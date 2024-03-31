Сперцян про 1:1 с «Локо»: «Краснодар» ехал за победой, конечно. Не реализовали свои моменты – остается играть и бороться, все становится намного интереснее»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Тимур Сулейманов Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян оценил игру «Краснодара» в матче с «Локомотивом».

В 22-м туре Мир РПЛ команды сыграли вничью (1:1).

– Что можете сказать по сегодняшнему матчу?

– Конечно, приехали за победой. Не реализовали свои моменты. По большей части играли в обороне. Остается играть, бороться. Намного интереснее все становится.

– Матч получился агрессивным, много фолов, стыков.

– Да. А как по‑другому?

– «Краснодар» вышел в три центральных защитника, играл от обороны. Так и планировали? Или «Локомотив» заставил?

– По‑разному игры складываются. Мы играли в атаку. Эта схема специально под атаку. Пять человек находилось за линией мяча, мы получали его между линиями и шли в атаку. Иногда это не получалось, иногда получалось.

– В эпизоде с автоголом Сулейманова били по воротам?

– Да, – сказал полузащитник «Краснодара».

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4 комментария
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Сперцян очень талантливый игрок видно , желаю стать чемпионом с Краснодаром и красиво уйти в конце сезона в в условный Лацио , или Севилью , команду трамплин для дальнейшего подьема и роста . Видно задатки очень классного игрока . А сегодня объективно Краснодар не показал чемпионской игры и не наиграл на победу .
Вперед быки 🐂🐂🐂.
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Интересная была игра.
Много борьбы и моментов у тех и у других ворот.
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Хорошо, что не использовали свои моменты, а тоб интерес к нашему чемпионату совсем пропал.
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Скажите спасибо, что вам авоську не накидали.
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