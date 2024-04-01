В раздевалке «Барсы» все еще верят в чемпионство, но предпочитают не говорить об этом. Команда намерена доставить неудобства «Реалу» (Diario Sport)

«Барса» все еще рассчитывает сохранить титул чемпиона Испании.

«Реал» победил «Атлетик» со счетом 2:0 в 30-м туре чемпионата .

Как пишет Diario Sport, в раздевалке каталонцев по-прежнему верят в победу в Ла Лиге, несмотря на отставание от «Реала» на 8 очков, однако предпочитают не говорить об этом.

С некоторого времени в стане «блауграны» уже смирились с поражением в чемпионате, но команда настроена по крайней мере доставить мадридскому клубу неудобства до самого конца, хотя в раздевалке «Барсы» считают, что теперь все зависит только от «Реала». Отмечается, что команда в большей степени испытывает спокойствие, чем давление.

По словам источника, в «Барселоне» по-прежнему вспоминают различные судейские ошибки, которые ставили сине-гранатовых в невыгодное положение и приносили пользу «сливочным», но все равно признают, что провалились там, где не должны были. Именно их собственные ошибки приблизили « » к титулу, считают в каталонском клубе.