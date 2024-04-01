В раздевалке «Барсы» все еще верят в чемпионство, но предпочитают не говорить об этом. Команда намерена доставить неудобства «Реалу» (Diario Sport)

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Футбол

«Барса» все еще рассчитывает сохранить титул чемпиона Испании.

«Реал» победил «Атлетик» со счетом 2:0 в 30-м туре чемпионата Испании.

Как пишет Diario Sport, в раздевалке каталонцев по-прежнему верят в победу в Ла Лиге, несмотря на отставание от «Реала» на 8 очков, однако предпочитают не говорить об этом.

С некоторого времени в стане «блауграны» уже смирились с поражением в чемпионате, но команда настроена по крайней мере доставить мадридскому клубу неудобства до самого конца, хотя в раздевалке «Барсы» считают, что теперь все зависит только от «Реала». Отмечается, что команда в большей степени испытывает спокойствие, чем давление.

По словам источника, в «Барселоне» по-прежнему вспоминают различные судейские ошибки, которые ставили сине-гранатовых в невыгодное положение и приносили пользу «сливочным», но все равно признают, что провалились там, где не должны были. Именно их собственные ошибки приблизили «Реал Мадрид» к титулу, считают в каталонском клубе.

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61 комментарий
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всем плевать, что в раздевалке барселоны
+122
-36
+86
Сосредоточьтесь на ПСЖ, шансов мало, но они хотя бы есть в отличии от Ла Лиги. Реал своё чемпионство не упустит, это очевидно. Если лишь с 2 номинальными ЦЗ в обойме он за 4 месяца увеличил отрыв от бчк, то слабо вериться, что он за оставшиеся 8 туров проиграет вам 9 очков.
+78
-13
+65
Поскорее бы наказали каталонский кабинет за Негрейру 🙏
+73
-29
+44
Бчк в нынешнем виде — это фан-сервис, это не клуб даже, а показуха, пиар. Это не футбол. Дело Кройфа уринировано и закопано.
+45
-21
+24
Не мешайте людям верить в чудеса
+26
-5
+21
Ответ Abdulloh Erkinovich
Комментарий скрыт
Вот барса выплачивала чиновнику деньги, а на Реал на каком основании заводить дело? Фантазии ягодичных не в счёт конечно.
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+12
Ответ Abdulloh Erkinovich
Комментарий скрыт
Больно было от Баварии 2-8
+13
-2
+11
Вброс так себе от Барсы... жалкая надежда что на Реал это создаст давление....в Чемпионство ровно так же верят Атлетико, Атлетико и Жирона)))) и даже Сосьедад...а про судейство ещё смешнее выглядит это все.
+14
-5
+9
Испанские СМИ это чисто 🤡
Интересно как можно узнать, что команда верит в чемпионство, но предпочитает не говорить об этом в раздевалке, если СМИ не допускаются в раздевалку и если команда не говорит о чемпионстве?))))
+10
-1
+9
Что-то Диарея часто заглядывает в раздевалку барсы
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+8
Ответ Abdulloh Erkinovich
Комментарий скрыт
Не было ВАР Реал брал ЛЧ, ввели ВАР Реал опять взял ЛЧ, как так то?
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Ответ Abdulloh Erkinovich
как прошлый сезон ? сколько Мадрид остался от Барселоны тогда?
Как позапрошлый сезон? "сколько барса остался от Мадрида тогда?"
+8
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+4
Судейские решения против Барселоны?))) Это секта. То как тянут Барселону и топят Мадрид это нечто
+11
-7
+4
Ответ ягодицы ямаля
всем плевать, что в раздевалке барселоны
особенно тебе 😉
+6
-2
+4
В Ла Лиге шансы абсолютно нулевые. Лучше бросить все силы на победу над ПСЖ. Это куда более реально
+3
0
+3
"в «Барселоне» по-прежнему вспоминают различные судейские ошибки, которые ставили сине-гранатовых в невыгодное положение" - это наверное левые пенальти с Осасуной, Лас Пальмасом, гол после фола Гранаде, позор с пенальти Сельте..
вы судьям зад должны целовать, что вам еще математические шансы оставили пока
+3
-2
+1
Главная цель Барсы это поднасрать Реалу,... До чего Лапортыч клуб довел
+4
-3
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Пока что неудобства Барса доставляет Реалу только в интервью.
+9
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Стыдобища…
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Ответ Abdulloh Erkinovich
зачем тогда читаешь об этом 🤔
Он лысого трет под тегами Барсы
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
так там же крот, которого Хаве ищет с осени))
Ахахаха, ну это да. Но даже если так, как можно узнать о вере в победу по молчанию?
«Так, они в раздевалке молчат…напишем, что верят, но предпочитают не говорить»
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Ответ xQcoW
Поскорее бы наказали каталонский кабинет за Негрейру 🙏
Негрейра - это от слова Винисиус ?
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Ответ xQcoW
Поскорее бы наказали каталонский кабинет за Негрейру 🙏
21-го накажут потерпи.
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Надерите им зад, снова.
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Ответ meringue
издеваться над собой?
не над вами 😂
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Ты свое школьное мнение оставь, и за всех не говори.

Я за Барсу болею, но Мадрид позволяю с победой в ЛаЛиге, заслужили!
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Ответ pozevalkin
Это чемпион Испании действующий как минимум) Зк исключением финансовых проблем всё остальное в порядке. И кантера, и игра, и дело Кройфа соответственно.
вот что в порядке, так это ДНК - хороводы водить вокруг судьи. тут полный порядок.
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Барсе бы думать как сохранить 2-е место, там отставание 2 очка.
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Ответ pozevalkin
Комментарий скрыт
почему вы такие обидчивые ) я понимаю, у вас радости от барселоны все меньше и меньше, большие потрясенИя особенно связанные с цифрой 8, но все же. я просто оставил комментарий, спокойно, девочки)
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Ответ Caleb Krmv
Он лысого трет под тегами Барсы
сказал бы тебе на кого, но обидишься
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