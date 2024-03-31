Эдегор о 0:0 с «Сити»: «Арсеналу» пришлось обороняться больше, чем мы планировали. Мы были опасны на контратаках, но трудно держать мяч и созидать, когда долго защищаешься»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Вильям Салиба Футбол

Мартин Эдегор оценил ничью «Арсенала» с «Сити».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

«Мы хотели получить все три очка и сделали все возможное, чтобы победить, но этого не хватило, так что мы забираем очко и двигаемся дальше. 

Нам пришлось много обороняться, гораздо больше, чем мы планировали. Мы были опасны в определенные моменты, на контратаках, но трудно держать мяч и созидать, когда ты так долго защищаешься. Ноги тяжелеют. В те моменты, когда нам удавалось завладеть мячом и выйти в атаку, мы выглядели опасно и могли даже выиграть в концовке. 

Впереди еще долгий путь. До конца сезона может произойти очень многое».

О важности Вильяма Салиба

«Любой команде в мире не хватало бы этого парня. Вы видите, каким качествами он обладает на поле и за его пределами, поэтому я рад, что он теперь в форме. Блестящий игрок и блестящее выступление сегодня», – сказал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в интервью Sky Sports.

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6 комментариев
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Эдегор, к тебе вообще вопросов нет, пахал весь матч. Настоящий капитан!)
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Эдегор прессинг машина, всегда держал в напряжении 2-3 игроков, не супер быстрый но благодаря правильному движению и таймингу очень неприятный прессинг для защиты соперника
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Да ,Эдегор играл ,к Сака есть вопросы
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Ответ Dmitriy43
Да ,Эдегор играл ,к Сака есть вопросы
Согласен, Сака был худшим: много потерь, неточные передачи... Когда увидел стартовый состав, думал, что успех Арсенала зависит от его фланга, ведь Хавертц или Жезус все таки не фланговые игроки... Короче, провалил сегодняшний матч. Надеюсь, забудет и соберется после этого
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Капитан стал гораздо менее результативен в этом сезоне, но как же он влияет на игру и ведёт себя на поле... Настоящий лидер!❤
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