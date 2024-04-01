Бонгонда о матче с «Зенитом» в Кубке: «Спартаку» нужно быть «убийцами» против такого соперника. Нравится играть против сильных»
Тео Бонгонда поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в Фонбет Кубке России.
«Видел первый матч с «Зенитом» в этом году. «Спартак» долгое время не мог набрать очки в Санкт-Петербурге, так что это прогресс. Но во встрече с таким соперником нам нужно быть «убийцами»
«Зенит» – отличный соперник. Мне нравится играть против сильных. Надеюсь, мы хорошо проявим себя в этой игре. Что касается целей на Кубок России, все хотят выиграть его. Мы сделаем все, чтобы дойти до финала.
Главная цель для меня на остаток сезона – набрать оптимальную форму и как можно больше помогать команде», – сказал полузащитник «Спартака».