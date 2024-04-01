Егор Титов: «Если «Спартак» вылетит из Кубка, сезон однозначно будет не самым лучшим. Этот «Зенит» можно и нужно обыгрывать»

Егор Титов считает, что «Спартак» может пройти «Зенит» в Фонбет Кубке России.

Первый матч команд в полуфинале Пути РПЛ пройдет 3 апреля.

«В Кубке попался непростой соперник – « ». Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0.

Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не самым лучшим», – сказал экс-игрок « ».