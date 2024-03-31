Левандовски обнулится перед классико. Форвард «Барсы» не уходил с поля и смотрел на судью – он пропустит игру с «Кадисом» из-за 5-й желтой
Роберт Левандовски обезопасил себя от дисквалификации перед матчем с «Реалом».
В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» дома победила «Лас-Пальмас» (1:0).
Нападающий каталонцев Роберт Левандовски получил желтую карточку во время замены на 81-й минуте.
Форвард не стал покидать поле и смотрел на судью до тех пор, пока арбитр Матео Бускетс на дал ему желтую карточку.
Для Левандовски она стала пятой в чемпионате, и теперь поляк пропустит следующий матч – против «Кадиса», – но обнулится перед игрой с «Реалом», который состоится через один тур.
«Барселона» занимает 2-ю строчку в Ла Лиге с 67 очками, отставая на 5 очков от «Реала», у которого матч в запасе.
Левандовски играет опорника или защитника, чтобы бояться получить желтую в матче с Кадисом?
Пепе отдыхает
Не удивлюсь если ничего за это не будет… это же не игрок Реала 😁
так и то целый комитет собрался и решал, стоило ли так фолить