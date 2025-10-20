  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мантуан об изучении русского: «Неплохо понимаю, знаю базовый набор – приветствия, слова благодарности, футбольные термины. Процесс идет, хоть и не быстро»
4

Мантуан об изучении русского: «Неплохо понимаю, знаю базовый набор – приветствия, слова благодарности, футбольные термины. Процесс идет, хоть и не быстро»

Густаво Мантуан рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

– Безусловно, знаю какой‑то базовый набор: приветствия, слова благодарности, а также футбольные термины, которые используются на поле. Для меня самое важное, что за время в России я научился неплохо понимать людей, говорящих на русском. Например, когда сейчас вы задаете вопросы, практически все понимаю. Правда, ответить полностью на русском, конечно, не могу. Но с каждым днем улучшаю свои навыки владения языком. Хоть и не быстро, но этот процесс идет.

– Пример тренера Вильяма де Оливейры в этом смысле вдохновляет?

– На сто процентов для всех иностранцев, которые играют в «Зените». Вильям не только отлично говорит на русском, но и знает многие другие языки, всегда их использует к месту. Он умеет находить правильные слова, – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoГуставо Мантуан
logoВильям Оливейра
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Спортсу’’ нужен frontend-разработчик – создавать интерфейсы для миллионов болельщиков. Приходите к нам работать!
15 минут назадВакансия
Каррагер о трансферах «Ливерпуля»: «Обычно так делал «Реал» – Анчелотти и Дель Боске давали игроков, а им оставалось разбираться с этим. Это создало проблемы для Слота»
1543 минуты назад
«Сьон» готов пригласить Мостового на стажировку. Александр отреагировал: «Уже в Швейцарии про меня говорят! Четыре года назад поехал бы, а сейчас увидишь цены – и лететь не хочешь»
74сегодня, 14:51
Бородин о том, кто талантливее – Батраков или Аршавин: «Глупо сравнивать. Батраков полтора года на этом уровне, Аршавин играл в АПЛ, был лидером сборной на Евро. Андрей – номер один»
15сегодня, 14:48Видео
Ханси Флик: «Барса» изменила меня – стало больше эмоций. Не нравится, когда мой внук видит меня таким. Я ни разу не улыбнулся, когда «Бавария» побеждала «Барсу» 8:2»
49сегодня, 14:45
Денис Глушаков: «Дайте Мостовому возглавить «Спартак»! Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей»
36сегодня, 14:10
Сафонов думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени. Энрике полностью доверяет Шевалье (L’Equipe)
109сегодня, 14:01
Джо Коул: «Кейн лучше Холанда как футболист – может сыграть на разных позициях. Эрлингу нет равных среди центрфорвардов – он забьет 1000 голов за карьеру, думаю»
39сегодня, 13:55
Гильермо Абаскаль: «Спартак» должен становиться чемпионом – у них лучшая команда РПЛ по составу»
13сегодня, 13:45
Спаллетти, Манчини или Палладино могут заменить Тудора в «Ювентусе» (La Gazzetta dello Sport)
56сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
37-летний Дзюба сделал 20 пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ – больше всех. У Сперцяна 19 таких передач
12 минуты назад
Трент частично тренировался в общей группе «Реала». Цель защитника – вернуться к класико
3 минуты назад
Баринову интересен вариант с переходом в МЛС. Хавбека не устроило предложение «Локо» о продлении контракта (Sport Baza)
616 минут назад
У «Серика» Юрана нет побед 4 матча – сегодня поражение после трех ничьих. Команда идет 13-й в Первой лиге Турции
717 минут назад
«Рейнджерс» возглавил экс-ассистент Флика Рель. Клуб идет 6-м в чемпионате Шотландии
223 минуты назад
Суд отклонил апелляцию «Крыльев» на взыскание 923 млн рублей по иску «РТ-Капитал»
128 минут назад
Хавбек «Хетафе» Санкрис об удалении за фол на Винисиусе: «Он не провоцировал нас, просто играл. Серьезность нарушения преувеличили, но я коснулся его – это моя ошибка»
429 минут назад
Гендиректор «Милана» о Батракове: «Мы не интересуемся этим футболистом»
939 минут назад
Аморим – единственный тренер за 5 сезонов АПЛ с победами над «Ливерпулем» и «Сити» на выезде
748 минут назад
Клопп о возвращении в «Ливерпуль»: «Это возможно, но я не скучаю по тренерству – по стоянию под дождем, пресс-конференциям, интервью. Я не хочу умирать в раздевалке, мне нравится моя работа сейчас»
6сегодня, 15:15