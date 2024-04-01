В раздевалке «Барсы» все еще верят в чемпионство, но предпочитают не говорить об этом. Команда намерена доставить неудобства «Реалу» (Diario Sport)
«Барса» все еще рассчитывает сохранить титул чемпиона Испании.
«Реал» победил «Атлетик» со счетом 2:0 в 30-м туре чемпионата Испании.
Как пишет Diario Sport, в раздевалке каталонцев по-прежнему верят в победу в Ла Лиге, несмотря на отставание от «Реала» на 8 очков, однако предпочитают не говорить об этом.
С некоторого времени в стане «блауграны» уже смирились с поражением в чемпионате, но команда настроена по крайней мере доставить мадридскому клубу неудобства до самого конца, хотя в раздевалке «Барсы» считают, что теперь все зависит только от «Реала». Отмечается, что команда в большей степени испытывает спокойствие, чем давление.
По словам источника, в «Барселоне» по-прежнему вспоминают различные судейские ошибки, которые ставили сине-гранатовых в невыгодное положение и приносили пользу «сливочным», но все равно признают, что провалились там, где не должны были. Именно их собственные ошибки приблизили «Реал Мадрид» к титулу, считают в каталонском клубе.
Интересно как можно узнать, что команда верит в чемпионство, но предпочитает не говорить об этом в раздевалке, если СМИ не допускаются в раздевалку и если команда не говорит о чемпионстве?))))
вы судьям зад должны целовать, что вам еще математические шансы оставили пока
«Так, они в раздевалке молчат…напишем, что верят, но предпочитают не говорить»
Я за Барсу болею, но Мадрид позволяю с победой в ЛаЛиге, заслужили!