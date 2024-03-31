Мусаев про 1:1 с «Локо»: «Краснодар» бился до последней минуты – могли забить второй гол, но ошибка не дала победить. Команда в хорошем состоянии, Ивич хорошо работал»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Кайо Панталеао Мурад Мусаев Тимур Сулейманов Футбол

Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1).

– Каждая из команд хотела победить. Во втором тайме сыграли лучше, могли забить второй гол, но ошибка не дала добиться победы. Ребята бились до последней минуты.

– Как считаете, была ли дисциплина у команды в первом тайме?

– Я этим был недоволен. Не хватало задней линии, чтобы поджимать. Были большие расстояния. Проходило много передач между линиями.

– Вы сказали, что при ответном мяче была ошибка в перестроении. В чем причина?

– Было время, смотрели ВАР. Кайо выдернулся вперед, нас поймали.

– Не получалось реализовать моменты. Гонка за чемпионство давит?

– Конечно, не нужно заниматься этим делом. Я сказал футболистам: неважно, как сыграют наши соперники. Мы концентрируемся на себе.

– «Локомотив» удивил?

– Нет. Не было Дзюбы, Сулейманов хорошо играет в прессинге. Мы ждали, что он будет играть активно.

– После забитого мяча стали играть вторым номером специально?

– Быстрый гол не всегда идет на пользу. Нужно было стараться забить второй мяч.

– Что‑то приходилось подкручивать за Ивичем?

– Команда в хорошем состоянии. Коллега хорошо работал, у каждого тренера свое видение игры. Я хотел бы изменить некоторые моменты, хотелось бы играть более высоко в защите, играть немного быстрее.

В этой сложной ситуации ничья и самоотдача – те плюсы, от которых нужно оттолкнуться в будущем, – сказал главный тренер «Краснодара».

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7 комментариев
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Уважительно о прошлом тренере - это достойно !
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От создателей «Багажа Аленичева»! Смотрите на всех спортивных каналах страны сериал «Мурад Мусаев и багаж Ивича»!
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Ответ Никому_никабельный
Это обычная игра на публику. Глупый он. Ничего хорошего не получится у него. Как мне кажется
Глупый тот кто называет других глупыми за глаза и публично
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Ивич как раз работал, а ты эту работу сольёшь в унитаз.🤷‍♂️
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Все по делу сказал. Но вот смена тренера в команде идущей на чемпионство... Тем более, они по идеологии футбола уж сильно разные тренера. Будет сложно.
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