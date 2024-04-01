«Чемпионство — это не про «Краснодар», там нет такой задачи. «Локо» мог забивать 5–6 мячей только в 1-м тайме». Корнеев о «быках» 

Игорь Корнеев не верит в чемпионство «Краснодара» в Мир РПЛ.

В 22-м туре «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Та разница, которую мы видели в организации игры « » до и после, очевидна. Сегодня было все открыто, ветер дует со всех сторон. Не знаю, как они будут идти от матча к матчу. «Локомотив» мог забивать 5–6 мячей только в первом тайме.

«Краснодар» точно не был похож на команду, претендующую выиграть чемпионат. Если бы « » имел такие шансы, как сегодня « », то мы бы говорили о 4:0 или 5:0.

Сам Мусаев говорит, что была классная игра, то есть он доволен тем, что увидел. Это отражает всю политику клуба. «Краснодар» — это история не о чемпионстве, там нет такой задачи. Они будут стараться играть в свой футбол. Выиграть чемпионат и поиграть в хороший футбол — две разные вещи. Чемпионство — это не про «Краснодар», — сказал экс-игрок сборной России.

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6