«Арсенал» не пропустил от «Сити» в обоих матчах сезона в лиге. Ранее против клубов Пепа это удалось лишь «Пэлас», «МЮ» и «Гладбаху»
«Арсенал» – 4-й клуб, не пропустивший от команд Пепа в обоих матчах сезона в лиге.
Накануне лондонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 30-м туре АПЛ, в матче первого круга «Арсенал» обыграл «горожан» со счетом 1:0.
Ранее от клубов Гвардиолы в обеих играх лиги в одном сезоне не пропустили «Кристал Пэлас (в сезоне-2021/22), «Манчестер Юнайтед» (2020/21) и «Боруссия» из Менхенгладбаха (в сезоне-2014/15, когда Пеп возглавлял «Баварию»).
Из больших был бы идеален Кейн в свое время))) ну а что, Сола Кэмпбелла брали у шпор.