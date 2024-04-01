«Чемпионство — это не про «Краснодар», там нет такой задачи. «Локо» мог забивать 5–6 мячей только в 1-м тайме». Корнеев о «быках»
Игорь Корнеев не верит в чемпионство «Краснодара» в Мир РПЛ.
В 22-м туре «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
«Та разница, которую мы видели в организации игры «Краснодара» до и после, очевидна. Сегодня было все открыто, ветер дует со всех сторон. Не знаю, как они будут идти от матча к матчу. «Локомотив» мог забивать 5–6 мячей только в первом тайме.
«Краснодар» точно не был похож на команду, претендующую выиграть чемпионат. Если бы «Зенит» имел такие шансы, как сегодня «Локомотив», то мы бы говорили о 4:0 или 5:0.
Сам Мусаев говорит, что была классная игра, то есть он доволен тем, что увидел. Это отражает всю политику клуба. «Краснодар» — это история не о чемпионстве, там нет такой задачи. Они будут стараться играть в свой футбол. Выиграть чемпионат и поиграть в хороший футбол — две разные вещи. Чемпионство — это не про «Краснодар», — сказал экс-игрок сборной России.
Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6
Правда вопрос уже в том, какой такой "краснодарский" футбол ставит Мусаев, но это уже совсем другая история.
Скоро у них пары с уроками закончатся и они снова "запоют".