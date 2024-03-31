Левандовски обнулится перед классико. Форвард «Барсы» не уходил с поля и смотрел на судью – он пропустит игру с «Кадисом» из-за 5-й желтой

Роберт Левандовски обезопасил себя от дисквалификации перед матчем с «Реалом».

В 30-м туре « » дома победила « » (1:0).

Нападающий каталонцев получил желтую карточку во время замены на 81-й минуте.

Форвард не стал покидать поле и смотрел на судью до тех пор, пока арбитр Матео Бускетс на дал ему желтую карточку.

Для Левандовски она стала пятой в чемпионате, и теперь поляк пропустит следующий матч – против «Кадиса», – но обнулится перед игрой с « », который состоится через один тур.

« » занимает 2-ю строчку в Ла Лиге с 67 очками, отставая на 5 очков от «Реала», у которого матч в запасе.