Пеп о критике «Сити»: «Думаете, раз мы завоевали 5 из 6 титулов АПЛ, мы должны опережать всех на 10 очков? Это невозможно. «Ливерпуль» и «Арсенал» хороши»
Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «Арсеналом» (0:0) в 30-м туре АПЛ.
«Я узнаю свою команду, я так ею горжусь. «Арсенал» успешно сел [глубоко]. Было трудно делать [передачи] в ограниченном пространстве. Преодолеть низкий блок было действительно нелегко.
Мы старались сделать это. Они так хорошо оборонялись в нижнем блоке, окружив Эрлинга [Холанда] большим количеством игроков. Приходилось быть терпеливыми и находить передачи», – отметил испанский специалист.
На вопрос, как сломать непробиваемую оборонительную линию, Гвардиола ответил: «Убить кого-нибудь? Играть с девяткой?»
Затем главный тренер «Манчестер Сити» высказал мнение, что к его команде предъявляют завышенные требования.
«Вы ведете себя так, как будто все последние шесть лет мы каждый раз побеждали 7:0.
Раз мы завоевали пять из шести [титулов АПЛ], вы [думаете, что мы] должны лидировать в чемпионате, опережая остальных на 10 очков.
Это невозможно, потому что они действительно хороши, команды Юргена [Клоппа] и Микеля [Артеты] исключительны. Но и наша команда по-прежнему в гонке», – заявил Гвардиола.
Не перепутайте!