«Арсенал» не пропустил от «Сити» в обоих матчах сезона в лиге. Ранее против клубов Пепа это удалось лишь «Пэлас», «МЮ» и «Гладбаху»

«Арсенал» – 4-й клуб, не пропустивший от команд Пепа в обоих матчах сезона в лиге.

Накануне лондонцы сыграли вничью с « » (0:0) в 30-м туре , в матче первого круга « » обыграл «горожан» со счетом 1:0.

Ранее от клубов в обеих играх лиги в одном сезоне не пропустили «Кристал Пэлас (в сезоне-2021/22), « » (2020/21) и «Боруссия» из Менхенгладбаха (в сезоне-2014/15, когда Пеп возглавлял «Баварию»).