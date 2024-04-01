Бонгонда о матче с «Зенитом» в Кубке: «Спартаку» нужно быть «убийцами» против такого соперника. Нравится играть против сильных»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в Фонбет Кубке России.

«Видел первый матч с «Зенитом» в этом году. «Спартак» долгое время не мог набрать очки в Санкт-Петербурге, так что это прогресс. Но во встрече с таким соперником нам нужно быть «убийцами»

«Зенит» – отличный соперник. Мне нравится играть против сильных. Надеюсь, мы хорошо проявим себя в этой игре. Что касается целей на Кубок России, все хотят выиграть его. Мы сделаем все, чтобы дойти до финала.

Главная цель для меня на остаток сезона – набрать оптимальную форму и как можно больше помогать команде», – сказал полузащитник «Спартака».

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15 комментариев
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Давайте только без ММА-футбола. Красные карточки и травмы сейчас обеим командам совсем не нужны.
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Ответ Axmat Cecenov
Убийцы поцелованные Богом против Бакланов. Вот это афиша.
«Поцелованные Заремой». Зачем Богу, эти бездари кривоногие ...?!
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Эй, убийцы, пукалку перезарядите. Три матча подряд без голов в чемпионате.
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Ещё один криминальный тип у КБ появился? 😊
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Ну конечно надо быть убийцами, ведь единственный шанс оставить бразильцев, это их убивать на поле. Ничего другого годами тушинские против зенитовцев придумать не могут. Последний раз Спартак именно в футбол переиграл Зенит аж при покойном Федотове в 2006 года. Все остальные редкие победы над Зенитом последние 18 лет были или за счёт мясорубки, или за счёт судей, или чудом. Вопрос только в судьях. Позволит ли судья убивать или нет. Если позволит, то всё шансы даже на победу.
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Голосом Ярмольника из "Мюнхгаузена" -уубийцы.
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Ухахаха, убийцы бл***(ин)😅😅😅
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Этому борща больше не наливать!😄
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опг 90 х прям Спартак
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну ладно. Если о футболе, мне понравилось, как он начинал в Спартаке.А ля Бил бью и буду бить.
Спартак, это не начало, это закат.😄
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Ответ Злодей Спб
Давайте только без ММА-футбола. Красные карточки и травмы сейчас обеим командам совсем не нужны.
А у иного шанса не проиграть у них нет. Но если будет опять судить Карасёв, то снова им обламается план мясорубки жёлтой карточкой на 12 минуте 🤣
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Ответ Алешка Терминатор
Динамо (М), Динамо (К) и ЦСКА - лучшие раздражители. А Шинник, Текстильщик и Зенит - нет.
Ты вообще без палева горишь...🤷‍♂️🤦‍♂️😅
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