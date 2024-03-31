Чепчугов о словах Абаскаля про Бога: «Значит, он видел звезды на небе или Вселенную. Многие люди забыли говорить о любви, доброте к ближнему»

Сергей Чепчугов прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о помощи Бога.

Перед матчем 22-го тура Мир главный тренер « » заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.

« не заблудившийся. Счастье и любовь рядом. Каждый живущий на земле верует в то, что хочет.

Если он так говорит, значит, видел и знает того, кого видел. Значит, он видел звезды на небе или Вселенную.

В наше время многие люди в мире забыли говорить о любви, доброте к ближнему. Желаю Абаскалю верить в лучшее и громких побед!» – сказал бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов.

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