Тренер «Сеула» о Лингарде: «Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру?»

Главный тренер «Сеула» Ким Ки Дон раскритиковал игру Джесси Лингарда.

В феврале подписал двухлетний контракт с южнокорейским клубом « ».

«Я много думал о том, чтобы убрать Джесси [Лингарда]. Я не думаю, что игрок, который не может бегать несколько минут, является футболистом.

Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если собираешься играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру игроков?» – заявил тренер «Сеула» в интервью IS Plus.

В этом сезоне чемпионата Южной Кореи Лингард сыграл 3 матча и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.