Хави после 1:0 с «Лас-Пальмасом»: «Отмененный гол Рафиньи – серьезная ошибка арбитра»

Хави считает, что судья ошибся, отменив гол Рафиньи в ворота «Лас-Пальмаса».

На 21-й минуте игры вингер «Барселоны» забил гол, но после просмотра ВАР арбитр Матео Бускетс принял решение отменить гол, так как полузащитник находился в офсайде.

При этом после паса партнера в мяч сперва, вероятно, сыграл Роберт Левандовски, который не был в офсайде, и только после этого мяч попал к бразильцу.

«Отмененный гол – серьезная ошибка арбитра. Мы хорошо играли, хорошо давили. Упустили много моментов. Эта команда амбициозна.

Рафинья способен сыграть на четырех позициях в атаке. Он интенсивно действует после потерь. Это один из тех, кто здорово атакует пространство. Он очень хорошо понимает позицию вингера», – сказал .