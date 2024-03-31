Трент об уходе Клоппа: «Никто из игроков не хотел этого слышать – он так много сделал для нас, новость шокировала. Мы хотим помочь ему уйти на достойной ноте, устроить большие проводы»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд заявил, что команда хочет достойно проводить тренера.

В январе Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

Защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнолд в интервью Sky Sports заявил, что игроки хотят обеспечить Клоппу достойный уход.

«Новость шокировала нас. Это [придало нам] больше мотивации. Думаю, мы сможем использовать ее с пользой.

Мы хотим помочь ему уйти на достойной ноте, хотим устроить ему большие проводы. Он так много сделал для нас.

Вы ожидаете, что хорошие времена будут продолжаться. Когда он сообщил о своем решении, никто из игроков не хотел этого слышать. Конечно, вокруг будет много шума, но мы должны делать свою работу, мы должны стараться выигрывать матчи и закончить сезон как можно лучше», – сказал Трент.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года и выиграл с командой 8 трофеев, включая чемпионат Англии в сезоне-2019/20, Кубок Англии в сезоне-2021/22 и Лигу чемпионов-2018/19. 

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ по итогам тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3

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11 комментариев
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у вас впереди 9 финалов, вперед
+9
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+9
Вселяет надежду, что Салах прибавляет, а Макаллистер просто в ударе. Главное поменьше ошибаться в защите.
+8
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+8
Что то как то боязно трента возвращать в защиту. Мне кажется там сейчас показатели гораздо лучше чем с ним
+2
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Зачем сейчас это говорить и высказываться
дай ты интервью уже потом, лишнее давление создаешь
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Лучше помогите ( уговорите) его остаться !
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Ответ aseke
Вселяет надежду, что Салах прибавляет, а Макаллистер просто в ударе. Главное поменьше ошибаться в защите.
гол получили после обреза арга...
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Ответ arisstopane
гол получили после обреза арга...
Вообще-то Салах обрезался
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Ответ Football fanat
Что то как то боязно трента возвращать в защиту. Мне кажется там сейчас показатели гораздо лучше чем с ним
Малыш Бредли великолепен 👍
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Ответ Football fanat
Что то как то боязно трента возвращать в защиту. Мне кажется там сейчас показатели гораздо лучше чем с ним
Как по мне без Трента команда стала куда стабильнее.
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