Пеп отчитал Грилиша на поле после игры с «Арсеналом». Ведущий Киз раскритиковал тренера «Сити»: «Это все для камер? Оставь для раздевалки»
Пеп Гвардиола подвергся критике за то, что устроил выговор Джеку Грилишу на поле.
После матча 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал» (0:0), в котором Грилиш вышел на замену на 61-й минуте, главный тренер «горожан» прямо на поле стал разбирать игру хавбека сборной Англии.
Гвардиола эмоционально, используя жесты, что-то объяснял Джеку довольно продолжительный отрезок времени. Он также что-то выговаривал вингеру Жереми Доку.
Экс-ведущий Sky Sports Ричард Киз высказался о поведении каталонского тренера.
«Оставь это для раздевалки. Это все для камер, не так ли? Идите в туннель. Его даже не должно было быть на поле», – сказал Киз в эфире beIN Sports.
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Все считают его одним из самых приятных людей в футболе.
Или у тебя творожно-фантомные боли?