Егор Титов: «Если «Спартак» вылетит из Кубка, сезон однозначно будет не самым лучшим. Этот «Зенит» можно и нужно обыгрывать»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Егор Титов считает, что «Спартак» может пройти «Зенит» в Фонбет Кубке России.

Первый матч команд в полуфинале Пути РПЛ пройдет 3 апреля.

«В Кубке попался непростой соперник – «Зенит». Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0.

Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не самым лучшим», – сказал экс-игрок «Спартака».

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44 комментария
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у болельщиков Спартака и даже бывших игроков психология типичных средняков)) помнят какие то отдельные матчи, которые случились годы и годы, хотя никаких трофеев эти матчи по итогу не принесли. по ходу тот матч в кубке 3-0, войдет в пантеон матчей типа Реал-98 и т.п., которые кб будут вспоминать и через 30 лет) такого больше ни у кого нету - ни зенитовские болельщики не вспоминают к месту и ни к месту триумфальную победу над Баварией, ни болельщики ЦСКА победу над Барселоной, ни болельщики Ротора победу на МЮ)
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Егорушка! Даже проиграв Зениту, Спартак не вылетит, а спустится в Путь Регионов.
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Ответ Сироткин Александр
Комментарий скрыт
так ахаха, это грех не вспомнить) спасибо, что напомнили, кстати!
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После 0-0 на "Газпром Арене" крыша ветеранов Спартака под напором бакланов окончательно потекла
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Да-да, и вы это постоянно демонстрируете: 7-1, 5-0, 5-1 и так далее.
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как говорит василич,обыграть зенит на футбольном поле невозможно.
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К сожалению в этом всеми ожидаемом противостоянии отсутствует главное, спортивная составляющая. Остается только борьба за престиж, но это не всех интересует. Известная команда в очередной раз оботрется и снова начнет вспоминать свою историю прошлого тысячелетия.
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Этот Спартак тоже можно и нужно обыгрывать 😁 зла на них не хватает 🤦
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Не факт, что у победителя по сумме двух матчей будет больше шансов пройти в финал. Регламент турнира причудливый
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Вот это эксперт конечно, правила бы для начала узнал, а журналист видимо такой же
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Ответ Konstantin Zorin
Так уже катастрофа не зависимо от матча с Зенитом. Или, кто-то ещё уверен, что, если Спартак выиграет у питерских, то что-то изменится? У Зенита можно выиграть, играя вторым номером, как это было недавно. А с остальными нужно играть от себя, чему Спартак при Абаскале так и не учился.
Недавно Спартак сыграл с Зенитом 0:0. Ты про эту победу?
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Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Вопрос только в состоянии ли это сделать этот Спартак с этим тренером?
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Этот «Зенит» можно обыгрывать

Как? Только словами ? Предложи,Егорка,не стесняйся. Ведь это же вы с Аленичевым заложили фундамент в последнее чемпионство "Спартака", а Каррера выехал на вашем багаже.
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Ответ Павел Ермаков
дело не в интриге.Ломать надо стереотипы о господстве зенита.
Игра без бромантана - это стереотип?
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Сунцова с заголовком налажала. Нет такого в тексте.
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Дело в том, что из Кубка невозможно вылететь…на этой стадии)) откатают два товарищеских и все
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Этот зенит можно обыгрывать. Но не с этим Спартаком, и т.б. этим тренером.
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Ответ Сироткин Александр
Комментарий скрыт
Все таки рекорд лиги, такое надолго запоминают и долго вспоминают
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Ответ Spartakus1984
Этот Спартак можно обыгрывать,мне кажется,что так другие команды думают.Пока все плохо у нас и с этим нет смысла спорить.
кстати я не болельщик Зенита и Спартака. о чем вы?
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Ответ Павел Ермаков
дело не в интриге.Ломать надо стереотипы о господстве зенита.
Ваши походу в своё время хорошо сломали, до сих пор очухаться не можете, Факел подтвердил стереотипы о величии спартака)
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Ответ Сироткин Александр
Не такой уж и рекорд. Из 8 ударов в створ, залетело 7. Скорее несчастный случай.
Ну да, из 8 🤣 Там один Азмун 6 ложить должен был 🤣
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Ответ peantros1963
Егорушка! Даже проиграв Зениту, Спартак не вылетит, а спустится в Путь Регионов.
Из Пути регионов Спартак точно вылетит, там одни монстры собрались.
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Ответ Spartakus1984
Так я вроде бы все написал.Не знаю,что добавить еще.
дело вообще не в этом , не в тех не в них. Это долгая история.
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Ответ Wiley Fox
Сейчас составы зенита и Спартака равны по уровню - оба днища Понятно для чего Газпром задержал Промеса в ОАЭ После этих двух матчей Промес будет в Спартаке
весна началась )))
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Ответ La Crosse Bobcats
у болельщиков Спартака и даже бывших игроков психология типичных средняков)) помнят какие то отдельные матчи, которые случились годы и годы, хотя никаких трофеев эти матчи по итогу не принесли. по ходу тот матч в кубке 3-0, войдет в пантеон матчей типа Реал-98 и т.п., которые кб будут вспоминать и через 30 лет) такого больше ни у кого нету - ни зенитовские болельщики не вспоминают к месту и ни к месту триумфальную победу над Баварией, ни болельщики ЦСКА победу над Барселоной, ни болельщики Ротора победу на МЮ)
Я тоже долго об этом думал. Никто не отменит победы и ЦСКА, и Зенита, и Рубина, и Ротора. Но в 90х при игре на картофельных полях, когда у тебя каждый сезон состав меняется обыграть действующего победителя лиги чемпионов - это действительно круто. В группе были Реал, Интер и Штурм. Рубин прекрасно добился результата с Барсой, хотя тоже никаких трофеев не принесло, но то был крутой матч. Если ради вентилятора твой коммент, то жаль тебя.
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Ответ 37karma
так ахаха, это грех не вспомнить) спасибо, что напомнили, кстати!
Большое пожалуйста.
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Ответ Павел Ермаков
а с 1936 года можешь выложить результаты?)))
Зачем? Мне и результатов 21 века для выводов достаточно.
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Ответ Vatikan
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попробуй обыграть Зенит-84
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Ответ Nikolay Romanenko
Не факт, что у победителя по сумме двух матчей будет больше шансов пройти в финал. Регламент турнира причудливый
Регламент турнира чудаковатый
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Да же если кто то, кого то обыграет, всё равно не вылетит, интриги нет....
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