Сперцян о борьбе за победу в РПЛ: «Таблица – это дополнительное давление. Туда нужно смотреть в конце чемпионата»
Эдуард Сперцян высказался о положении «Краснодара» в борьбе за чемпионство.
«Краснодар» занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.
– Мусаев сказал, что футболистам не стоит смотреть в турнирную таблицу. Это правильно?
– Да. Таблица – это дополнительное давление, так скажем. Наше дело – играть в футбол. Идти от игры к игре. Каждый матч выигрывать и в конце чемпионата уже смотреть в турнирную таблицу, – сказал Сперцян.