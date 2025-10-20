Бородин о том, кто талантливее – Батраков или Аршавин: «Глупо сравнивать. Батраков полтора года на этом уровне, Аршавин играл в АПЛ, был лидером сборной на Евро. Андрей – номер один»

Дмитрий Бородин считает, что Андрей Аршавин талантливее Алексея Батракова.

Антон Ванюшов : «Дмитрий, мы тут в одной программе сравнивали Максима Глушенкова и Андрея Аршавина. Сейчас мы очень долго говорили про Алексея Батракова, как вы думаете, кто талантливее: Батраков или Аршавин?»

Дмитрий Бородин : «Опять же, мы можем отмотать все назад. Батраков полтора года, по большому счету, играет на этом уровне, в условиях темпа нашего чемпионата, поэтому глупо сравнивать с Аршавиным, который играл под прессингом и в английской премьер-лиге, и на Евро был лидером сборной. То есть мы можем все что угодно говорить, но ясно, что Аршавин – номер один», – заявил экс-тренер вратарей «Сочи» в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘ .