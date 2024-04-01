Егор Титов: «Если «Спартак» вылетит из Кубка, сезон однозначно будет не самым лучшим. Этот «Зенит» можно и нужно обыгрывать»
Егор Титов считает, что «Спартак» может пройти «Зенит» в Фонбет Кубке России.
Первый матч команд в полуфинале Пути РПЛ пройдет 3 апреля.
«В Кубке попался непростой соперник – «Зенит». Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0.
Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не самым лучшим», – сказал экс-игрок «Спартака».
Как? Только словами ? Предложи,Егорка,не стесняйся. Ведь это же вы с Аленичевым заложили фундамент в последнее чемпионство "Спартака", а Каррера выехал на вашем багаже.