлайнер по провальным трансферам в РПЛ. Набрали центральных защитников Ву и Джику, а они привозят, Гарсия заиграть не может». Попов о красно-белых

Алексей Попов назвал «Спартак» худшим клубом РПЛ по сделанным трансферам.

«Среди «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара» «Спартак» – хедлайнер по провальным трансферам в РПЛ. Заболотный бесплатно достался. Его прям провальным нельзя тогда назвать. Они на нем ничего не потеряли. Но набрали центральных защитников Ву и Джику. А они все привозят.

Есть еще Гарсия, который никак не может заиграть. Поэтому 100 процентов главные трансферные провалы у «Спартака».

 «Динамо» я не беру. Непонятно, какой проект и для чего. Набрали игроков из «Ростова», которые всю жизнь боролись за десятое место. ЦСКА просто не добрал игроков. Нужен хороший нападающий, как Даку в «Рубине».

Ву и Джику – главный провал все-таки. Какие-то они незаметные. Еще и на этом фоне сломался Бабич. Это тоже все сказалось на коллективе. Команда – живой организм. Взяли двух центральных и получили травму одного из основных своих игроков. «Спартак» спровоцировал травму Бабича.

Поэтому это не только денежные провалы на трансферах, но и то, что сломался сербский центральный защитник», – сказал бывший футболист «Рубина» Алексей Попов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
