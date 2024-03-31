Рафинья про 1:0 с «Лас-Пальмасом»: «Важная победа, «Барса» продолжит бороться до конца, мы не сдадимся. Не знаю, почему отменили 1-й гол»

Теги Барселона Ла Лига судьи Лас-Пальмас Рафинья Диас Матео Бускетс Феррер Футбол

Рафинья высказался о матче с «Лас-Пальмасом».

Вчера «Барселона» принимала «Лас-Пальмас» (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги

Первый гол был забит Рафиньей на 21-й минуте игры. После просмотра ВАР арбитр Матео Бускетс принял решение отменить гол, так как вингер находился в офсайде. При этом после паса партнера в мяч сперва, вероятно, сыграл Роберт Левандовски, который не был в офсайде, и только после этого мяч попал к бразильцу. Гол Рафиньи на 59-й минуте, в свою очередь, был засчитан.

«Это три важных очка. Мы продолжим бороться до конца и не сдадимся, пока чемпионат не закончится.

Мы знали о качестве соперника. Мы отлично играли и знали, что должны забить. Думаю, мой первый гол был правильным, не знаю, что там было.

Между собой мы знали, что нужно сделать, чтобы изменить происходящее», – сказал вингер «Барселоны» после матча.

Гол Рафиньи «Лас-Пальмасу» отменен из-за офсайда. Экс-судья Фернандес согласен: «Мяч пришел к игроку, который был в офсайде в начале эпизода»

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6 комментариев
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Какая же беда с реализацией, играли очень хорошо, но мяч в ворота не идет совсем, момент Феликса просто характеризует сезон Барсы.
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Если думать, почему Барсе отменяют голы в этом сезоне, то можно с ума сойти
Весь сезон принимаются бредовые и абсурдные решения
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Если бы попадали по воротам , то не было бы волидольных концовок и у болельщиков было бы больше волос на головах . Победа есть и это главное!
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