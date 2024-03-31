Быстров призвал уволить Абаскаля после 0:0 с «Уралом»: «Это позор. Надо тренера менять»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров призвал «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.

В субботу «Спартак» не смог обыграть «Урал» в домашнем матче 22‑го тура Мир РПЛ (0:0).

«Все знали, как будет «Урал» действовать со «Спартаком». Это позор, что ты не можешь у себя дома выиграть у такого «Урала».

В «Спартаке» должны играть люди те, которые могут делать результат. Надо тренера менять», – заявил бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

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30 комментариев
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И тут как раз Мостовой заканчивает обучение ...
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Походу и сам Абаскаль не против свалить из цирка.
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Дайте Абаскалю поработать!
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Володька - бессмысленный и беспощадный ).
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Ответ oka79410
"позор" и "спартак" - синонимы
Как ска и ротенбер? Или это другое
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Последний абзац топ. Вряд ли Абаскаль в рукаве держит пару игроков, делающих разницу, и специально их не выпускает
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Быстров вообще тут причём?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И тут как раз Мостовой заканчивает обучение ...
Вообще-то с Мостовым обучение заканчивает и Быстров, Аршавин, Павлюченко, Малафеев... судя по всему Быстров единственный кому учёба только вредит, есть люди кому уже ничего не поможет....
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назначьте уже Мостового
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Не-не, пусть работает. Шапито в деле.
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позор что прости господи Володька этого требует...
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Никого не увольняют ни Семака,ни Галактионова,ни Личку,ни Федотова а Абаскаля каждый тур нужно уволить))
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Так же уволить всех тренеров лидеров первой пятёрки, сыгравших в ничью в этом туре, Динамо вообще проиграло... Ничейный тур лидеров в РПЛ - это позор, надо тренеров менять!
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Абаскаль сам должен уйти
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Можно подумать, это Абаскаль по воротам попасть не может двадцать раз за игру. При другом тренере с такими игроками будет все то же самое
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Ответ Геннадий
Как команда должна забивать , если нет вразумительной и понятной тем же футболистам игры ? Не кажется вам , что игроки должны разыгрывать какие-то комбинации , иметь хорошее взаимодействие между собой для того , чтобы хотя бы подойти к воротам ? Вы мне назовете костяк команды ? Назовите основу , которая отыграла бы без замен хотя бы пару игр ? Как наши игроки могут забивать вы видели в некоторых играх , всё дело в тренере и в его экспериментах с составом . Нужна твёрдая тренерская рука , а не сопля божья в образе Абаскаля !
А комбинаций нет вообще, моментов нет? Может нужно бить в угол ворот, а не во вратаря? Тут можно начать травить тогда детских тренеров наши игроков. Любой, кто играл в футбол, профессиональный или дворовый знает: чтобы забить гол нужно попасть в ворота и не попасть во вратаря. Надо самим игрокам, без подсказки оставаться после тренировок и бить по воротам с макетом вратаря. Тогда 💯 все наладится. Это точно не тренер команды должен учить. Проблема нынешнего Спартака - реализация. Я помню, много лет назад ЦСКА , Рубин много матчей выигрывали по 1:0 с одним моментом, но все журналисты - "какая игра, какие тренеры".
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