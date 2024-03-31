Шмейхель о 0:0: «У «Арсенала» был четкий план, и они преуспели. Было ли классно? Нет, но их это не должно волновать. Почему «Ман Сити» не был смелее?»

Петер Шмейхель раскритиковал игру «Ман Сити» в матче АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

«Почему « » не был смелее? Мы увидели подобное только в последние несколько минут. У них вообще не было дальних ударов.

нужен лишь один шанс, чтобы забить, но этот шанс ему нужно создать. Не думаю, что команда сделала это для него сегодня.

Вернемся к апрелю прошлого года: « » проиграл со счетом 1:4, их вынесли. Сегодня у них был четкий план, и они преуспели. Было ли классно? Нет, но их это не должно волновать», – заявил бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».

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