Сперцян о том, что «Краснодар» не обогнал «Зенит»: «Шансы еще будут. Продолжаем работать. Нужно быть профессионалами» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян оценил шансы «Краснодара» обогнать «Зенит» в чемпионской гонке в РПЛ.

— Вчера был шанс обогнать «Зенит». Вы не воспользовались. Насколько это расстраивает?

— Конечно, мы расстроены, когда такой шанс появляется. Шансы еще будут. Это футбол. Он интересный. Продолжаем работать. Сейчас приедем домой — не были там около месяца. Посмотрим новые требования.

— «Краснодар» несколько раз мог обгонять «Зенит». Эти упущенные возможности не имеют накопительный эффект?

— Нет. Обидно, но это футбол. Что сделать? Нужно быть профессионалами, — сказал хавбек «Краснодара».

Все клубы топ-3 РПЛ потеряли очки в 22-м туре. «Зенит» лидирует, «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 3

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3 комментария
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Ответ Доктор Верховцев
Многовато стало что-то этого перспективного гражданина. Ща сделают в СМИ из него супер-пупер-мега-гипер игрока, и закончит в итоге, как Федька-колхозник — забьётся татухами по самые свои уши и станет придурковато улыбаться.
Подобный комментарий свидетельствует о вас, а не о Сперцяне.
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Ответ Доктор Верховцев
Многовато стало что-то этого перспективного гражданина. Ща сделают в СМИ из него супер-пупер-мега-гипер игрока, и закончит в итоге, как Федька-колхозник — забьётся татухами по самые свои уши и станет придурковато улыбаться.
А что Сперцян сказал такого, что вас это сильно взбудоражило.
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