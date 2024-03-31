Зарема о посещении храма руководством «Спартака»: «Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА»
Зарема Салихова высказалась о посещении храма руководством «Спартака».
– Действительно ли Леонид Арнольдович [Федун] курировал строительство Владимирского храма, будучи президентом «Спартака»?
– Владимирский храм был построен на личные средства Леонида Арнольдовича, он детально им занимался и вел этот проект.
– Поможет ли приглашение батюшки на стадион, как это делали «Химки» в прошлом сезоне, чтобы завершить неудачную серию?
– Я не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился Бальде, которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании.
И «Спартак» продолжает платить ему около 2,5 млн евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять. На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах?
Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА, – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Руководство «Спартака» посетило освящение храма рядом с «Лукойл-Ареной». Его совершил патриарх Кирилл
Репетитор по русскому языку не помешает.
судя по не без оснований перечисленному... бог от Спартака точно отвернулся