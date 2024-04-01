Изидор о матче со «Спартаком»: «Зенит» должен показать, что является лучшей командой России. Обыграть их важно и для меня лично»
Вильзон Изидор поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.
Первый матч «Зенита» и Спартака» в рамках полуфинала Пути РПЛ пройдет 3 апреля
– Предыдущая встреча со «Спартаком» состоялась месяц назад. Почему в том матче не удалось забить?
– Это была тяжелая игра, которая завершилась со счетом 0:0. Думаю, дело было в том, что мы вернулись после интенсивной работы на сборах, которая длилась больше месяца. Плюс переместились из одной климатической зоны в другую.
– Предстоящий матч со «Спартаком» – игра на Кубок. Чувствуете ли вы какую‑либо разницу между кубковыми встречами и матчами чемпионата?
– Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой турнир, даже просто товарищеская игра – нам всегда нужно побеждать. Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами.
– Ранее вы выступали в «Локомотиве», сейчас играете в «Зените». Стали ли встречи со «Спартаком» для вас особенными?
– Да, конечно, да. Для обеих этих команд очень важно обыграть «Спартак», теперь это важно и для меня лично. Мы должны показать, что являемся лучшей командой России, – сказал форвард «Зенита».
Все игроки и руководители зенита: нам жизненно важно обыграть Спартак, это наш самый принципиальный соперник.
Спешу огорчить великолепную голубую лагуну: для нас нет. Самые принципиальные кони. Хоть полопайтесь там все от зависти, нам на вас всё равно, чего не скажешь про вас) Слишком много вы#########, знайте своё место в футбольной иерархии страны 😎