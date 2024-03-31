Мусаев про 1:1 с «Локо»: «Краснодар» бился до последней минуты – могли забить второй гол, но ошибка не дала победить. Команда в хорошем состоянии, Ивич хорошо работал»
Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1).
– Каждая из команд хотела победить. Во втором тайме сыграли лучше, могли забить второй гол, но ошибка не дала добиться победы. Ребята бились до последней минуты.
– Как считаете, была ли дисциплина у команды в первом тайме?
– Я этим был недоволен. Не хватало задней линии, чтобы поджимать. Были большие расстояния. Проходило много передач между линиями.
– Вы сказали, что при ответном мяче была ошибка в перестроении. В чем причина?
– Было время, смотрели ВАР. Кайо выдернулся вперед, нас поймали.
– Не получалось реализовать моменты. Гонка за чемпионство давит?
– Конечно, не нужно заниматься этим делом. Я сказал футболистам: неважно, как сыграют наши соперники. Мы концентрируемся на себе.
– «Локомотив» удивил?
– Нет. Не было Дзюбы, Сулейманов хорошо играет в прессинге. Мы ждали, что он будет играть активно.
– После забитого мяча стали играть вторым номером специально?
– Быстрый гол не всегда идет на пользу. Нужно было стараться забить второй мяч.
– Что‑то приходилось подкручивать за Ивичем?
– Команда в хорошем состоянии. Коллега хорошо работал, у каждого тренера свое видение игры. Я хотел бы изменить некоторые моменты, хотелось бы играть более высоко в защите, играть немного быстрее.
В этой сложной ситуации ничья и самоотдача – те плюсы, от которых нужно оттолкнуться в будущем, – сказал главный тренер «Краснодара».
Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6