Шмейхель о 0:0: «У «Арсенала» был четкий план, и они преуспели. Было ли классно? Нет, но их это не должно волновать. Почему «Ман Сити» не был смелее?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Петер Шмейхель Эрлинг Холанд Футбол

Петер Шмейхель раскритиковал игру «Ман Сити» в матче АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

«Почему «Манчестер Сити» не был смелее? Мы увидели подобное только в последние несколько минут. У них вообще не было дальних ударов.

Холанду нужен лишь один шанс, чтобы забить, но этот шанс ему нужно создать. Не думаю, что команда сделала это для него сегодня.

Вернемся к апрелю прошлого года: «Арсенал» проиграл со счетом 1:4, их вынесли. Сегодня у них был четкий план, и они преуспели. Было ли классно? Нет, но их это не должно волновать», – заявил бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».

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21 комментарий
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Ответ Wekil Halylow
Арсенал приоделел барйер думаю тепер их никтоне остановит
Прям как мою кровь из глаз
+14
-2
+12
Обе команды играли максимально аккуратно.
Да, Сити владел преимуществом, без вопросов. Но толку? Моментов по-настоящему опасных по сути и не было.
Тоже могли в атаке смелее сыграть.
+10
-3
+7
Ответ Axs Men
Комментарий скрыт
Горишь) Где у Сити победы в этом сезоне над их прямыми конкурентами за титул) Ни одной не вижу)
+10
-3
+7
Ответ Mykytka
Обе команды играли максимально аккуратно. Да, Сити владел преимуществом, без вопросов. Но толку? Моментов по-настоящему опасных по сути и не было. Тоже могли в атаке смелее сыграть.
Ты тепловую карту матча смотрел?
Они же мячом владели не на своей половине поля.
Красная зона активности Сити была на половине Арсенала, а красная зона активности Арсенала у вратарской Райа.
Что надо было делать Сити в этой ситуации?
При таком автобусе конечно свободного пространства очень мало.
Я не оправдывают слабую игру Сити, но всё же Сити точно посмелее Арсенала играл.
+6
-4
+2
Ответ Алексей Фирстов
Арсенал качественно играл!
Как Порту 👍
+4
-2
+2
Арсенал качественно играл!
+4
-3
+1
Ответ Daniel Morales
Тссс тише, у них четкий план сработал. 😂 сели всей командой в оборону и говорят, почему Сити не ударил по воротам. Как Сити это сделать, если 11 игроков на воротах стоят. Даже аутсайдеры АПЛ так не боялись позиционной атаки Сити.
Аутсайдеры АПЛ проигрывают сити оба матча, а у Арсенала победа и ничья..
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Арсенал за этот год, с 1-4, очень сильно вврос
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А мне кажется, что это Арсенал мог сыграть смелее, у него был шанс выиграть и получить преимущество в гонке. Теперь же у Ливерпуля и Сити больше шансов.
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Посмелее. При этом все равно беззубо, одно другому не мешает:)
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…был чоткий план и он его придерживался, — подытожил спикер
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Ответ олдовый манк
Прям как мою кровь из глаз
Ого вы живи
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Ответ олдовый манк
Прям как мою кровь из глаз
Имей уважение. Не все должны идеально писать на русском, если это не их родной язык
+2
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Ответ Axs Men
Ливерпуль прям победил всех: 2 ничьи с Сити и ничья и поражение от Арсенала
Ну так я же про Сити говорил. Ливерпулю еще ничего не гарантировано. Там три команды у них посильнее Брайтона, которые точно дадут бой.
+1
-1
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