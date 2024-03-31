Тренер «Сеула» о Лингарде: «Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру?»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Южная Корея Сеул премьер-лига Англия Джесси Лингард Футбол

Главный тренер «Сеула» Ким Ки Дон раскритиковал игру Джесси Лингарда.

В феврале Джесси Лингард подписал двухлетний контракт с южнокорейским клубом «Сеул».

«Я много думал о том, чтобы убрать Джесси [Лингарда]. Я не думаю, что игрок, который не может бегать несколько минут, является футболистом.

Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если собираешься играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру игроков?» – заявил тренер «Сеула» в интервью IS Plus.

В этом сезоне чемпионата Южной Кореи Лингард сыграл 3 матча и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.

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10 комментариев
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Бица бороца это удел бегунков, а Лингардиньо свободный художник
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Ответ Tigo_Volchara93
Чел выбил себе на имени контракт, вот тебе ждет пока расторгнут и заплатят неустойку. Все логично
17 тысяч в неделю, это сущие копейки для игрока который недавно за мю играл
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Профи себя так не ведут. Хотя по имиджу Лингарда и так понятно, что он сачок
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Еще бы Марсьяля взяли бы, потом удивлялись бы
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Ответ Vavalle
17 тысяч в неделю, это сущие копейки для игрока который недавно за мю играл
лучше бы в арабский середняк уехал
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Чел выбил себе на имени контракт, вот тебе ждет пока расторгнут и заплатят неустойку. Все логично
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Если играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру?

А в чём правда батя?

- правда в том сыынок, что если играть именами, то нужно ехать играть к арабам в пустыню, или к американцам за пиццу и колу.
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Ответ QWertY
Бица бороца это удел бегунков, а Лингардиньо свободный художник
кривоногий и бестолковый
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Ответ Vavalle
17 тысяч в неделю, это сущие копейки для игрока который недавно за мю играл
Ещё и за сборную Англии
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