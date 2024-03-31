Сперцян про 1:1 с «Локо»: «Краснодар» ехал за победой, конечно. Не реализовали свои моменты – остается играть и бороться, все становится намного интереснее»

Эдуард Сперцян оценил игру «Краснодара» в матче с «Локомотивом».

В 22-м туре Мир команды сыграли вничью (1:1).

– Что можете сказать по сегодняшнему матчу?

– Конечно, приехали за победой. Не реализовали свои моменты. По большей части играли в обороне. Остается играть, бороться. Намного интереснее все становится.

– Матч получился агрессивным, много фолов, стыков.

– Да. А как по‑другому?

– «Краснодар» вышел в три центральных защитника, играл от обороны. Так и планировали? Или « » заставил?

– По‑разному игры складываются. Мы играли в атаку. Эта схема специально под атаку. Пять человек находилось за линией мяча, мы получали его между линиями и шли в атаку. Иногда это не получалось, иногда получалось.

– В эпизоде с автоголом били по воротам?

– Да, – сказал полузащитник «Краснодара».

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6