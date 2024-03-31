Гол Рафиньи «Лас-Пальмасу» отменен из-за офсайда. Экс-судья Фернандес согласен: «Мяч пришел к игроку, который был в офсайде в начале эпизода»

Экс-арбитр Павел Фернандес объяснил отмену гола Рафиньи в ворота «Лас-Пальмаса».

«Барса» принимает « » (0:0, перерыв) в матче 30 тура .

На 21-й минуте игры вингер хозяев забил гол. Но после просмотра ВАР арбитр Матео Бускетс принял решение отменить гол, так как полузащитник находился в офсайде.

При этом после паса партнера в мяч сперва, вероятно, сыграл Роберт Левандовски, который не был в офсайде, и только после этого мяч попал к бразильцу.

«Мяч переходит к игроку, который находился в офсайде в начале эпизода. Даже если нам это не нравится, гол отменен», – сказал бывший судья Павел Фернандес.

Изображение: Ziggo Sport