«Чемпионство — это не про «Краснодар», там нет такой задачи. «Локо» мог забивать 5–6 мячей только в 1-м тайме». Корнеев о «быках» 

Теги Локомотив Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Игорь Корнеев не верит в чемпионство «Краснодара» в Мир РПЛ.

В 22-м туре «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Та разница, которую мы видели в организации игры «Краснодара» до и после, очевидна. Сегодня было все открыто, ветер дует со всех сторон. Не знаю, как они будут идти от матча к матчу. «Локомотив» мог забивать 5–6 мячей только в первом тайме.

«Краснодар» точно не был похож на команду, претендующую выиграть чемпионат. Если бы «Зенит» имел такие шансы, как сегодня «Локомотив», то мы бы говорили о 4:0 или 5:0.

Сам Мусаев говорит, что была классная игра, то есть он доволен тем, что увидел. Это отражает всю политику клуба. «Краснодар» — это история не о чемпионстве, там нет такой задачи. Они будут стараться играть в свой футбол. Выиграть чемпионат и поиграть в хороший футбол — две разные вещи. Чемпионство — это не про «Краснодар», — сказал экс-игрок сборной России.

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21 комментарий
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По делу, Краснодару стоит заявиться в Медиалигу и играть там в свое удовольствие. Если бы у Локо был хоть какой-то нападающий, а не три недоразумения Сулейманов, Хамулич, Сарвели, исход матча был бы другим, телята не отскочили бы.
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Ну справедливости ради, в Краснодаре вроде и не говорят особо про чемпионство. Собсна и гнать на них за слив Ивича ради какой-то мифической "краснодарской" игры смысла особо нет. Это конечно был эпик фэйл, но раз задача не стоит по чемпионству, то ладно.
Правда вопрос уже в том, какой такой "краснодарский" футбол ставит Мусаев, но это уже совсем другая история.
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"Выиграть чемпионат и поиграть в хороший футбол — две разные вещи." Ну почему же? Эти вещи были не разные у ЦСКА и Зенита в лучшие чемпионские годы, поэтому эти команды помним и гордимся ими. Бывали и разные, конечно, как у Локо, Рубина, Спартака. Этих подзабывать стали.
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Ну уж не пять-шесть, но вторую половину первого тайма бодро было. Такой Краснодар рискует и в медали не попасть, всё на Кордобе держится.
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Галицкий как-то сказал, что без проблем может накупить бразильцев и выиграть чемпионат, но задача в другом: воспитывать молодежь и сделать их чемпионами!
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Ответ selso99
По делу, Краснодару стоит заявиться в Медиалигу и играть там в свое удовольствие. Если бы у Локо был хоть какой-то нападающий, а не три недоразумения Сулейманов, Хамулич, Сарвели, исход матча был бы другим, телята не отскочили бы.
Цыплят по осени посчитаем, если вы, многоуважаемые хейтеры Краснодара, не возражаете
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Ответ rustam2307
Это как раз таки сугубо ваше субъективное, а объективно не поленитесь и посмотрите статистику матча, там чёрным по белому все видно
То есть по вашей логике статистика отражает содержание матча? Я смотрел матч, там не было игры команды, которая хочет выиграть и стать чемпионом по итогам. Даже больше скажу: Локомотив был ближе к победе и больше её заслуживал.
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Ответ Рашпель793
Ну справедливости ради, в Краснодаре вроде и не говорят особо про чемпионство. Собсна и гнать на них за слив Ивича ради какой-то мифической "краснодарской" игры смысла особо нет. Это конечно был эпик фэйл, но раз задача не стоит по чемпионству, то ладно. Правда вопрос уже в том, какой такой "краснодарский" футбол ставит Мусаев, но это уже совсем другая история.
Ну ели уж совсем по справедливости, то всякий раз шумиху раздувают журналисты и блогеры. Самая громкая - это про "11 воспитанников".
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Ну уж не пять-шесть, но вторую половину первого тайма бодро было. Такой Краснодар рискует и в медали не попасть, всё на Кордобе держится.
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Видимо, он прав. Ну, а Галицкий, как владелец клуба, волен делать с игровой концепцией команды всё что угодно. Может его больше интересует стиль игры, нежели результаты. Жаль, что он не дает интервью на эту тему, кстати.
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У трусов всегда есть за что бояться
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Но петушня упорно продолжает кукарекать в сторону Галактионова. Это ММ срезал в свои? Он не реализовал выход 1 на 1 Самошникова? Про Хамулича и говорить не буду...
Скоро у них пары с уроками закончатся и они снова "запоют".
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Ответ Алексей Счастливцев
Галицкий как-то сказал, что без проблем может накупить бразильцев и выиграть чемпионат, но задача в другом: воспитывать молодежь и сделать их чемпионами!
И молодёжь появляется. Жаль они все бегут как крысы с корабля и выступают за другие сборные. Не только Краснодарские.
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