Рафинья про 1:0 с «Лас-Пальмасом»: «Важная победа, «Барса» продолжит бороться до конца, мы не сдадимся. Не знаю, почему отменили 1-й гол»
Рафинья высказался о матче с «Лас-Пальмасом».
Вчера «Барселона» принимала «Лас-Пальмас» (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.
Первый гол был забит Рафиньей на 21-й минуте игры. После просмотра ВАР арбитр Матео Бускетс принял решение отменить гол, так как вингер находился в офсайде. При этом после паса партнера в мяч сперва, вероятно, сыграл Роберт Левандовски, который не был в офсайде, и только после этого мяч попал к бразильцу. Гол Рафиньи на 59-й минуте, в свою очередь, был засчитан.
«Это три важных очка. Мы продолжим бороться до конца и не сдадимся, пока чемпионат не закончится.
Мы знали о качестве соперника. Мы отлично играли и знали, что должны забить. Думаю, мой первый гол был правильным, не знаю, что там было.
Между собой мы знали, что нужно сделать, чтобы изменить происходящее», – сказал вингер «Барселоны» после матча.
Гол Рафиньи «Лас-Пальмасу» отменен из-за офсайда. Экс-судья Фернандес согласен: «Мяч пришел к игроку, который был в офсайде в начале эпизода»
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