Пеп о травме Аке: «Он сыграл два матча за сборную – иногда такое случается. «Сити» справится с игроками, которые доступны, Льюис был исключительно хорош»
Пеп Гвардиола высказался о травмах игроков «Манчестер Сити».
В сегодняшнем матче с «Арсеналом» (0:0) повреждение получил Натан Аке – его заменили в 1-м тайме.
– Да, это тяжело, но имеем то, что имеем. На этой неделе он сыграл два матча за сборную, и иногда такое случается.
Думаю, Джон [Стоунз], скоро вернется, Кайл [Уокер] и Натан [Аке] будут отсутствовать дольше. Рико [Льюис] сегодня был исключительно хорош, и мы справимся с теми игроками, которые нам доступны.
– Теперь «Ливерпуль» – фаворит в борьбе за титул?
– Они на первом месте. Они лидируют в лиге, так что так оно и есть. Впереди еще девять игр – посмотрим, что будет дальше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
В следующих матчах АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас». 9 апреля «горожане» сыграют с «Реалом» в Лиге чемпионов.