Шмейхель о 0:0: «У «Арсенала» был четкий план, и они преуспели. Было ли классно? Нет, но их это не должно волновать. Почему «Ман Сити» не был смелее?»
Петер Шмейхель раскритиковал игру «Ман Сити» в матче АПЛ с «Арсеналом» (0:0).
«Почему «Манчестер Сити» не был смелее? Мы увидели подобное только в последние несколько минут. У них вообще не было дальних ударов.
Холанду нужен лишь один шанс, чтобы забить, но этот шанс ему нужно создать. Не думаю, что команда сделала это для него сегодня.
Вернемся к апрелю прошлого года: «Арсенал» проиграл со счетом 1:4, их вынесли. Сегодня у них был четкий план, и они преуспели. Было ли классно? Нет, но их это не должно волновать», – заявил бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».
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Да, Сити владел преимуществом, без вопросов. Но толку? Моментов по-настоящему опасных по сути и не было.
Тоже могли в атаке смелее сыграть.
Они же мячом владели не на своей половине поля.
Красная зона активности Сити была на половине Арсенала, а красная зона активности Арсенала у вратарской Райа.
Что надо было делать Сити в этой ситуации?
При таком автобусе конечно свободного пространства очень мало.
Я не оправдывают слабую игру Сити, но всё же Сити точно посмелее Арсенала играл.