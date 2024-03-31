Де Дзерби готов покинуть «Брайтон» в конце сезона. Итальянец хочет возглавить европейский топ-клуб (Николо Скира)
Роберто де Дзерби может покинуть «Брайтон» в конце сезона.
Ранее тренер высказался о продлении контракта с «Брайтоном».
«Я хочу сохранить амбиции и мотивацию. Я живу 24 часа в сутки ради футбола.
Я хочу понять план и проект «Брайтона», потому что если я не буду чувствовать себя комфортно, я не смогу больше оставаться», – сказал Роберто де Дзерби.
По сведениям инсайдера Николо Скиры, де Дзерби готов покинуть «Брайтон» в конце сезона. Итальянский тренер хочет возглавить один из ведущих европейских клубов.
Контракт 44-летнего специалиста с «чайками» рассчитан до 2026 года.
Ранее сообщалось об интересе к де Дзерби со стороны «Барселоны», «Баварии» и «Ливерпуля».
И как то кстати сегодня после матча Клопп ответил ему комплимент.
И ла, в чем проблема вылета в 1/8 ЛЕ, где играли ничем не хуже Ромы, просто сильно ненвезло , а у римлян все задетало? И я напомню, что Рома финалист прошлой ЛЕ
Или по версии школоты топ-клубом может называться лишь тот клуб, что является действующим обладателем ЛЧ?
Только вот лично мое наблюдение - его футбол будет жить в коллективах с сильным составом, сильными индивидуально игроками атаки, при этом, оборона должна быть очень мощной. В современном футболе сочетание таких возможностей - это деньги.
Деньги есть в ТОП-клубах, есть мощные составы, но там и обратная сторона медали - нужен авторитет. С этим у итальянца проблемы. Пока, наверное, но он еще ровным счетом ничего не сделал, чтобы он появился, а с тягой к атаке со скромным набором исполнителей, можно забыть о титулах в серьезных лигах.
Аморим в шорт листе второй, там главная проблема плохой английский и отсутствие опыта АПЛ