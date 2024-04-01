Пеп о критике «Сити»: «Думаете, раз мы завоевали 5 из 6 титулов АПЛ, мы должны опережать всех на 10 очков? Это невозможно. «Ливерпуль» и «Арсенал» хороши»

Теги Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «Арсеналом» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

«Я узнаю свою команду, я так ею горжусь. «Арсенал» успешно сел [глубоко]. Было трудно делать [передачи] в ограниченном пространстве. Преодолеть низкий блок было действительно нелегко.

Мы старались сделать это. Они так хорошо оборонялись в нижнем блоке, окружив Эрлинга [Холанда] большим количеством игроков. Приходилось быть терпеливыми и находить передачи», – отметил испанский специалист.

На вопрос, как сломать непробиваемую оборонительную линию, Гвардиола ответил: «Убить кого-нибудь? Играть с девяткой?»

Затем главный тренер «Манчестер Сити» высказал мнение, что к его команде предъявляют завышенные требования.

«Вы ведете себя так, как будто все последние шесть лет мы каждый раз побеждали 7:0.

Раз мы завоевали пять из шести [титулов АПЛ], вы [думаете, что мы] должны лидировать в чемпионате, опережая остальных на 10 очков.

Это невозможно, потому что они действительно хороши, команды Юргена [Клоппа] и Микеля [Артеты] исключительны. Но и наша команда по-прежнему в гонке», – заявил Гвардиола.

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31 комментарий
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Ответ News13
При хорошем раскладе, Ливерпуль и Арсенал потеряют очки и Пепка их обгонит
При хорошем раскладе больше никто из них не потеряет очки
+29
-7
+22
что-то пеп какой-то эмоциональный слишком, судя по последним новостям
+19
-4
+15
Ответ Youzhny23
Комментарий скрыт
Как вы утомили, придумайте новый аргумент
+8
-3
+5
При хорошем раскладе, Ливерпуль и Арсенал потеряют очки и Пепка их обгонит
+13
-8
+5
Пеп скорее всего опять сделает Манчестер сити чемпионом
+13
-9
+4
Пеп, говорящий подобное красавчик, Семак - сельдерей.
Не перепутайте!
+7
-4
+3
Ответ Ян Петров
При равенстве очков какой первый показатель, разница голов? В таком случае 3 очка преимущества Ливера + лучшая разница мячей дает Клоппу даже шанс на осечку
хм,ещё играть и играть.
+3
0
+3
Нервишки
+3
0
+3
Пеп не за квадрупл как ливер борется, а за требл, и то тяжело
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Ответ Vatikan
пеп, весь Манчестер верит в тебя, не подведи
"Ты, это того, не обобщай". (с) Только голубой Манчестер.
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Правда! Бесит, то что недооценивают другие команды, они тоже что в лиге, что в Европе успешно выступают
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Пеп болеет за Ливерпуль, это очевидно.
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Пеп хорош. Даже вечно чемпионы бавария отступает с юве.
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Похоже Пеп скоро отпуск возьмёт, как Клопп. Доконают его эти британские журналисты и эксперты.
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Ответ Youzhny23
Комментарий скрыт
У Арсенала трансферный баланс хуже Сити за последние лет пять
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Ответ Roman
У Арсенала трансферный баланс хуже Сити за последние лет пять
я удивлён!
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Ответ Alex Gelaev
Пеп скорее всего опять сделает Манчестер сити чемпионом
При равенстве очков какой первый показатель, разница голов? В таком случае 3 очка преимущества Ливера + лучшая разница мячей дает Клоппу даже шанс на осечку
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Ответ Barsenoga
Коталунский гвардилола снова поставит на колени всю апл вы хотели тику таку в англию теперь терпите это непобидимая барсинольская школа.
минус 2524 я в шоке ! за что???
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Ответ Дмитрий Рабко
"Ты, это того, не обобщай". (с) Только голубой Манчестер.
Красный тоже не прочь накозлить Ливеру. )
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Ответ Personology Center
Красный тоже не прочь накозлить Ливеру. )
То есть, там не как "Лацио" и "Рома" ?
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Ответ Фанат Тейлор Свифт
Похоже Пеп скоро отпуск возьмёт, как Клопп. Доконают его эти британские журналисты и эксперты.
Да ладно. Нервы у него крепкие - если его Баджо со своими бутсами не достал в Италии, то тут и подавно выдержит. ;-)
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