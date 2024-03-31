Гол Рафиньи «Лас-Пальмасу» отменен из-за офсайда. Экс-судья Фернандес согласен: «Мяч пришел к игроку, который был в офсайде в начале эпизода»

Теги Барселона Ла Лига судьи Лас-Пальмас Роберт Левандовски видеоповторы Рафинья Диас Матео Бускетс Феррер Футбол

Экс-арбитр Павел Фернандес объяснил отмену гола Рафиньи в ворота «Лас-Пальмаса».

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На 21-й минуте игры вингер хозяев Рафинья Диас забил гол. Но после просмотра ВАР арбитр Матео Бускетс принял решение отменить гол, так как полузащитник находился в офсайде.

При этом после паса партнера в мяч сперва, вероятно, сыграл Роберт Левандовски, который не был в офсайде, и только после этого мяч попал к бразильцу.

«Мяч переходит к игроку, который находился в офсайде в начале эпизода. Даже если нам это не нравится, гол отменен», – сказал бывший судья Павел Фернандес. 

Изображение: Ziggo Sport

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10 комментариев
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А что нужно сделать было Рафинье? До какой точки вернуться, что бы это не было офсайдом?
По мне так чистый гол.
+12
-2
+10
Ответ VVUBWD
Пас был не ему, на эпизод не влиял...Чистый гол
Самое главное здесь то что Рафинья получил мяч от игрока Лас Пальмаса, на этом можно заканчивать все дискуссии, Лева мешал защитнику, но в офсайде он не был. Очень жаль что такой красивый командный гол украли(((
+10
-2
+8
Пас был не ему, на эпизод не влиял...Чистый гол
+12
-6
+6
Ответ Leon Petov
При Негрейре такой фигни не было
При Негрейре, Барселона упускала чемпионства после отмен чистых голов
+2
-1
+1
Это чистейший гон … Рафинья стоял в моменте паса и никак не двигался …
+2
-2
0
свой гол он все таки забил, 1:0
0
0
0
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