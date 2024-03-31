Зарема о посещении храма руководством «Спартака»: «Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Кейта Бальде Спорт-Экспресс религия Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова высказалась о посещении храма руководством «Спартака».

– Действительно ли Леонид Арнольдович [Федун] курировал строительство Владимирского храма, будучи президентом «Спартака»?

– Владимирский храм был построен на личные средства Леонида Арнольдовича, он детально им занимался и вел этот проект.

– Поможет ли приглашение батюшки на стадион, как это делали «Химки» в прошлом сезоне, чтобы завершить неудачную серию?

– Я не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился Бальде, которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании.

И «Спартак» продолжает платить ему около 2,5 млн евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять. На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах?

Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА, – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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28 комментариев
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Кто про что,а Зарема про вялого.
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Ответ Дмитрий9779
Кто про что,а Зарема про вялого.
Да, но у Заремы большой опыт как из вялого сделать крепкий
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Зачем приглашать посредников, если Гильермо напрямую общается с Богом?
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+12
Почему не сказала, какой эпитет у Спартака, отстающего от вялого Зенита аж на 9 очков?
+8
-1
+7
Салихова опять выбирает хамский тон, до чего ж отвратительная натура!
+8
-3
+5
Ответ Честный контроль
Она так и написала "бестрансферный"? Видимо у нее в голове воедино слились слова бес и трансфер до ночного клуба. Репетитор по русскому языку не помешает.
Всё в рамках русской грамматики. А у ЦСКА реально нет трансферов
+6
-1
+5
Ответ Честный контроль
Она так и написала "бестрансферный"? Видимо у нее в голове воедино слились слова бес и трансфер до ночного клуба. Репетитор по русскому языку не помешает.
Ну кому-то репетитор точно не помешает, и это не Зарема. Перед глухой согласной приставка "бес".
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+3
Ни выпить, ни подраться, ни футбол обсудить — никакого от баб проку…,но похоже это не про нее
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Зарема дала точную характеристику всем перечисленным клубам. Спартак вообще собрал все перечисленные недостатки в одном клубе.
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Она так и написала "бестрансферный"? Видимо у нее в голове воедино слились слова бес и трансфер до ночного клуба.
Репетитор по русскому языку не помешает.
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Ответ Football Forever
Зачем приглашать посредников, если Гильермо напрямую общается с Богом?
Общался я как-то «по-душам» с Александром Пистолетовым, он мне говорил , что общается с Иисусом. На мой вопрос «с каким?» , он посмотрел на меня как на идиота и ответил - он един Иисус Христос.
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Лучше бы Зарема промолчала по этому поводу.
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вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА...
судя по не без оснований перечисленному... бог от Спартака точно отвернулся
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А, кто нашёл этого клоуна и притащил в Спартак? Федуны!
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Ответ Дядя ТУРА
Да, но у Заремы большой опыт как из вялого сделать крепкий
Её тренером назначить?)))
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"Зениту" подобрала самое обидное прилагательное.
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Ответ Н.Ф.
"Зениту" подобрала самое обидное прилагательное.
Для Заремы такое состояние неприемлемо.
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что же из нее желчь так фонтанирует?
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Эпатаж - ее кредо.
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Вообще, по факту всё сказала, конкуренты могли и поживее играть и спустить Спартак в зону стыков, но выходит, что то Динамо тупо им проигрывает на ровном месте, то Локо в большинстве их не добивает, то ЦСКА 80 минут возит, ведёт 2:0 и всё равно упускает победу, по Зенит дома не может укатать мёртвый Спартак без Промеса. Только Краснодар с ними по-мужски и разобрался, да и то с подачи всё той же Заремы 🤣
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У ЦСКА есть трансферы. Правда на уровне середняков ФНЛ
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Да все верно сказала. Нате, берите, кому чемпионство?! Никому не надо...
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Ну про трансферы она права и нет Промеса и мы превратились в полную помойку и безнадегу
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