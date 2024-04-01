Быстров об Абаскале: «###### тренер, если обращает внимание на какие-то СМИ. Он вечно недоволен. Не имеет права руководство «Спартака» приглашать такого клоуна»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Урал Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Владимир Быстров раскритиковал поведение Гильермо Абаскаля.

– Абаскаль не держит удар. Если он обращает внимание на какие-то СМИ, на какие-то высказывания – это ###### (плохой – прим. Sports) тренер. Спаллетти всегда все удары брал на себя.

До подписания нового контракта Абаскаля мы же видели улучшения в «Спартаке»?

– Первые полгода.

– Как только он подписал контракт, началось нытье в СМИ. Абаскаль вечно стал недоволен какими-то высказываниями, он начал разводить бардак в команде. У него только ленивый еще не высказывался.

Не имеет права руководство приглашать такого клоуна в команду. Это не тренер. Как можно дома не выиграть у «Урала»? Любой тренер, уважающий себя, соберет вещи после такого матча, – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То ли дело Володька на Думской. Держит удар!
https://www.youtube.com/watch?v=dNOA6PWZME0
+58
-6
+52
Ответ Денис Ширинов
Почему сегодня про клоунов только?
Праздник же!
+43
-4
+39
Почему сегодня про клоунов только?
+33
-5
+28
Володбка, ты сам кого-нибудь тренировал, даже #####?
+28
-3
+25
Сказал главный клоун Матч Тв
+18
-4
+14
Володька, ты то сам довольным хоть когда-то бываешь? )
+14
-1
+13
Какое же он быдло, не удивительно, что нынче на матч тв крайне популярен
+10
-1
+9
Ответ Заборостроитель
Володбка, ты сам кого-нибудь тренировал, даже #####?
Как бы смешно это не звучало, но юношей в сборной u21.
Правда итог этой работы кроме, как с помощью решеток описать другими словами нельзя, но факт есть факт.
+8
0
+8
Ганчаренко не согласен с тем, что Абаскаль обязан был обыгрывать Урал))
+4
0
+4
Ответ idjon503
Да, быстрее увольняйте Абаскаля и назначайте Черчесова или кого вы там хотите. Мы, фанаты других клубов, будем только рады!
Да, гулять - так гулять. Пусть им Саламыча поставят. Полюбуемся на это веселье.
Show must go on.
+4
0
+4
Спаллетти всегда держит удар . Тот самый Лучано, , который не так давно убежал в подтрибунку после матча со Спартаком, и руки не подал))))

Прям Рокки Бальбоа Лучано)))
+6
-3
+3
Я бы на месте Абаскаля подал бы в суд на Владимира.
+6
-3
+3
Он вечно недоволен.(С)Так есди бы ему вопросы не задавали,то и не узнали бы о его недовольстве.Сами затрагиваете его глупыми вопросами.
+5
-2
+3
Ну и эксперт!
+3
-1
+2
Ответ Borsiano
Володька, ты то сам довольным хоть когда-то бываешь? )
Человек, которого не пустили в гейклуб и ещё навешали?
+1
0
+1
Ответ Глебов Илья
Вова прав
Да, быстрее увольняйте Абаскаля и назначайте Черчесова или кого вы там хотите. Мы, фанаты других клубов, будем только рады!
+5
-4
+1
Что говорили о Эмери и Тадеско?
+1
0
+1
Володька делает шоу) видать курсы прошел как трафик высерами генерить
+1
0
+1
Почему-то настоящие клоуны называют клоунами других.
+1
0
+1
Володька, вторым к Мостовому пойдешь?
0
0
0
Как же за***** этот быстров🥴
0
0
0
Абаскаль же единственный тренер, который внимание на высказывания в прессе обращал. Гончаренко например клоуном назвать не хочет? или Юрана? или Евсеева? мб Овчинникова? а Черчесову в душе ничего про клоунов рассказать не хочет? пока что клоуном на тв скачет только Быстров, потому что именно клоуны просто балаболят на потеху публике
0
0
0
Клоуна?) володька раздухарился чет. Книжку новую чтоле про рыбалку нашел
0
0
0
Вова напомни когда последний раз тренер по своей воле подавал в отставку? И ещё я считаю таких как Володя, Мостовой и им подобных публиковать не имеет права ни одно уважающее себя СМИ
+2
-2
0
Зато Володька держит удар, по видео с гей клуба видели
+1
-1
0
Да дайте вы уже шанс Мостовому!!!!!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий