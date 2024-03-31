Бернарду после 0:0 с «Арсеналом»: «Они были намного лучше сегодня, чем год назад. Теперь мы зависим от «Ливерпуля» и «Арсенала», нужно, чтобы они теряли очки»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва прокомментировал ничью «Сити» с «Арсеналом» (0:0).

«Год назад они [«Арсенал»] играли персонально всю игру. Сегодня это была другая команда, более опытная. У них есть молодые игроки, которые теперь на год опытнее. Они прочувствовали, что такое играть здесь в прошлом сезоне, и сегодня они были намного лучше.

Теперь мы не зависим от себя, мы зависим от «Ливерпуля» и «Арсенала», потому что мы больше не играем с ними, поэтому нам нужно, чтобы они теряли очки, а мы делали свою работу и выигрывали свои собственные матчи», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ по итогам тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3

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8 комментариев
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Умные слова, у игроков Сити интеллекта в сто раз больше, чем у школотронов, которые из фанов Барсы резко переобулись в фанов Сити после их требла.
+16
-3
+13
Почему вырезали слова о том, что Арсенал играл очень низко, что их вингеры по сути были дополнительно крайними защитниками
+5
0
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Умные слова, у игроков Сити интеллекта в сто раз больше, чем у школотронов, которые из фанов Барсы резко переобулись в фанов Сити после их требла.
Ну как бы все логично, у профессионалов мирового футбола интеллект должен быть выше, чем у школьников
+1
0
+1
теперь все в руках игроков Ливерпуля, нужно все матчи победить! Верим! YNWA
+4
-4
0
по любому потеряют очки против МЮ
+1
-1
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Ответ Axs Men
Почему вырезали слова о том, что Арсенал играл очень низко, что их вингеры по сути были дополнительно крайними защитниками
Да. Первый раз видел Жезуса на лз
0
0
0
Ответ Axs Men
Почему вырезали слова о том, что Арсенал играл очень низко, что их вингеры по сути были дополнительно крайними защитниками
Арсенал так всегда играет
0
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Ну как бы все логично, у профессионалов мирового футбола интеллект должен быть выше, чем у школьников
14-летний подросток Барнаби Суинберн из Бристоля с 162 баллами IQ-теста с вами явно не согласен! )
И да, я загуглил! ))
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