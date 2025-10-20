Густаво Мантуан рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

– Безусловно, знаю какой‑то базовый набор: приветствия, слова благодарности, а также футбольные термины, которые используются на поле. Для меня самое важное, что за время в России я научился неплохо понимать людей, говорящих на русском. Например, когда сейчас вы задаете вопросы, практически все понимаю. Правда, ответить полностью на русском, конечно, не могу. Но с каждым днем улучшаю свои навыки владения языком. Хоть и не быстро, но этот процесс идет.

– Пример тренера Вильяма де Оливейры в этом смысле вдохновляет?

– На сто процентов для всех иностранцев, которые играют в «Зените». Вильям не только отлично говорит на русском, но и знает многие другие языки, всегда их использует к месту. Он умеет находить правильные слова, – сказал полузащитник «Зенита ».