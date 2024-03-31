Бернарду после 0:0 с «Арсеналом»: «Они были намного лучше сегодня, чем год назад. Теперь мы зависим от «Ливерпуля» и «Арсенала», нужно, чтобы они теряли очки»

Бернарду Силва прокомментировал ничью «Сити» с «Арсеналом» (0:0).

«Год назад они [« »] играли персонально всю игру. Сегодня это была другая команда, более опытная. У них есть молодые игроки, которые теперь на год опытнее. Они прочувствовали, что такое играть здесь в прошлом сезоне, и сегодня они были намного лучше.

Теперь мы не зависим от себя, мы зависим от «Ливерпуля» и «Арсенала», потому что мы больше не играем с ними, поэтому нам нужно, чтобы они теряли очки, а мы делали свою работу и выигрывали свои собственные матчи», – сказал полузащитник « » в интервью .

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ по итогам тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3