  • «Краснодар» встретится с «Сочи». Краснодарцы, команде нужна поддержка в домашнем кубковом матче!
«Краснодар» встретится с «Сочи». Краснодарцы, команде нужна поддержка в домашнем кубковом матче!

«Краснодар» принимает «Сочи» в шестом туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в четверг, 23 октября, в 18:30 на стадионе «Ozon Арена».

Быки после пяти матчей турнира расположились на первой строчке в группе B, обладая 11-ю очками. Сочинцы же идут в группе четвертыми, набрав три очка. Приходите на стадион поддержать «Краснодар» в кубковой игре!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

