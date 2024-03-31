Рафинья про 1:0 с «Лас-Пальмасом»: «Важная победа, «Барса» продолжит бороться до конца, мы не сдадимся. Не знаю, почему отменили 1-й гол»

Рафинья высказался о матче с «Лас-Пальмасом».

Вчера « » принимала «Лас-Пальмас» (1:0) в матче 30-го тура .

Первый гол был забит Рафиньей на 21-й минуте игры. После просмотра ВАР арбитр Матео Бускетс принял решение отменить гол, так как вингер находился в офсайде. При этом после паса партнера в мяч сперва, вероятно, сыграл Роберт Левандовски, который не был в офсайде, и только после этого мяч попал к бразильцу. Гол Рафиньи на 59-й минуте, в свою очередь, был засчитан.

«Это три важных очка. Мы продолжим бороться до конца и не сдадимся, пока чемпионат не закончится.

Мы знали о качестве соперника. Мы отлично играли и знали, что должны забить. Думаю, мой первый гол был правильным, не знаю, что там было.

Между собой мы знали, что нужно сделать, чтобы изменить происходящее», – сказал вингер «Барселоны» после матча.

Гол Рафиньи «Лас-Пальмасу» отменен из-за офсайда. Экс-судья Фернандес согласен: «Мяч пришел к игроку, который был в офсайде в начале эпизода»