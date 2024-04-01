Пеп о критике «Сити»: «Думаете, раз мы завоевали 5 из 6 титулов АПЛ, мы должны опережать всех на 10 очков? Это невозможно. «Ливерпуль» и «Арсенал» хороши»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «Арсеналом» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

«Я узнаю свою команду, я так ею горжусь. « » успешно сел [глубоко]. Было трудно делать [передачи] в ограниченном пространстве. Преодолеть низкий блок было действительно нелегко.

Мы старались сделать это. Они так хорошо оборонялись в нижнем блоке, окружив Эрлинга [ ] большим количеством игроков. Приходилось быть терпеливыми и находить передачи», – отметил испанский специалист.

На вопрос, как сломать непробиваемую оборонительную линию, ответил: «Убить кого-нибудь? Играть с девяткой?»

Затем главный тренер « » высказал мнение, что к его команде предъявляют завышенные требования.

«Вы ведете себя так, как будто все последние шесть лет мы каждый раз побеждали 7:0.

Раз мы завоевали пять из шести [титулов ], вы [думаете, что мы] должны лидировать в чемпионате, опережая остальных на 10 очков.

Это невозможно, потому что они действительно хороши, команды Юргена [ ] и [Артеты] исключительны. Но и наша команда по-прежнему в гонке», – заявил Гвардиола.