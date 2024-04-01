Сперцян о том, что «Краснодар» не обогнал «Зенит»: «Шансы еще будут. Продолжаем работать. Нужно быть профессионалами» 

Эдуард Сперцян оценил шансы «Краснодара» обогнать «Зенит» в чемпионской гонке в РПЛ.

— Вчера был шанс обогнать «Зенит». Вы не воспользовались. Насколько это расстраивает?

— Конечно, мы расстроены, когда такой шанс появляется. Шансы еще будут. Это футбол. Он интересный. Продолжаем работать. Сейчас приедем домой — не были там около месяца. Посмотрим новые требования.

— «Краснодар» несколько раз мог обгонять «Зенит». Эти упущенные возможности не имеют накопительный эффект?

— Нет. Обидно, но это футбол. Что сделать? Нужно быть профессионалами, — сказал хавбек « ».

Все клубы топ-3 РПЛ потеряли очки в 22-м туре. «Зенит» лидирует, «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 3