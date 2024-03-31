Эдегор о 0:0 с «Сити»: «Арсеналу» пришлось обороняться больше, чем мы планировали. Мы были опасны на контратаках, но трудно держать мяч и созидать, когда долго защищаешься»

Мартин Эдегор оценил ничью «Арсенала» с «Сити».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

«Мы хотели получить все три очка и сделали все возможное, чтобы победить, но этого не хватило, так что мы забираем очко и двигаемся дальше.

Нам пришлось много обороняться, гораздо больше, чем мы планировали. Мы были опасны в определенные моменты, на контратаках, но трудно держать мяч и созидать, когда ты так долго защищаешься. Ноги тяжелеют. В те моменты, когда нам удавалось завладеть мячом и выйти в атаку, мы выглядели опасно и могли даже выиграть в концовке.

Впереди еще долгий путь. До конца сезона может произойти очень многое».

О важности

«Любой команде в мире не хватало бы этого парня. Вы видите, каким качествами он обладает на поле и за его пределами, поэтому я рад, что он теперь в форме. Блестящий игрок и блестящее выступление сегодня», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью Sky Sports.