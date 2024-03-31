Де Дзерби готов покинуть «Брайтон» в конце сезона. Итальянец хочет возглавить европейский топ-клуб (Николо Скира)

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто де Дзерби может покинуть «Брайтон» в конце сезона.

Ранее тренер высказался о продлении контракта с «Брайтоном».

«Я хочу сохранить амбиции и мотивацию. Я живу 24 часа в сутки ради футбола.

Я хочу понять план и проект «Брайтона», потому что если я не буду чувствовать себя комфортно, я не смогу больше оставаться», – сказал Роберто де Дзерби.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, де Дзерби готов покинуть «Брайтон» в конце сезона. Итальянский тренер хочет возглавить один из ведущих европейских клубов.

Контракт 44-летнего специалиста с «чайками» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось об интересе к де Дзерби со стороны «Барселоны», «Баварии» и «Ливерпуля».

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30 комментариев
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Посмотрев игру Данка за Англию(а в Брайтоне таких Данков пол команды, если не больше), то Де Дзерби заслужил работу в топ клубе. Выжимает из состава все что можно
+28
-3
+25
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
речь о топ-клубе
+47
-22
+25
Хочу увидеть Де Дзерби в клубе с более лучшим составом, МЮ, Челси, возможно Ювентус
+18
-2
+16
Де Дзерби интересный тренер, но его стиль не слишком вяжется с топ-клубом, слишком категоричный и авантюрный футбол, а топам нужна стабильность
+19
-6
+13
Бавария и Ливерпуль - отличные варианты для Де Дзерби.
И как то кстати сегодня после матча Клопп ответил ему комплимент.
+6
-1
+5
9 место в таблице, вылет в 1/8 ЛЕ. Вот это топ, ничего не скажешь.
+8
-3
+5
Краснодар.
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Бавария и Ливерпуль - отличные варианты для Де Дзерби. И как то кстати сегодня после матча Клопп ответил ему комплимент.
но не для Ливерпуля и Баварии
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Бавария и Ливерпуль - отличные варианты для Де Дзерби. И как то кстати сегодня после матча Клопп ответил ему комплимент.
Не нужен он. Аморим, Нагельсман намного интереснее
+8
-6
+2
Реально странно, почему вокруг этого аутсайдера столько шума. Например, есть Сульшер, он начинал сезон на 1-м месте в шатающемся МЮ, и несколько раз обыграл Ман Сито - если это не топ, то кто тогда ? Про него почему-то ни слова, зато этот чел, который проигрывает Лутону и Роме по 0:4, и Астон Вилле 1:6, сразу героем стал - это что вообще ? Какие нафиг ему Ливерпуль и Ювентус ? Максимум - Челси в Чемпионшипе, короче, бред какой-то )
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Ответ Олег910
9 место в таблице, вылет в 1/8 ЛЕ. Вот это топ, ничего не скажешь.
А какое место должен он занимать? Его как в принципе не должно быть в ЛЕ.
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Ответ bulldozer
Ну так посмотри рейтинг уефа за 10 сезонов, «шутник».
А чо не 30 лет, не 40 лет? Ноттингем Форрест 2 раза подряд ЛЧ брал, к примеру
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Ну если Алонсо останется в Байере ждать Реала, тогда, наверное, Ливерпуль. Больше никто не выкупит де Дзерби.
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Ответ Олег910
9 место в таблице, вылет в 1/8 ЛЕ. Вот это топ, ничего не скажешь.
А какие у него должны быть результаты когда 1) Брайтону дико невезет весь сезон, особенно против топов и он очень сильно недобирает и по голам и по очкам 2) У Команды 0 трансферов на усиление наоборот каждое лето только и продают Лидеров .

