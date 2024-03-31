Чепчугов о словах Абаскаля про Бога: «Значит, он видел звезды на небе или Вселенную. Многие люди забыли говорить о любви, доброте к ближнему»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Чепчугов Спорт-Экспресс религия Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Чепчугов прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о помощи Бога.

Перед матчем 22-го тура Мир РПЛ главный тренер «Спартака» заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.

«Абаскаль не заблудившийся. Счастье и любовь рядом. Каждый живущий на земле верует в то, что хочет.

Если он так говорит, значит, видел и знает того, кого видел. Значит, он видел звезды на небе или Вселенную.

В наше время многие люди в мире забыли говорить о любви, доброте к ближнему. Желаю Абаскалю верить в лучшее и громких побед!» – сказал бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов.

Александр Медведев: «Сомневаюсь в божественных связях «Спартака». В «Зените» состав Семак выбирает сам»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Звезды на небе все видят, у кого есть зрение
+11
0
+11
Блаженный глаголет. В чем-то даже прав. Тут минусить новость даже грешно😅
+10
0
+10
- Многие люди забыли говорить о любви, доброте к ближнему

В РФ если кто об этом и говорит, то только в стихах или молча в тряпочку.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий