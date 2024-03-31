Трент об уходе Клоппа: «Никто из игроков не хотел этого слышать – он так много сделал для нас, новость шокировала. Мы хотим помочь ему уйти на достойной ноте, устроить большие проводы»

Трент Александер-Арнолд заявил, что команда хочет достойно проводить тренера.

В январе Юрген Клопп объявил об уходе из « » по окончании сезона.

Защитник мерсисайдцев в интервью Sky Sports заявил, что игроки хотят обеспечить Клоппу достойный уход.

«Новость шокировала нас. Это [придало нам] больше мотивации. Думаю, мы сможем использовать ее с пользой.

Мы хотим помочь ему уйти на достойной ноте, хотим устроить ему большие проводы. Он так много сделал для нас.

Вы ожидаете, что хорошие времена будут продолжаться. Когда он сообщил о своем решении, никто из игроков не хотел этого слышать. Конечно, вокруг будет много шума, но мы должны делать свою работу, мы должны стараться выигрывать матчи и закончить сезон как можно лучше», – сказал Трент.

возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года и выиграл с командой 8 трофеев, включая чемпионат Англии в сезоне-2019/20, Кубок Англии в сезоне-2021/22 и Лигу чемпионов-2018/19.

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ по итогам тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3