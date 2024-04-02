Быстров об Абаскале и «Спартаке»: «Любой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров вновь призвал руководство «Спартака» уволить Гильермо Абаскаля.

После возобновления Мир РПЛ «Спартак» еще ни разу не победил в чемпионате – 0:0 с «Зенитом», 0:2 от «Факела» и 0:0 с «Уралом».

«Только профнепригодные руководители могут оставлять тренера в такой ситуации. Очевидно, что нет никаких перспектив.

Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», – заявил Быстров.

Завтра, 3 апреля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Боссы «Спартака» сходили в церковь. Неужели из-за слов Абаскаля?

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6 комментариев
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Может там неустойка дикая? Сам Абаскаль делает всё чтоб его уволили, но Спартак упорно борется))
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После поражения от Зенита пошлют. Скриньте.
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Всё же обмельчало всё. Говори он в таком тоне лет 20 назад, его бы на тв не было. Клубы бы сделали его персоной нон грата. Теперь же любой дурачок может нести любую ахинею, хамить, обзывать и ничего.
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Вот из-за такой токсичной аудитории Федун и принимал эмоциональные решения.
Ну в какой "такой ситуации"? Спартак на 6 месте, на 1 очко отстаёт от 4, на 5 очков от 3. А шуму будто Спартак уже в зоне прямого вылета.

>Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы

Только Володька этому "любому российскому тренеру" призывал бы дать время, потому что он российский.
У того же Карпина в Ростове по весне бывали и хуже серии. Взять сезон 20/21 - во всей весенней части в 11 матчах 3 победы (при том - над Ротором, Арсеналом и Тамбовом), 2 ничьих (правда, одна из них - с Зенитом), и 6 поражений. При всём этом - осенью того года в единственном матче еврокубка отлетели от Маккаби Хайфа. И ничего, не уволили, а осенью даже сборную России возглавить предложили.
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Ответ олдовый манк
Может там неустойка дикая? Сам Абаскаль делает всё чтоб его уволили, но Спартак упорно борется))
Простите, Промеса, что, - тоже он посадил?
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Ответ Kenai Tahov
После поражения от Зенита пошлют. Скриньте.
А если не проиграют или даже пройдут Зенит - начнётся эйфория, на руках носить будут.
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