Зарема Салихова высказалась о посещении храма руководством «Спартака».

– Действительно ли Леонид Арнольдович [Федун] курировал строительство Владимирского храма, будучи президентом «Спартака»?

– Владимирский храм был построен на личные средства Леонида Арнольдовича, он детально им занимался и вел этот проект.

– Поможет ли приглашение батюшки на стадион, как это делали «Химки» в прошлом сезоне, чтобы завершить неудачную серию?

– Я не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился , которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании.

И «Спартак» продолжает платить ему около 2,5 млн евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять. На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах?

Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый « », непонятное « », странный « » и бестрансферный , – заявила супруга экс-президента « » .

Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл