Быстров призвал уволить Абаскаля после 0:0 с «Уралом»: «Это позор. Надо тренера менять»
Владимир Быстров призвал «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.
В субботу «Спартак» не смог обыграть «Урал» в домашнем матче 22‑го тура Мир РПЛ (0:0).
«Все знали, как будет «Урал» действовать со «Спартаком». Это позор, что ты не можешь у себя дома выиграть у такого «Урала».
В «Спартаке» должны играть люди те, которые могут делать результат. Надо тренера менять», – заявил бывший игрок «Спартака» и «Зенита».
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