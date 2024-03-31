Хави после 1:0 с «Лас-Пальмасом»: «Отмененный гол Рафиньи – серьезная ошибка арбитра»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Лас-Пальмас Рафинья Диас Матео Бускетс Феррер Футбол

Хави считает, что судья ошибся, отменив гол Рафиньи в ворота «Лас-Пальмаса».

На 21-й минуте игры вингер «Барселоны» забил гол, но после просмотра ВАР арбитр Матео Бускетс принял решение отменить гол, так как полузащитник находился в офсайде.

При этом после паса партнера в мяч сперва, вероятно, сыграл Роберт Левандовски, который не был в офсайде, и только после этого мяч попал к бразильцу.

«Отмененный гол Рафиньи – серьезная ошибка арбитра. Мы хорошо играли, хорошо давили. Упустили много моментов. Эта команда амбициозна.

Рафинья способен сыграть на четырех позициях в атаке. Он интенсивно действует после потерь. Это один из тех, кто здорово атакует пространство. Он очень хорошо понимает позицию вингера», – сказал Хави.

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31 комментарий
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Маэстро как всегда по фактам. После двухнедельного перерыва, игра, в целом, получилась хорошей. Но опять эта не реализация многих моментов портит всю картину, из за этого могли эту верную победу упустить
+21
-10
+11
Хави правильно делает, что мочит судей, у маргарина это постоянно делает клубное тв
+26
-15
+11
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий скрыт
Уже есть, новое открыли
+11
-3
+8
Var сформулировал правила по своему усмотрению. Рафинья не влиял на эпизод, Коко коснулся мяча минимум 2 раза, гол отменен не верно. Мадридский судейский портал https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1774175063941513599?t=IVCG6XmlBTpXvnYfPYfvew&s=19
+11
-4
+7
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Это из свода правил? Можно ссылку?
+5
-3
+2
Ответ Nacho13
Я понимаю, что одну ошибку арбитра нельзя оправдать другой, но почему тогда вот этот гол был засчитан: https://youtu.be/rcNFCxCaQ5Q?si=prfdQRKxpfULDlm5
Этот гол был забит до введения новых формулировок. Новые трактовки приняли летом-осенью 2022, перед ЧМ
+2
0
+2
Ответ Bazilic
Комментарий удален модератором
ха ха тоже обратил внимание на этот момент.ну судьи хотели навредить барсе,не получилось
+3
-2
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Они там что у тренерской, что там где Хави сидел смотрят трансляцию на планшете
+1
-1
0
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Я понимаю, что одну ошибку арбитра нельзя оправдать другой, но почему тогда вот этот гол был засчитан: https://youtu.be/rcNFCxCaQ5Q?si=prfdQRKxpfULDlm5
+2
-2
0
Ответ Kubik_rubik
Это из свода правил? Можно ссылку?
https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2022-23-russian?l=en

Страница 93-94
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Ответ kaka10
Этот гол был забит до введения новых формулировок. Новые трактовки приняли летом-осенью 2022, перед ЧМ
То есть, в правилах было изменение в 22?
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Ответ Kubik_rubik
Та., дальше есть интерпретация понятия спасения. Отскок от соперника или же неконтролируемое (не игра в пас) выбивание мяча не подпадает под это.
Ну так защитник в борьбе с Пшеком мяч выбивает. То есть спасает в эпизоде. Это как раз попадает под это понятие
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Ответ Nacho13
Какого ж рожна тогда, ты предъявляешь Хави то, что он этого не знает, раз он играл по другим правилам? Да и не обязаны футболисты знать все нюансы правил.
Да, действительно. Зачем современному тренеру знать правила. Главное в интервью ныть, а фанаты подхватят и вместе будут вонять)
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Ответ kaka10
Да, действительно. Зачем современному тренеру знать правила. Главное в интервью ныть, а фанаты подхватят и вместе будут вонять)
Твои слова - играл столько лет и не знает. Какое это имеет значение, если правила меняются?
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Ответ kaka10
Ну так защитник в борьбе с Пшеком мяч выбивает. То есть спасает в эпизоде. Это как раз попадает под это понятие
Нет, это не спасение. Читай правила дальше.
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