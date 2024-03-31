Быстров призвал уволить Абаскаля после 0:0 с «Уралом»: «Это позор. Надо тренера менять»

Владимир Быстров призвал «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.

В субботу «Спартак» не смог обыграть «Урал» в домашнем матче 22‑го тура Мир (0:0).

«Все знали, как будет « » действовать со «Спартаком». Это позор, что ты не можешь у себя дома выиграть у такого «Урала».

В «Спартаке» должны играть люди те, которые могут делать результат. Надо тренера менять», – заявил бывший игрок « » и «Зенита».

Почему Абаскаль заговорил про Бога? Это неудачная ирония, которую мало кто понял