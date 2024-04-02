Сперцян о борьбе за победу в РПЛ: «Таблица – это дополнительное давление. Туда нужно смотреть в конце чемпионата»

Эдуард Сперцян высказался о положении «Краснодара» в борьбе за чемпионство.

«Краснодар» занимает 2-е место в таблице Мир , отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

– Мусаев сказал, что футболистам не стоит смотреть в турнирную таблицу. Это правильно?

– Да. Таблица – это дополнительное давление, так скажем. Наше дело – играть в футбол. Идти от игры к игре. Каждый матч выигрывать и в конце чемпионата уже смотреть в турнирную таблицу, – сказал .

«Краснодар» Мусаева похож на Ивича. И это нормально