И ла, в чем проблема вылета в 1/8 ЛЕ, где играли ничем не хуже Ромы, просто сильно ненвезло , а у римлян все задетало? И я напомню, что Рома финалист прошлой ЛЕ
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Ответ Заяцволк
Реально странно, почему вокруг этого аутсайдера столько шума. Например, есть Сульшер, он начинал сезон на 1-м месте в шатающемся МЮ, и несколько раз обыграл Ман Сито - если это не топ, то кто тогда ? Про него почему-то ни слова, зато этот чел, который проигрывает Лутону и Роме по 0:4, и Астон Вилле 1:6, сразу героем стал - это что вообще ? Какие нафиг ему Ливерпуль и Ювентус ? Максимум - Челси в Чемпионшипе, короче, бред какой-то )
Вы правда разницы в возможностях МЮ и Брайтона не видите?)
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Мелковат он все-таки для топ-клуба. Хороший тренер, но уровня середняка. А его поездка в Украину вообще остается загадкой
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Ответ ta-tosha
По инсайдам - Эдвардс в паузу на сборные обедал с ДеЗерби с разрешения Брайтона. А Хантера с Фалловсом отправил лично смотреть Судакова в 2 играх сборных, которого его агентство плотно ведет после прошлой ЛЧ и евро U21. Обычно директоров скаутской службы и главного скаута заставляют это делать в крайних случаях, когда есть более чем предметный интерес. Аморим в шорт листе второй, там главная проблема плохой английский и отсутствие опыта АПЛ
Кому то не понравился ваш комментарий.Хотя как я понял,вы же его не выдумали.Есть же люди.....
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Ответ Тюменец
Де Дзерби тренер со своим тренерским почерком, без сомнения, не без таланта, умеет ставить атакующий футбол. Все это так. Только вот лично мое наблюдение - его футбол будет жить в коллективах с сильным составом, сильными индивидуально игроками атаки, при этом, оборона должна быть очень мощной. В современном футболе сочетание таких возможностей - это деньги. Деньги есть в ТОП-клубах, есть мощные составы, но там и обратная сторона медали - нужен авторитет. С этим у итальянца проблемы. Пока, наверное, но он еще ровным счетом ничего не сделал, чтобы он появился, а с тягой к атаке со скромным набором исполнителей, можно забыть о титулах в серьезных лигах.
Все так, но в Ливерпуле сейчас куча новых и молодых игроков, плюс они докупят летом еще. Так что это должно пройти безболезненно, они спецом ищут молодого и перспективного тренера на годы вперед
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Ответ QWertY
Посмотрев игру Данка за Англию(а в Брайтоне таких Данков пол команды, если не больше), то Де Дзерби заслужил работу в топ клубе. Выжимает из состава все что можно
Посмотрим, что получится. Но, на самом деле, в Брайтоне невероятно комфортные условия для тренеров + терпение и крутая поддержка от руководства. Поэтому я бы тут сказал, что и Брайтон выжимает из тренеров все, что можно) А как они будут проявлять себя дальше - вопрос со звездочкой. Особенно в проблемных топ-клубах.
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Ответ bulldozer
Ну, может, потому что у УЕФА рейтинг именно за 10? И там не только кубки, там, в целом, выступления. Или по версии школоты топ-клубом может называться лишь тот клуб, что является действующим обладателем ЛЧ?
Топ клуб это сити. Барселона утоп
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Ответ Maricone
А чо не 30 лет, не 40 лет? Ноттингем Форрест 2 раза подряд ЛЧ брал, к примеру
Ну, может, потому что у УЕФА рейтинг именно за 10? И там не только кубки, там, в целом, выступления.

Или по версии школоты топ-клубом может называться лишь тот клуб, что является действующим обладателем ЛЧ?
+2
-2
0
Де Дзерби тренер со своим тренерским почерком, без сомнения, не без таланта, умеет ставить атакующий футбол. Все это так.
Только вот лично мое наблюдение - его футбол будет жить в коллективах с сильным составом, сильными индивидуально игроками атаки, при этом, оборона должна быть очень мощной. В современном футболе сочетание таких возможностей - это деньги.
Деньги есть в ТОП-клубах, есть мощные составы, но там и обратная сторона медали - нужен авторитет. С этим у итальянца проблемы. Пока, наверное, но он еще ровным счетом ничего не сделал, чтобы он появился, а с тягой к атаке со скромным набором исполнителей, можно забыть о титулах в серьезных лигах.
0
0
0
По инсайдам - Эдвардс в паузу на сборные обедал с ДеЗерби с разрешения Брайтона. А Хантера с Фалловсом отправил лично смотреть Судакова в 2 играх сборных, которого его агентство плотно ведет после прошлой ЛЧ и евро U21. Обычно директоров скаутской службы и главного скаута заставляют это делать в крайних случаях, когда есть более чем предметный интерес.
Аморим в шорт листе второй, там главная проблема плохой английский и отсутствие опыта АПЛ
+2
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Всё ясно, возвращается в Шахтёр.
+2
-2
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Юве
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