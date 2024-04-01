Быстров об Абаскале: «###### тренер, если обращает внимание на какие-то СМИ. Он вечно недоволен. Не имеет права руководство «Спартака» приглашать такого клоуна»

Владимир Быстров раскритиковал поведение Гильермо Абаскаля.

– Абаскаль не держит удар. Если он обращает внимание на какие-то СМИ, на какие-то высказывания – это ###### (плохой – прим. Sports) тренер. Спаллетти всегда все удары брал на себя.

До подписания нового контракта мы же видели улучшения в « »?

– Первые полгода.

– Как только он подписал контракт, началось нытье в СМИ. Абаскаль вечно стал недоволен какими-то высказываниями, он начал разводить бардак в команде. У него только ленивый еще не высказывался.

Не имеет права руководство приглашать такого клоуна в команду. Это не тренер. Как можно дома не выиграть у « »? Любой тренер, уважающий себя, соберет вещи после такого матча, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.