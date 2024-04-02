Быстров об Абаскале и «Спартаке»: «Любой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы»

Владимир Быстров вновь призвал руководство «Спартака» уволить Гильермо Абаскаля.

После возобновления Мир РПЛ «Спартак» еще ни разу не победил в чемпионате – 0:0 с «Зенитом», 0:2 от «Факела» и 0:0 с «Уралом».

«Только профнепригодные руководители могут оставлять тренера в такой ситуации. Очевидно, что нет никаких перспектив.

Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», – заявил .

Завтра, 3 апреля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Боссы «Спартака» сходили в церковь. Неужели из-за слов Абаскаля?