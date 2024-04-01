Семак о матче со «Спартаком» в Кубке: «Соперники принципиальные – это дополнительная мотивация для обеих команд. Ждем хорошей игры»

Сергей Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

– Сергей Богданович, в апреле у «Зенита» очень насыщенный график, при этом и в Кубке, и в чемпионате вы выпускаете на поле всех лидеров. Как в подобной ситуации вы решаете проблему ротации состава?

– На Кубок мы сыграли только один матч в этом году, матч, в котором нам нужно было побеждать, чтобы проходить в следующий этап. Календарь позволял нам ротировать состав несущественно. Что касается предстоящих матчей, то календарь здесь плотнее, игр больше, а значит и ротация будет сильнее.

– Прошлый матч со « » состоялся всего лишь месяц назад, при этом многие обстоятельства поменялись. Ожидаете ли вы в грядущем матче еще более смелую игру от нашего соперника?

– Я не думаю, что что-то изменилось: у нас состав тот же, у «Спартака» – тоже, кардинально ничего не изменилось – будет еще один матч. Понятно, что соперники принципиальные, это станет дополнительной мотивацией и для нас, и для игроков «Спартака». Ждем хорошей игры.

– Как вы на данном этапе оцениваете обновленный формат Кубка? С одной стороны, мы получаем больше матчей с именитыми соперниками, с другой – трудности в календаре.

– Я думаю, основные трудности связаны с переносом матча чемпионата, из-за этого все сдвинулось немножко. Количество матчей не такое катастрофическое, но календарь действительно очень непростой. Это, а также состояние полей, непростые перелеты, влияет на состояние игроков.

– Кто не сможет помочь команде в матче со «Спартаком»?

– Пока все, кроме , готовятся. По Марио мы ждем заключения, а дальше будет понятно, что делать. Все остальные работают.

– Продолжим тему ротации. Учитывая то, что два подряд выездных матча с небольшим перерывом, имеет ли значение соперник и его статус при выборе степени ротации?

– В большей степени будем отталкиваться от состояния игроков. Возможно, кому-то нужно будет сыграть меньше, кому-то – чуть побольше отдохнуть для того, чтобы не было переутомления и травм. Отталкиваемся от состояния наших игроков, прежде всего.

– Насколько легче или сложнее начинать двухматчевое противостояние на выезде?

– Разница небольшая. С одной стороны, есть небольшой плюс в том, что второй матч состоится дома. Можно проводить определенные изменения, исходя из результата первой игры, но в целом ничего не меняется – одна игра на выезде, другая – дома.

– У «Спартака» по весне ни одного забитого мяча в чемпионате России.

– Но мы встретимся в Кубке – в этом турнире они довольно уверенно смотрелись, обыграли «Оренбург», выполнили свою задачу и вышли в следующий этап.

– Факт двухраундового противостояния позволит вам сделать ротацию в первом матче более обширной?

– Думаю, да. По крайне мере, возможность такая у нас есть. Воспользуемся ли мы ею – посмотрим, – сказал главный тренер « ».