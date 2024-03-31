Де Дзерби готов покинуть «Брайтон» в конце сезона. Итальянец хочет возглавить европейский топ-клуб (Николо Скира)

Роберто де Дзерби может покинуть «Брайтон» в конце сезона.

Ранее тренер высказался о продлении контракта с «Брайтоном».

«Я хочу сохранить амбиции и мотивацию. Я живу 24 часа в сутки ради футбола.

Я хочу понять план и проект «Брайтона», потому что если я не буду чувствовать себя комфортно, я не смогу больше оставаться», – сказал Роберто де Дзерби.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, де Дзерби готов покинуть « » в конце сезона. Итальянский тренер хочет возглавить один из ведущих европейских клубов.

Контракт 44-летнего специалиста с «чайками» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось об интересе к де Дзерби со стороны «Барселоны», «Баварии» и « ».