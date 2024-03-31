Сперцян про 1:1 с «Локо»: «Краснодар» ехал за победой, конечно. Не реализовали свои моменты – остается играть и бороться, все становится намного интереснее»
Эдуард Сперцян оценил игру «Краснодара» в матче с «Локомотивом».
В 22-м туре Мир РПЛ команды сыграли вничью (1:1).
– Что можете сказать по сегодняшнему матчу?
– Конечно, приехали за победой. Не реализовали свои моменты. По большей части играли в обороне. Остается играть, бороться. Намного интереснее все становится.
– Матч получился агрессивным, много фолов, стыков.
– Да. А как по‑другому?
– «Краснодар» вышел в три центральных защитника, играл от обороны. Так и планировали? Или «Локомотив» заставил?
– По‑разному игры складываются. Мы играли в атаку. Эта схема специально под атаку. Пять человек находилось за линией мяча, мы получали его между линиями и шли в атаку. Иногда это не получалось, иногда получалось.
– В эпизоде с автоголом Сулейманова били по воротам?
– Да, – сказал полузащитник «Краснодара».
Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6
Вперед быки 🐂🐂🐂.
Много борьбы и моментов у тех и у других ворот.