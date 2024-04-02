Сперцян о борьбе за победу в РПЛ: «Таблица – это дополнительное давление. Туда нужно смотреть в конце чемпионата»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян высказался о положении «Краснодара» в борьбе за чемпионство.

«Краснодар» занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

– Мусаев сказал, что футболистам не стоит смотреть в турнирную таблицу. Это правильно?

– Да. Таблица – это дополнительное давление, так скажем. Наше дело – играть в футбол. Идти от игры к игре. Каждый матч выигрывать и в конце чемпионата уже смотреть в турнирную таблицу, – сказал Сперцян.

«Краснодар» Мусаева похож на Ивича. И это нормально

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3 комментария
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Во втором круге Краснодар не показывает футбол, соответствующий лидеру чемпионата, как это было в первом круге, за исключением пары матчей. Впрочем, как и Зенит и Динамо. Концовка будет интересной, надеюсь, Ростов подтянется максимально близко к тройке.
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концовка будет крутой, согласен
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