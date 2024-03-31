Тренер «Сеула» о Лингарде: «Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру?»
Главный тренер «Сеула» Ким Ки Дон раскритиковал игру Джесси Лингарда.
В феврале Джесси Лингард подписал двухлетний контракт с южнокорейским клубом «Сеул».
«Я много думал о том, чтобы убрать Джесси [Лингарда]. Я не думаю, что игрок, который не может бегать несколько минут, является футболистом.
Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если собираешься играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру игроков?» – заявил тренер «Сеула» в интервью IS Plus.
В этом сезоне чемпионата Южной Кореи Лингард сыграл 3 матча и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.
А в чём правда батя?
- правда в том сыынок, что если играть именами, то нужно ехать играть к арабам в пустыню, или к американцам за пиццу и колу.