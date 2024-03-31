Левандовски обнулится перед классико. Форвард «Барсы» не уходил с поля и смотрел на судью – он пропустит игру с «Кадисом» из-за 5-й желтой

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Лас-Пальмас Кадис Роберт Левандовски Матео Бускетс Феррер Футбол

Роберт Левандовски обезопасил себя от дисквалификации перед матчем с «Реалом».

В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» дома победила «Лас-Пальмас» (1:0).

Нападающий каталонцев Роберт Левандовски получил желтую карточку во время замены на 81-й минуте.

Форвард не стал покидать поле и смотрел на судью до тех пор, пока арбитр Матео Бускетс на дал ему желтую карточку.

Для Левандовски она стала пятой в чемпионате, и теперь поляк пропустит следующий матч – против «Кадиса», – но обнулится перед игрой с «Реалом», который состоится через один тур.

«Барселона» занимает 2-ю строчку в Ла Лиге с 67 очками, отставая на 5 очков от «Реала», у которого матч в запасе.

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45 комментариев
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Дисквал товарищу за умышленную желтую))
+142
-12
+130
Так за такое раньше вроде дисквалифицировали на парочку матчей
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+83
Помню так игрокам Мадрида в ЛЧ дали дополнительные дисквалификации.
+85
-12
+73
Ответ Капатран
Дисквал товарищу за умышленную желтую))
Рамоса так дисквалифицировали в ЛЧ в 2019 за умышленное получение желтой, на два матча, вместо одного.

Левандовски играет опорника или защитника, чтобы бояться получить желтую в матче с Кадисом?
+45
-5
+40
Ответ Капатран
Дисквал товарищу за умышленную желтую))
Да Лёва настоящий рецидивист, то нос почешет, то на судью посмотрит
Пепе отдыхает
+47
-15
+32
Ответ madrilenos
Помню так игрокам Мадрида в ЛЧ дали дополнительные дисквалификации.
Ну это не Лч , это лига Негрейры ничего не будет
+68
-42
+26
А не хочет ли это хитрец пару матчей дисквала получить?! Реал за это наказывали..
+40
-17
+23
Ответ Артём Горбенко
Да Лёва настоящий рецидивист, то нос почешет, то на судью посмотрит Пепе отдыхает
То, что Пепе иногда вел себя как сумасшедший никак не оправдывает данный поступок Левандовского. Можно же было за футболку кого-нибудь дернуть, зачем так нагло бросать вызов?
+18
-5
+13
За умышленную желтую игроков Реала дисквалифицировали. Но Барса - это другое.
+19
-8
+11
Надеюсь он сыграет по двум причинам. 1. Если его дисквалифицируют, местные сектанты во всем будут винить Переса и загадят все ветки. 2. После очередного поражения в класико спишут это на отсутствие Левандовского.
+17
-7
+10
Зачем вообще форварду обнуляться? Дисква была бы заслуженной, у чела мозгов вообще нет похоже.
+11
-3
+8
Ответ Артём Горбенко
Да Лёва настоящий рецидивист, то нос почешет, то на судью посмотрит Пепе отдыхает
Пепе свое "отсидел", 10 матчей..и никто ничего не отменял. После этого ни каких рецидивов..
+9
-1
+8
Ответ Алекс Самойлов
Комментарий скрыт
Начо и Винисиус в следующих матчах так и не играли
+7
0
+7
Вот будет смех, если кадис их обыграет😂
+12
-6
+6
Гнилой поступок Левандовски…. Очень гнилой.

Не удивлюсь если ничего за это не будет… это же не игрок Реала 😁
+8
-3
+5
Обнулится? До 80 лет играть что ли хочет
+5
0
+5
Забавно будет если впаяют трёху-за вызывающий цинизм..)Или подобные мансы в Испании уже в порядке вещей?
+4
0
+4
Ну это дисква
+6
-3
+3
Ответ Nike of FW
Это когда Рамос перед ответкой с Аяксом обнулился? Так там Рамос в силу ума сам зачем-то объявил что сделал это специально...... или ты про тот цирк что при Моуриньо устраивали ? Так им не дали доп дискву https://www.championat.com/football/article-3677727-ramos-poluchil-zhjoltuju-kartochku-v-matche-s-ajaksom-ego-diskvalificirujut.html
При Моуре дали доп диску, изучай лучше
+3
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Ответ Полный адекват
Рамоса так дисквалифицировали в ЛЧ в 2019 за умышленное получение желтой, на два матча, вместо одного. Левандовски играет опорника или защитника, чтобы бояться получить желтую в матче с Кадисом?
По-моему Рамоса 1 раз наказали за такую выходку, что они дома камбэк отдали 🤣
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игрокам Реала дважды давали дисквалификацию за намеренные ЖК.. теперь посмотрим как это работает с Барселоной.. опять на это закроют глаза как обычно?
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Без Левандовски и Канселу как бы Барса не перехитрила сама себя этими умышленными дисквалификациями на матч с Кадисом. Ведь альтернативы то особой для них нет.
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Ответ sitnik
А не хочет ли это хитрец пару матчей дисквала получить?! Реал за это наказывали..
Если накажут, будут ныть всю неделю. Лучше с таким составом победить нужно.
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А в чем смысл? Это же не плей офф, а в класико итак сыграл бы. Боялся с Кадисом что ли карточку получить
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Ответ arlovski
смысл в том, чтобы пропустить матч со слабейшей командой и не пропустить матчи с сильными соперниками?
Тут суть не в этом, а каким образом он получил карточку. Теперь так будут делать многие, чтоб получить карточку… а это запрещено. Не спортивное поведение и дисквалификация!
+2
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помню Бекхэм повреждение получил по ходу матча, а у него как раз одна желтая до дисквы оставалась, и он сфолил чтобы получить жк, мол все равно следующий матч пропускает
так и то целый комитет собрался и решал, стоило ли так фолить
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Ответ Ulan Akimov
По-моему Рамоса 1 раз наказали за такую выходку, что они дома камбэк отдали 🤣
Перед Аяксом он обнулился
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Ответ madrilenos
Помню так игрокам Мадрида в ЛЧ дали дополнительные дисквалификации.
Тут у судьи даже фамилия Бускетс, о чем вообще разговор 😂
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Ответ Алекс Самойлов
Согласен. То ли дело толкать соперников , кричать на судей
Тоже согласен, а таких кто не толкает соперников и не кричит на судей вообще нет в футболе
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Ответ sitnik
А не хочет ли это хитрец пару матчей дисквала получить?! Реал за это наказывали..
А ещё у Реала отменяли жёлтую карточку Каземиро перед Класико, чтобы он мог в нём сыграть. Только вот Класико было в 10 туре, а отменили карточку, которую Каземиро получил в 3 туре. Реал полтора месяца всё устраивало, а когда над Каземиро нависла угроза дисквалификации, решили оспорить жёлтую карточку. И, как ни странно, её отменили.
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