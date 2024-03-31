Пеп о травме Аке: «Он сыграл два матча за сборную – иногда такое случается. «Сити» справится с игроками, которые доступны, Льюис был исключительно хорош»

Пеп Гвардиола высказался о травмах игроков «Манчестер Сити».

В сегодняшнем матче с « » (0:0) повреждение получил – его заменили в 1-м тайме.

– Да, это тяжело, но имеем то, что имеем. На этой неделе он сыграл два матча за сборную, и иногда такое случается.

Думаю, [Стоунз], скоро вернется, [Уокер] и Натан [Аке] будут отсутствовать дольше. Рико [Льюис] сегодня был исключительно хорош, и мы справимся с теми игроками, которые нам доступны.

– Теперь « » – фаворит в борьбе за титул?

– Они на первом месте. Они лидируют в лиге, так что так оно и есть. Впереди еще девять игр – посмотрим, что будет дальше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

В следующих матчах АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас». 9 апреля «горожане» сыграют с «Реалом» в Лиге чемпионов.