«Арсенал» не пропустил от «Сити» в обоих матчах сезона в лиге. Ранее против клубов Пепа это удалось лишь «Пэлас», «МЮ» и «Гладбаху»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Футбол

«Арсенал» – 4-й клуб, не пропустивший от команд Пепа в обоих матчах сезона в лиге.

Накануне лондонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 30-м туре АПЛ, в матче первого круга «Арсенал» обыграл «горожан» со счетом 1:0.

Ранее от клубов Гвардиолы в обеих играх лиги в одном сезоне не пропустили «Кристал Пэлас (в сезоне-2021/22), «Манчестер Юнайтед» (2020/21) и «Боруссия» из Менхенгладбаха (в сезоне-2014/15, когда Пеп возглавлял «Баварию»).

13 комментариев
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Удачи против Баварии
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Это достижение, Арсенал становится сильнее! Нужен ещё забивала!
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Ответ S. A.
А нужен ли? У Арсенала и без него больше всех голов в АПЛ
Вчера бы любого напа вместо Жезуса, результат мог быть другим.
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Ответ Алексей Фирстов
Это достижение, Арсенал становится сильнее! Нужен ещё забивала!
А нужен ли? У Арсенала и без него больше всех голов в АПЛ
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-2
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Очень взрослый матч от Арсенала. Главное со шпорами и МЮ очки теперь не потерять.
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Очень взрослый матч от Арсенала. Главное со шпорами и МЮ очки теперь не потерять.
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Ответ Алексей Фирстов
Это достижение, Арсенал становится сильнее! Нужен ещё забивала!
Холанда пусть забирают.
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Ответ Billy_Shears
Вчера бы любого напа вместо Жезуса, результат мог быть другим.
Марсияль свободен летом - подойдет?)))
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Ответ Алексей Фирстов
Это достижение, Арсенал становится сильнее! Нужен ещё забивала!
Сама система игры Арсенала такая, что в роли напа выступает игрок, далекий от статики в штрафной площади, и склеивающий передачами вингеров и восьмерок.

Из больших был бы идеален Кейн в свое время))) ну а что, Сола Кэмпбелла брали у шпор.
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