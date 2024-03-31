Пеп о травме Аке: «Он сыграл два матча за сборную – иногда такое случается. «Сити» справится с игроками, которые доступны, Льюис был исключительно хорош»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал травмы Пеп Гвардиола Кайл Уокер Джон Стоунз Натан Аке Здоровье Футбол

Пеп Гвардиола высказался о травмах игроков «Манчестер Сити».

В сегодняшнем матче с «Арсеналом» (0:0) повреждение получил Натан Аке – его заменили в 1-м тайме.

– Да, это тяжело, но имеем то, что имеем. На этой неделе он сыграл два матча за сборную, и иногда такое случается.

Думаю, Джон [Стоунз], скоро вернется, Кайл [Уокер] и Натан [Аке] будут отсутствовать дольше. Рико [Льюис] сегодня был исключительно хорош, и мы справимся с теми игроками, которые нам доступны.

– Теперь «Ливерпуль» – фаворит в борьбе за титул?

– Они на первом месте. Они лидируют в лиге, так что так оно и есть. Впереди еще девять игр – посмотрим, что будет дальше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

В следующих матчах АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас». 9 апреля «горожане» сыграют с «Реалом» в Лиге чемпионов.

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10 комментариев
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Ответ Topar Topovic
А кто Холланду мешал появиться на поле?Тоже матчи сборных?
Такое чувство, что Гвардиола становится заложником Холанда - даёт ему место в составе, чтобы тот раньше времени не слинял в "Реал" (или куда там?), хотя Эрлинга в этом матче мог вполне заменить Альварес. Но мне с дивана, конечно, виднее.
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Ответ Topar Topovic
А кто Холланду мешал появиться на поле?Тоже матчи сборных?
Я всё же надеюсь, что у Пепа есть план, почему он продолжает ставить Холанда в старт на большие матчи. Лично я всегда надеюсь на креатив с ложной 9 в виде Альвареза, но за час до игры начинаю расстраиваться
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Ответ Topar Topovic
А кто Холланду мешал появиться на поле?Тоже матчи сборных?
Интересно, а что ты так к Холланду прицепился, Витян?))
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Я всё же надеюсь, что у Пепа есть план, почему он продолжает ставить Холанда в старт на большие матчи. Лично я всегда надеюсь на креатив с ложной 9 в виде Альвареза, но за час до игры начинаю расстраиваться
Гвардиола, который никогда раньше не играл с чистой девяткой, попался на удочку норвежского шарлатана, забыл про своего любимчика Альвареса, который его выручал 3 месяца пока Холанд был травмирован.
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Ответ Topar Topovic
А кто Холланду мешал появиться на поле?Тоже матчи сборных?
Ты у Габриэла спроси, был ли Холланд на поле
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Ответ Topar Topovic
А кто Холланду мешал появиться на поле?Тоже матчи сборных?
Я бы сказал, что за особа ему помешала и кем был он занят, но ты обидешься, ещё при этом в бан попаду😁
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Ответ Axs Men
Я бы сказал, что за особа ему помешала и кем был он занят, но ты обидешься, ещё при этом в бан попаду😁
Ладно не говори но скажи,а где Де Брейне был весь матч?
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Ответ Marcus-light
Гвардиола, который никогда раньше не играл с чистой девяткой, попался на удочку норвежского шарлатана, забыл про своего любимчика Альвареса, который его выручал 3 месяца пока Холанд был травмирован.
Да вот и я не понимаю, почему по такой игре хотя бы 30 минут не давать Альварезу
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Ответ Topar Topovic
Ладно не говори но скажи,а где Де Брейне был весь матч?
Да нормально всё, все на месте были. Сезон закончится и каждый заберёт свой титул, Сити - АПЛ, ЛЧ, КА, Ливерпуль - Залупл, Арсенал - своё очко которое они унесли сегодня с Этихада.
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