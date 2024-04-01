Изидор о матче со «Спартаком»: «Зенит» должен показать, что является лучшей командой России. Обыграть их важно и для меня лично»

Вильзон Изидор поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

Первый матч «Зенита» и » в рамках полуфинала Пути РПЛ пройдет 3 апреля

– Предыдущая встреча со «Спартаком» состоялась месяц назад. Почему в том матче не удалось забить?

– Это была тяжелая игра, которая завершилась со счетом 0:0. Думаю, дело было в том, что мы вернулись после интенсивной работы на сборах, которая длилась больше месяца. Плюс переместились из одной климатической зоны в другую.

– Предстоящий матч со «Спартаком» – игра на . Чувствуете ли вы какую‑либо разницу между кубковыми встречами и матчами чемпионата?

– Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой турнир, даже просто товарищеская игра – нам всегда нужно побеждать. Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами.

– Ранее вы выступали в « », сейчас играете в « ». Стали ли встречи со «Спартаком» для вас особенными?

– Да, конечно, да. Для обеих этих команд очень важно обыграть «Спартак», теперь это важно и для меня лично. Мы должны показать, что являемся лучшей командой России, – сказал форвард «Зенита».