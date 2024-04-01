Изидор о матче со «Спартаком»: «Зенит» должен показать, что является лучшей командой России. Обыграть их важно и для меня лично»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

Первый матч «Зенита» и Спартака» в рамках полуфинала Пути РПЛ пройдет 3 апреля

– Предыдущая встреча со «Спартаком» состоялась месяц назад. Почему в том матче не удалось забить?

– Это была тяжелая игра, которая завершилась со счетом 0:0. Думаю, дело было в том, что мы вернулись после интенсивной работы на сборах, которая длилась больше месяца. Плюс переместились из одной климатической зоны в другую.

– Предстоящий матч со «Спартаком» – игра на Кубок. Чувствуете ли вы какую‑либо разницу между кубковыми встречами и матчами чемпионата?

– Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой турнир, даже просто товарищеская игра – нам всегда нужно побеждать. Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами.

– Ранее вы выступали в «Локомотиве», сейчас играете в «Зените». Стали ли встречи со «Спартаком» для вас особенными?

– Да, конечно, да. Для обеих этих команд очень важно обыграть «Спартак», теперь это важно и для меня лично. Мы должны показать, что являемся лучшей командой России, – сказал форвард «Зенита».

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27 комментариев
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Выйдет ли он вообще или со скамейки будет обыгрывать ещё вопрос...
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Выйдут на поле серьезные ребята, Изидор, Алип, Родригао, Ерохин, Ахметов и у Спартака не будет никаких шансов.
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Ответ Александр Жердин
Только не последние десятилетие. В прошлом веке - соглашусь.А сейчас это обычный матч с обитателем середины таблицы.
То-то и видно, что даже в межсезонье думаете о спартаке
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Ответ Александр Жердин
Могу говорить только за себя, что впрочем я всегда и делаю. За победу над Оренбургом , к примеру , дают те же 3 очка.Что и над Спартаком. И в чем разница? Вы давно уже просто очередной соперник. И не более.
Это для Спартака игра с зенитом, еще один матч с региональным клубом, не более, а вот у зенита, прям матч года, кинотеатры снимают, чтоб игру показать, медведев даже в межсезонье про спартак говорит, тройные премиальные платите и тд и тп
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Ответ Вячеслав Припузов
Выйдет ли он вообще или со скамейки будет обыгрывать ещё вопрос...
Это не вопрос, не выйдет.
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Вильзон,помалкивай.
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Я уже и забыл что он в Зените числится.
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Про тебя все забыли уже, и ты решил напомнить о себе.
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Ответ Александр Жердин
Мальчик, ты что-то попутал. Это действующий чемпион играет с середняком турнирной таблицы.
Не с середняком, а самым титулованным клубом страны, а для него зенит, не чемпион, а региональная команда, как алания когда то
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Ответ Александр Жердин
Да ты можешь считать свой клуб хоть пупом Земли. Только вот печалька для тебя, твой пуп Земли смотрит на Зенит запрокидывая голову снизу вверх уже шестой сезон подряд.
Вообще не смотрим на зенит, вспоминаем за несколько дней до матча, а вот зенитка помнит всегда, даже в межсезонье, всегда у провинциалов, есть желание выделится, на фоне чего-то великого, я думаю поэтому, такая реакция зенита, на спартак
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лигафрен🤣🤣🤣
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Учись у Килиана, студент! ((
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Болельщики зенита: "Спартак середняк, обычный матч, ничего не значащий."
Все игроки и руководители зенита: нам жизненно важно обыграть Спартак, это наш самый принципиальный соперник.
Спешу огорчить великолепную голубую лагуну: для нас нет. Самые принципиальные кони. Хоть полопайтесь там все от зависти, нам на вас всё равно, чего не скажешь про вас) Слишком много вы#########, знайте своё место в футбольной иерархии страны 😎
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Ответ Slavnov
То-то и видно, что даже в межсезонье думаете о спартаке
Могу говорить только за себя, что впрочем я всегда и делаю. За победу над Оренбургом , к примеру , дают те же 3 очка.Что и над Спартаком. И в чем разница? Вы давно уже просто очередной соперник. И не более.
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