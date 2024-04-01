Пеп отчитал Грилиша на поле после игры с «Арсеналом». Ведущий Киз раскритиковал тренера «Сити»: «Это все для камер? Оставь для раздевалки»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал телевидение Пеп Гвардиола Ричард Киз Джек Грилиш Жереми Доку Футбол

Пеп Гвардиола подвергся критике за то, что устроил выговор Джеку Грилишу на поле.

После матча 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал» (0:0), в котором Грилиш вышел на замену на 61-й минуте, главный тренер «горожан» прямо на поле стал разбирать игру хавбека сборной Англии.

Гвардиола эмоционально, используя жесты, что-то объяснял Джеку довольно продолжительный отрезок времени. Он также что-то выговаривал вингеру  Жереми Доку.

Экс-ведущий Sky Sports Ричард Киз высказался о поведении каталонского тренера.

«Оставь это для раздевалки. Это все для камер, не так ли? Идите в туннель. Его даже не должно было быть на поле», – сказал Киз в эфире beIN Sports.

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31 комментарий
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Учить тренера, который только в прошлом сезоне выиграл исторический требл, второй в карьере, как и когда общаться с игроками - такое себе.. Признак невысокого ума.
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Он так всю тренерскую жизнь делает, или этот тугой ведущий первый раз увидел Гвардиолу после матча?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Достаточно взглянуть на то как Пеп развил Киммиха и всё станет на круги своя
Прочем после матча он так же выговаривал Киммиху, хотя это был его последний (или один из последних) матч, который Бавария выиграла тогда у Боруссии, Киммих же блистал, а Пеп уже заключил контракт с МС и рисоваться перед боссами Баварии ему не было никакого смысла.
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Ответ EnzoAmatera
Он так всю тренерскую жизнь делает, или этот тугой ведущий первый раз увидел Гвардиолу после матча?
Именно. При этом Гвардиола так делает и после выигранных матчей даже с футболистами, которые в этой игре забили — неоднократно так с Холландом бывало

Пеп горит футболом и явно не на камеру играет, хочет донести суть до своих игроков — и вся его карьера об этом
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Ну да - комар Слона покритиковал. Кстати, в эфире - мог бы и в личку написать, если такой принципиальный.
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Достаточно взглянуть на то как Пеп развил Киммиха и всё станет на круги своя
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Ведущий Киз отчитал Пепа в эфире после игры с «Арсеналом». Пеп раскритиковал ведущего beIN Sports: «Это все для камер? Оставь для личного разговора»
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все то вы великие у микрофона как наш Мостовой, прям...
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Кому-то кроме тебя это ещё известно?)
Все считают его одним из самых приятных людей в футболе.
Или у тебя творожно-фантомные боли?
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Очевидно, что Пеп пока помнит по горячему объясняет игрокам что делать в той или иной ситуации. Видимо появляются новые уникальные схемы, когда кто-то резко куда-то нырнул, побежал, освободил или закрыл зону. Пеп увидел и сразу рассказывает. Тут похвалил можно. Сейчас это лучший тренер мира, очевидно то что делает дает ему результат. Даже если предположить что он несёт ахинею и все это только для публики, даже это можно принять. Значит это работает. У него, работает.
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лучше бы этот ведущий молчал, а если хотел бы высказать своё мнение пепу, то зашел в раздевалку и высказал лично, к чему это на камеру говорить.
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
На словах мы все можем )))
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Ответ Денис Ширинов
Пепа? Приятным? Кто считает?Я конечно все понимаю, но это уже за гранью
Ну куда мнению Швайнштайгера, Клоппа, Лама, Артеты, Тухеля, Руни и прочих до авторитетности мнения Дениса Широкова?...
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Пеп всегда так делает
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Чувствую летом Грилиша могут и продать
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Я знаю про тренера Гвардиолу, а вот кто такой этот Киз, чтобы Пепу советовать как тому работать?
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Оставь, мальчонка, или это все для камер и для медиа?...
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грилиш бездарь
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Ответ Гильденстерн
Именно. При этом Гвардиола так делает и после выигранных матчей даже с футболистами, которые в этой игре забили — неоднократно так с Холландом бывало Пеп горит футболом и явно не на камеру играет, хочет донести суть до своих игроков — и вся его карьера об этом
Он это делает даже с игроками соперника)
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